Rosalía mengt stijlen en genres als een muziekalchemist. Wie is zij?

Ze raakt soms even buiten adem. Ze danst, ze draait, ze lacht, deze manier van optreden is topsport. Zeker voor iemand die tot voor kort nog zittend optrad. Maar niemand heeft meer plezier dan de Spaanse ster zelf: glimend pak, rond zonnebrilletje, lange nagels, haar hoge staart vervaarlijk heen en weer zwiepend, om haar heen zes professionele dansers. Soms haalt ze uit, hard en hoog, zuiver als een glas bergwater – dan weer stuitert ze op reggaeton-beats over het podium. De overvolle festivaltent zweet met Rosalía mee.

Het is 7 juli 2019, De Groene Heuvels in Beuningen, en haar show op Down the Rabbit Hole is een wereld van verschil met de vorige keer dat ze in Nederland was. Die eerste keer zat ze stil, in een grijze hoodie. Het was 2017 en ze was nog volstrekt onbekend, haar eerste album moest nog uitkomen.

Deze zaterdag treedt ze voor de derde keer op in Nederland, in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. Dit keer als mondiale superster: na het uitkomen van derde plaat Motomami is ze gaan vliegen. Het album kreeg vijf ballen in deze krant, werd ‘Best New Music’ bij muziekplatform Pitchfork en is volgens Metacritic het positiefst gerecenseerde album van het jaar. Ze won een Grammy en is in de running voor haar tweede en derde. Ze werkte al met Pharrell, Travis Scott en James Blake, nu ook met The Weeknd, Billie Eilish en Frank Ocean.

Rosalía tijdens een festival op straat in Barcelona in 2013, voor de poort van de beroemde markt La Boquería.

Andalusische invloeden

Rosalía zet de wereld naar haar hand. Wie haar kent zegt dat ze ontzettend hard werkt, precies weet wat ze wil en hóe ze het wil. Die strakke visie en ijzeren wil, gepaard aan humor en muziekkennis, maakt haar werk even experimenteel als aanstekelijk. Progressieve muzikanten-muziek, die toch goed valt bij een groot, internationaal publiek, ook bij wie geen woord Spaans spreekt.

Haar debuutalbum, Los Ángeles, was voor de niet-kenner nog een redelijk traditioneel flamencoalbum. Haar stem, een gitaar, mooie liedjes vol emotie. Op Motomami mengt ze stijlen en genres als een moderne muziekalchemist.

Met een vlindertje op haar tanden en centimeterslange nagels is ze zelf ook een levend kunstwerk geworden. Net zo makkelijk treedt ze op in een motorpak, als in bijna niets – zie de cover van Motomami. De evolutie die ze afgelopen vijf jaar doormaakte lijkt enorm. Maar, zingt ze in ‘Bulerías’: „Ik ben net zo goed cantaora” (flamencozangeres) „als ik Versace aan heb, als wanneer ik gekleed ben als bailaora” (flamencodanseres).

Rosalía Vila Tobella wordt op 25 september 1992 geboren in het Hospital General de Catalunya, iets ten noorden van Barcelona en groeit nog een half uurtje noorderlijker op in Sant Esteve Sesrovires. Haar Asturische vader, José Manuel Vila, en haar Catalaanse moeder Pilar Tobella, hebben er een fabriek in metalen naamplaatjes, Suprametal.

Het dorp is niet lelijk maar wordt wel gedomineerd door industrie: vrachtwagens, fabrieken, opgevoerde auto’s, motoren. Een half jaar na de geboorte van Rosalía opent de Spaanse koning er de autofabriek van Seat, ruim 400 voetbalvelden groot. De werkgelegenheid zorgt voor een verviervoudiging van de bevolking van Sant Esteve Sesrovires – veel Andalusiërs trekken erheen.

Vanaf haar vijfde gaat Rosalía naar dansles. Als ze acht is vraagt haar vader haar eens wat te zingen bij een etentje met familieleden. Wat het was, herinnert ze zich niet meer, vertelde ze aan de LA Times. „Waarschijnlijk gewoon iets dat ik op televisie had gehoord. Ik deed mijn ogen dicht en zong.” Toen ze klaar was deed ze haar ogen open. Iedereen aan tafel huilde.

Haar ouders draaien veel Engelstalige muziek. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Queen, Janis Joplin. Rosalía houdt zelf van latin rock als Estopa en Carlos Vives, en ontdekt op haar elfde hiphop. Flamenco bestaat thuis niet. Tot ze op haar dertiende uit een auto bij een park waar ze aan het hangen is met haar vrienden – kinderen van de Anda-lusische Seat-werknemers – een magische stem hoort komen, die haar wereld op z’n kop zet. Het is de stem van flamencogrootheid Camarón de la Isla, en vanaf dat moment bestaat er weinig anders meer dan flamenco. Ze zuigt alles op wat ze kan lezen en luisteren, met één doel: artiest worden.

Rosalía’s mislukte optreden bij Tú Si Que Vales.



Ze zingt in restaurants in de buurt. Soms voor wat geld, soms voor een maaltijd. Meters maken. Maar een ingang in de muziekindustrie heeft ze niet, en dus doet ze in 2007 mee aan een talentenjacht op televisie, Tú Sí Que Vales. Vijftien is ze, met glimmend gouden oorbellen, zwarte haklaarzen, make-up voor een week. Ze zingt eerst een flamenco-pophitje, zittend met gitaar. Niet slecht, maar ook niet erg goed. „Meer karakter wil ik zien!” roept een van de juryleden, waarop Rosalía een stukje van Alicia Keys’ ‘No One’ zingt. Daardoor mag ze net door naar de volgende ronde, maar daar gaat het alsnog mis. Het volgende nummer zingt ze dansend en vals als een kraai. Ze wordt afgebrand door de jury. „Ik kan toch niet alles tegelijk” werpt ze tegen met de attitude van een vijftienjarige die net keihard op haar ziel is getrapt.

Ze analyseert alles

Die ervaring scherpt haar ambitie, zet haar met beide benen op de grond – letterlijk. Ze besluit zich minder te gaan concentreren op dansen en optreden, en meer op pianospel en muziekleer: songstructuren, melodie, harmonie, akkoorden. Ze klopt aan bij muziekschool Taller de Músics in Barcelona, waar ze als een van de jongste studenten mag beginnen. „Ze was volwassen voor haar leeftijd, sprak goed Engels en haar ouders investeerden flink, die schreven haar voor alles in,” zei oprichter van de muziekschool Lluís Cabrera tegen Cataloniatoday. De jonge zangeres stelt volgens hem meer vragen dan wie ook, levert alles op tijd in en is een half uur te vroeg bij repetities aanwezig. Ze treedt veel op in Barcelona, gaat kijken naar alle artiesten van wie ze vindt dat ze ze moet kennen en analyseert alles wat ze hoort. Cabrera: „Mensen denken dat flamenco alleen maar gaat om duende, emotie en expressie. Maar Rosalía stak er moeite, hard werk, doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid in. En met haar kennis hield ze docenten scherp.”

Rosalía in JazzSi, de club van muziekschool Taller de Musics, met gitarist Mark Lopez.



Haar werklust werkt haar ook tegen: het jarenlange zingen zonder de juiste training beschadigt haar stembanden, en op haar zestiende moet ze onder het mes om die te laten herstellen. Ze revalideert een jaar in stilte.

Ze weet precies wat ze wil

Dan ontmoet ze Raül Refree (Raül Fernandez Miró). Zestien jaar ouder, maar een eeuwig jongensachtige Spanjaard. Hij speelt in die tijd in een punkband, en maakt tegenwoordig albums met mensen als Lee Ranaldo (Sonic Youth), fadozangeres Lina en flamencovernieuwer Niño de Elche. Ze houden allebei van oude flamenco én van rapper Kendrick Lamar, en beginnen aan de opnames van wat het debuutalbum van Rosalía wordt, Los Ángeles.

„We begonnen met oude flamenco als uitgangspunt, waarop we dan iets anders speelden, vrij experimenteel”, vertelt Refree aan de telefoon. „Zij deed heel veel research en kwam naar mij met nummers, vooral uit de jaren veertig en vijftig, en daar probeerde ik dan een ander perspectief op te geven.”

Rosalía is volgens hem „heel erg grappig, heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en werkt heel hard.” Maar ze is boven alles een muziekliefhebber. „Soms weten artiesten ongeveer wat ze willen maar kunnen het niet onder woorden brengen, maar met haar kun je het hebben over galm-frequenties, de mix, hoe sommige dingen moeten klinken.”

„Destijds begonnen we met concerten voor driehonderd mensen, en eindigden we met drieduizend man”, zegt Refree, die hun populariteit grotendeels aan haar toeschrijft.

Het extra optreden van Rosalía en Alfredo Lagos tijdens de Flamenco Biënnale in Amsterdam, in 2017.



Vlak voor de release van Los Ángeles in 2017 is ze in Amsterdam, bij toeval. Ze mag mee met gitarist Alfredo Lagos, die een uitgevallen artiest vervangt op de Flamenco Biënnale. Tijdens het concert zit ze, zoals dat hoort, op een stoel op een aardige afstand van de gearriveerde gitarist. Zeker niet opvallend.

Nee, opvallen doet ze pas in het café tegenover het hotel, waar ze samen met Lagos een Spaanstalige versie van Leonard Cohens ‘Hallelujah’ zingt. De wereld stopt even met draaien als ze uithaalt met díe stem – het moet een van de mooiste versies van dit liedje zijn, misschien zelfs nog wel magischer dan die ene.

„Die opname was niet spontaan, we namen daar regelmatig promotiefilmpjes op”, zegt Ernestina van de Noort, directeur van de Flamenco Biënnale, die vertelt hoe Rosalía was op haar festival: serieus en gedisciplineerd.

„Flamenco’s”, zoals Van de Noort de flamencomuzikanten noemt, „zijn nogal nachtbrakers, maar zij niet. Altijd keurig op tijd naar bed, en vroeg weer aan het ontbijt. Ik zag haar daar in joggingpak, grote gympen aan, oortjes in, en dan ging ze joggen.” Lachend: „Ik had nog nooit een flamenco zien joggen!”

Rosalía met Raül Refree, voor Picasso’s ‘Guernica’.



Van de Noort had haar al eens zien spelen in Spanje met Lagos. „Ik had wel mijn twijfels over haar iele stemmetje toen. Maar het werkte wel goed met de wat diepere gitaar van Alfredo. Dus ik zei: als je naar Amsterdam komt, neem dan dat meisje uit Barcelona mee, da’s goed voor de verjonging.”

Snelle leerling

Op haar negentiende volgt Rosalía de Andalusische docent José Miguel Vizcaya (Chiqui de la Línea) van de Taller de Musics naar het La Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Hij noemde Rosalía in 2019 een „buitengewone student”, vanwege het snelle vibrato in haar stem, haar perfecte gehoor en de „intellectuele capaciteit waarmee ze heel snel dingen in zich opneemt”. Nummers die een ander een maand zouden kosten om onder de knie te krijgen, kent zij na een week.

Onderwijl werkt ze aan haar ambitieuze muzikale proefschrift (gebaseerd op de middeleeuwse ridderroman Flamenca die niets met flamenco te maken heeft), dat wij zijn gaan kennen als haar doorbraakalbum: El Mal Querer, ‘de kwade wil’. Het komt in 2018 uit en eindigt hoog op alle eindejaarslijstjes.

‘Malamente’, het openingsnummer van El Mal Querer.



De basis van El Mal Querer is flamenco, maar in een wilde mix met catchy pop, gruizige elektro, hiphop en klassiek. Op een heel natuurlijke manier weet ze telkens weer te verrassen: meteen na de klapper van een opening ‘Malamente’ hoor je een flamencogitaar onder dreigende, wollige productie en gehaaste ‘palmas’ (handgeklap) in ‘Que No Salga La Luna’ – een totaal nieuwe kijk op wat dit soort kruisbestuivingen kunnen zijn.

Dat de liefde voor flamenco uitgerekend door Camarón bij Rosalía wordt ontstoken, blijkt enigszins profetisch. Hij maakte in 1979 het revolutionaire La Leyenda Del Tiempo, waarop hij flamenco, rock en jazz vrijelijk mengde en waar de flamenco-puristen helemaal niets van moesten hebben. Pas na zijn dood ging het album goed verkopen.

Ook Rosalía krijgt veel kritiek. Bij Los Ángeles komt die uit traditionele flamenco-hoek: de arrangementen zijn ‘gekunsteld’, de stem van Rosalía zou ‘niet geschikt’ zijn voor dit genre. Bij El Mal Querer krijgt ze de wind van voren omdat ze als Catalaanse witte vrouw aan de haal is gegaan met flamenco, wat aan de ‘gitano’s’ (Roma) en Andalusiërs toebehoort: culturele toe-eigening.

Hoe breder ze uitwaaiert, hoe talrijker de tenen waarop ze gaat staan. Op Motomami vloeit Rosalía als vanzelf van reggaeton naar glitterpop, van k-pop naar flamenco, naar bachata, naar hiphop, naar jazz, naar rock, naar salsa… soms alles tegelijk. En dus zijn er veel partijen die vinden dat ze niet zomaar ‘hun’ muziek en cultuur mag gebruiken. „Muziek heeft geen eigenaar,” reageerde Rosalía in El País in 2018. En onlangs, in The New York Times: „Als je het maar doet met respect – en met liefde – dan klopt het altijd.”

Het prettigste is dat het volslagen onduidelijk is wat ze nu gaat doen. Verder de reggaeton-route op? Terug naar meer traditie? Een jazzplaat? Rock? De kans is groot dat Rosalía het ook nog niet weet: „Ik wil gewoon iets horen dat ik nog nooit gehoord heb, dat is altijd de intentie.”