Rusland moet worden aangemerkt als staatssponsor van terrorisme, zo besloot de Tweede Kamer vorige week in navolging van het Europees Parlement. Minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) onderzoekt wat deze kwalificatie zou kunnen betekenen.

André Nollkaemper is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Op het eerste oog is de constatering van de Tweede Kamer niet controversieel. Internationaal recht verbiedt het staten om tijdens gewapende conflicten terreur te verspreiden onder de burgerbevolking. Terreur is een wapen van oorlog en Rusland gebruikt het om militaire en politieke doelen te realiseren, door herhaalde bombardementen op burgerdoelen in Oekraïne. Ook zaait Rusland terreur in Oekraïne via private militaire groepen (zoals de Wagner groep); de term ‘staatssponsor van terrorisme’ lijkt vooral op deze terreur te slaan.

In sommige landen heeft het aanmerken van een staat als staatssponsor aanzienlijke juridische gevolgen. De Verenigde Staten kent sinds 1979 een regeling die staten die ‘steun bieden aan daden van internationaal terrorisme’ (op dit moment Cuba, Syrië, Iran en Noord-Korea) onderwerpt aan sancties die verder gaan dan de sancties die nu voor Rusland gelden. Ook kunnen deze staten voor de Amerikaanse rechter worden gedaagd zonder dat ze een beroep kunnen doen op immuniteit.

Een dergelijke regeling bestaat echter niet in internationaal recht, noch in het recht van de Europese Unie en Nederland. Als Nederland Rusland zou aanmerken als staatssponsor van terrorisme, zou dat alleen symbolisch zijn, zonder directe juridische gevolgen.

Maar die symboliek zou wel een grotere politieke betekenis hebben. De Sovjet-Unie was het prototype van een terroristische staat, die overleefde door terreur jegens de eigen bevolking en steun aan terrorisme in het buitenland. Filosofe Hannah Arendt zei: „Terror is the essence of totalitarian domination.” Dat gold voor Stalin en in toenemende mate voor Poetins regime. Het expliciet veroordelen van Rusland als staat die terreur zaait, niet alleen in de oorlog in Oekraïne maar ook in het binnenland, trekt een directe lijn van Stalin naar Poetin.

Halfslachtig

Voor Nederland zou het uitdrukkelijk benoemen van Ruslands handelingen als terreur een deur heropenen die decennialang dicht is gehouden. Hoewel vanaf de Franse revolutie de term terrorisme van toepassing was op staten die angst zaaiden onder de burgerbevolking voor politieke doeleinden (het past in die lijn dat nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie als terroristische staten zijn aangemerkt), hebben we in de afgelopen decennia de term terrorisme steeds meer losgekoppeld van staten.

Tegenwoordig is terrorisme vooral een term die wordt gebruikt voor handelingen die tégen staten zijn gericht. Nederland beschouwde Indonesische vrijheidsstrijders destijds als terroristen, net zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vrijheidsbewegingen in Algerije en Kenia als terroristen beschouwden. En men spreekt van het terrorisme van Hamas – maar niet van het terrorisme van Israël. De war on terror na 11 september 2001 heeft de betekenis van terrorisme als acties gericht tegen staten, niet door staten.

Voor veel westerse staten is dit een doelbewuste strategie. Illustratief is dat deze staten erop stonden dat de antiterrorisme-verdragen die werden opgesteld niet van toepassing zijn op handelingen van staten gedurende gewapende conflicten. Veroorzaken militairen terreur onder de burgerbevolking, dan worden ze juridisch niet als terroristen aangeduid.

Rusland aanmerken als staat die terreur zaait, zou de deur naar het toepassen van de term terrorisme op staten heropenen. De Tweede Kamer wilde dat wellicht voorkomen door alleen te spreken over ‘staatssponsor van terrorisme’. Maar dat is halfslachtig; de handelingen van Rusland zaaien evenzeer terreur als die van de paramilitaire Wagner groep. Het Europees Parlement sprak dan ook terecht van Rusland „as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.

Politieke term

Er is veel voor te zeggen om de term terrorisme terug te brengen naar haar oorsprong: terreur door staten. Maar we moeten ons dan wel bewust zijn van twee implicaties.

Buiten de specifieke technisch-juridische betekenis, is de term terrorisme een hogelijk politieke term. Wij hebben er geen moeite mee om de Sovjet-Unie als terroristische staat aan te duiden of om Syrië, Iran en Noord- Korea als ‘staatssponsor van terrorisme’ te zien. Maar het wordt al ingewikkelder bij de vraag of India een staatssponsor van terrorisme in Pakistan is, of de Verenigde Staten in de jaren 80 terreur zaaide in Nicaragua en Guatamala, en of Israël terreur zaait onder de bevolking van Gaza. De politieke lading, en het politieke gebruik, van het begrip terrorisme is een reden om voorzichtig te zijn bij het toekennen van juridische gevolgen, zoals het opheffen van immuniteit.

Het veroordelen van staten als terroristisch zal het lastig maken om met die staten normale diplomatieke betrekkingen te onderhouden

Gebruik van de term terrorisme heeft ook praktische risico’s. Een groep aanmerken als terroristisch plaatst die groep als politieke tegenstander buiten het diplomatieke politieke proces. Terroristische groepen als IS en Al-Qaida moeten verslagen worden – ze zijn geen gesprekspartners bij diplomatieke ceremonieën. Dat zal niet anders liggen bij staten. Het veroordelen van staten als terroristisch zal het lastig maken om met die staten normale diplomatieke betrekkingen te onderhouden. Het Europees Parlement roept dan ook expliciet op tot het verder isoleren van Rusland.

Toch zullen diplomatieke betrekkingen met Rusland nodig blijven. Niet alleen voor het zeker stellen van humanitaire corridors en de uitvoer van graan uit Oekraïne, maar ook voor multilaterale diplomatie op tal van andere gebieden, zoals kernwapens, energie, klimaat en vredesprocessen in onder meer Libië en Syrië. De Russische inzet bij deze onderwerpen is niet de onze, maar het is in ons belang om met Rusland in gesprek te blijven. Dit is ook de reden waarom de regering Biden, ondanks oproepen van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, er niet voor kiest om Rusland aan te wijzen als state sponsor of terrorism.

De Tweede Kamer heeft de regering geconfronteerd met een vraag die zij waarschijnlijk liever niet had gehad. De uitdaging is om het geweld van Rusland te benoemen voor wat het is (agressie, oorlogsmisdrijven en terreur) en daarmee de politieke druk op te voeren, maar om tegelijkertijd het etiket terrorisme niet in de weg te laten staan van het noodzakelijke politieke proces.