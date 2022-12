De Westelijke Jordaanoever zit op een vulkaan – en het is wachten op een uitbarsting. De dagelijkse praktijk van de Israëlische bezetting heeft het afgelopen jaar geleid tot meer Palestijns verzet – van stakingen tot massaprotest en geweld. En ook tot cartoons.

De dood van Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akleh door toedoen van Israëlisch vuur in mei bracht veel cartoonisten in stelling, met name in de Arabische wereld. Terugkerende elementen: de muur (op Palestijns grondgebied), de bulldozer (de almaar uitdijende Israëlische nederzettingen), de vredesduif (die alleen oorlog kent). Maar ook standvastigheid in verzet, met de laatste weken een steun in de rug op het WK in Qatar.

Het overlijden van de 22-jarige Ammar Mefleh vorige week, die bij Nablus na een worsteling met een agent in koelen bloede werd doodgeschoten, leidde tot ophef. Volgens de Israëlische politie was er sprake van een terreuraanval met een mes, ooggetuigen spreken dat tegen. Het voorval werd gefilmd. De Jordaanse cartoonist Emad Hajjaj (hierboven) is onverbiddelijk en beschouwt het als een standrechtelijke executie, refererend naar een van de iconische foto’s uit de Vietnamoorlog ruim een halve eeuw geleden van Eddie Adams.