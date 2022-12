Rood-groen, en soms ook oranje

Waar de Oranjekoorts al voor aanvang van het WK in Qatar was gedempt – door de discussie over mensenrechten, onenigheid over het al dan niet boycotten, maar ook door de kou – is het enthousiasme voor het Marokkaans elftal opvallend zichtbaar. Zeker in de grote steden, zoals in Rotterdam. Na de gewonnen wedstrijd tegen België in de groepsfase begonnen de winkelstraten in de multiculturele volkswijken langzaam maar zeker rood te kleuren, naar de vlag van Marokko, zoals hieronder op het Middellandplein in Rotterdam. Van ‘juichschaamte’ is geen sprake.