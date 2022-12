Surinaamse stichtingen stappen naar rechter wegens excuses slavernijverleden

Vijf Surinaamse stichtingen stappen naar de rechter om de Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Dat heeft advocate Joancy Breedveld donderdag bevestigd aan persbureau ANP na berichtgeving in Trouw. De stichtingen eisen dat er nog geen excuses worden gemaakt op 19 december.

De stichtingen die een kort geding aanspannen zijn Wi Kon Na Wan, Mart Radio, Eer en Herstel, Afro-Caribische levensbeschouwing en stichting Keti Koti. Ze vinden dat de voorbereiding van het kabinet voor de excuses onzorgvuldig is en schadelijk voor nazaten van tot slaaf gemaakten.

„De organisaties voelen zich na 160 jaar afschaffing van de slavernij door de manier waarop de excuses door het kabinet zijn voorbereid vernederd. Ze zijn in de allereerste plaats niet gekend in de besluitvorming. Het kabinet heeft een buitengewoon eenzijdig besluit genomen en daarmee misbruik gemaakt van zijn machtspositie”, aldus Breedveld tegen ANP.

Lees ook: Veel tevreden gezichten na Catshuis-overleg: ‘Voor het eerst echt gehoord’

Catshuis overleg

Donderdag vond ook een overleg plaats in het Catshuis over het verloop van de aanloop naar de excuses, die volgens premier Mark Rutte rommelig was. Tijdens de bijeenkomst werd besloten dat er opnieuw overlegd gaat worden over 19 december als datum voor de excuses.

Bij het gesprek waren politici, activisten en nazaten uit Nederland, Suriname en de Caribische eilanden aanwezig. Zij gaven na het overleg aan zich gehoord te voelen.

Twee weken geleden lekte uit dat het kabinet op 19 december excuses wilde maken voor het slavernijverleden. Op de plannen van Rutte kwam direct veel kritiek, met name uit Suriname. De koning zou excuses moeten aanbieden en 19 december is te vroeg. Wanneer het kortgeding van de vijf stichtingen dient, is nog niet bekend.