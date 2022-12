Rob de zeehond was altijd weer op zoek naar de mens

„Wat zeg je, Rob?”, vraagt dierenverzorger Yerko Hankmann aan de zeehond die voor hem is gaan liggen. Hankmann staat met zijn laarzen in het ondiepe stukje van het U-vormige bassin van Ecomare, buigt licht voorover en doet zijn hand achter zijn oren. „Ik kan je niet verstaan.”

Rob knikt, opent zijn bek en blaft wat schor. Hankmann pakt een vis uit een emmer en geeft die onderhands aan Rob. Die schrokt hem op en glijdt achteruit terug het water in.

„Oké, Rob,” zegt Hankmann goedkeurend.

Net als zijn hier rondzwemmende soortgenoten Antonius, Jan, Karien en Rianne is Rob een ‘gewone zeehond’, maar wel het meest ongewone exemplaar. Allereerst is er zijn uiterlijk: zijn rechteroog is door de ouderdom dof en wit geworden en lijkt groter dan het zwarte, nog werkende linkeroog. Rob wordt ruim dertig jaar geschat, waarvan hij er al 28 bij Ecomare verblijft. Hij heeft een donkerder vacht dan de gemiddelde Waddenzee-zeehond. Die hebben een lichter bruine schutkleur voor op de zandbanken, terwijl Rob makkelijker ongezien tussen donkere rotspartijen kan zwemmen. Een Schot, noemen ze dat in de zeehondenwereld, naar de donkere kustlijn van Schotland.

Maar het is zijn absurde levensverhaal dat hem echt van de anderen onderscheidt. „Het verhaal gaat”, zegt dierenverzorger Hankmann door het microfoontje van de headset tegen het publiek, „dat Rob in een Zweedse film heeft gespeeld en in Duitsland in een winkelwagentje door de straten is rondgereden terwijl hij een ijsje at.”

Dat verhaal moet het onnatuurlijke gedrag van Rob verklaren: door zijn showbizzcarrière raakte hij op mensen gericht, waardoor hij niet meer van ze wegvlucht, maar juist op ze afstormt om blaffend voedsel op te eisen. Daarom zwemt hij hier in het speciaal uit de zee naar het bad gepompte water rond, in plaats van een kilometer verderop, waar de Noordzee zich glinsterend achter de duinen van Texel uitstrekt. Tweemaal daags mag hij dat gedrag in afgezwakte vorm vertonen, terwijl het aanwezige publiek meer over zeehonden leert.

Het verhaal gaat dat Rob in Duitsland een ijsje at Dierenverzorger Yerko Hankmann

Als Rob zijn ‘kunstje’ uitvoert, sta ik aan de rand van het bassin en lach vertederd, net als de mensen om mij heen. Een vertedering die (vooral jonge) zeehonden bij mensen kunnen oproepen omdat ze aan het ‘Kindchenschema’ (kinderschema) voldoen: kinderlijke proporties van lichaam en gezicht die als schattig worden ervaren en die vaak hand in hand gaan met de behoefte om een dier te aaien en te verzorgen, zo leerde ik van Saskia Arndt, hoogleraar dierengedrag aan de Universiteit Utrecht.

Al vermoed ik dat mijn liefde voor zeehonden dieper gaat. Toen ik klein was, heb ik de oorspronkelijk Franse tekenfilmserie Seabert tot vervelens toe bekeken. Tommy gaat daarin met zijn oom Smokey naar de Noordpool. Smokey zegt zeehonden te gaan onderzoeken, maar wil eigenlijk op ze jagen. Als Tommy dat ontdekt, gaat hij ervandoor. Hij ontmoet het meisje Aura en krijgt een aandoenlijk witte zeehondenvriend: Seabert. Samen reizen ze de wereld over en beleven allerlei avonturen, waarin ze het opnemen voor de dieren en de natuur beschermen tegen de wrede, oprukkende mens.

Zelf herken ik, misschien wel door Seabert, de dringende neiging om in te grijpen als een wild dier in nood is. Ingrijpen voelt goed, als iets helpen dat zonder mijn hulp reddeloos verloren zou zijn.

Maar is dat wel zo? En waar kan het ingrijpen in het leven van een wild dier eigenlijk toe leiden? Robs levensverhaal lijkt de ideale casus om dat uit te zoeken.

Mijn zoektocht begint in het kantoortje achter de schermen van Ecomare, waar ik Robs dossierpagina mag inzien, met daarop naast zijn aankomstdatum, zijn flipper- en chipnummer, en ook zijn ‘origin story’, ooit bij elkaar gepuzzeld door een dierenverzorger die inmiddels is overleden.

„Het zou leuk zijn als je iets over die film kunt achterhalen,” zegt Hankmann. „Maar dat van dat winkelwagentje en dat ijsje in Duitsland, lijkt me wel heel sterk hoor.”

Hoofdstuk I

De smokkel

Het is eind jaren tachtig, begin jaren negentig en iedere zeehond is er eentje, want de soort is met uitsterven bedreigd. Tussen mei 1987 en april 1988 was er een uitbraak van de Zeehondenziekte, een virus dat zich vanaf het Deense eiland Anholt naar alle kolonies in de Noordzee, in het Kattengat en de Oostzee verspreidde. Meer dan 23.000 zeehonden stierven in Europa, in de (internationale) Waddenzee zo’n 60 procent van de totale populatie. In het Nederlandse gedeelte waren er nog maar zo’n 500 over.

De meeste wilde zeehonden sterven sowieso al jong. De eerste drie tot vier weken worden ze gezoogd door hun moeder, maar daarna moeten ze zichzelf zien te redden. Leren eten, niet onder een boot komen of in een net vast blijven zitten, een longworminfectie overleven. De mens is een grote bedreiging. En waar de mens niet is, jagen roofdieren als orka’s op jonge zeehonden.

Op een dag krijgt Lies Vedder, dierenarts bij de Groningse zeehondenopvang Pieterburen, een telefoontje uit Duitsland waaruit blijkt dat de vissers in het Duitse kustplaatsje Dahme het op een zeldzame zeehond, Robbie, hebben gemunt, omdat hij hun netten stuk zou maken. Ze hoort ook dat Robbie een graag geziene gast is die tussen de badgasten op het strand komt liggen. Er is iemand die voor hem zorgt, maar die denkt dat als het dier nú niet geholpen wordt, hij het niet zal overleven: het geduld van de vissers is op.

Er zijn wel opvangcentra voor zeehonden in Duitsland, maar die hebben geen plek. Misschien kan Pieterburen iets doen? Daar is Lenie ’t Hart in 1971 begonnen met de opvang van zeehonden. De zeehondencrèche heeft zich tot expertisecentrum ontwikkeld en ’t Hart zet zich inmiddels in binnen- en buitenland met veel succes voor het dier in, ook door bijvoorbeeld de problemen die vissers met zeehonden ondervinden aan te pakken, zodat zij de zeehond niet meer als vijand gaan zien. „Ik realiseerde me dat alleen opvangen en uitzetten niet genoeg was om de populatie te redden,” zegt ’t Hart terugblikkend. „Je moest mensen in de omgeving erbij betrekken. Daarom was ik bijvoorbeeld een groot voorstander van het geven van namen aan de dieren.”

Wie zorgde er in Dahme voor hem voordat Pieterburen hem kwam halen?

Rob is er welkom, hij moet alleen nog even opgehaald worden.

Dierenarts Vedder belt kapitein John de Boer, die voor het ministerie van Landbouw en Natuur het natuurbeheer in de oostelijke Waddenzee doet en bekend staat als een uitmuntende zeehondenvanger. Nog diezelfde avond stappen ze in een blauwgrijze Volvo en rijden naar Dahme, aan de Oostzee.

Daar treffen ze de zeehond de volgende morgen tussen de rotsen voor de kust aan. De Boer gaat erop af.

„Ze kunnen je ruiken, dus je moet rekening houden met de wind”, zegt hij. „En ze kunnen ook de trilling in het zand voelen, daarom moet je snel zijn.” De Boer pakt hem achter de vinnen vast, waarop Rob om zijn as begint te draaien om los te komen. De Boer is daar al op voorbereid en pakt net zo lang over tot Rob het opgeeft.

Een paar uur later stoppen Vedder en De Boer op een parkeerplaats tussen het Duitse Leer en de grensovergang met Nederland bij Bad Nieuweschans. Rob ligt in een houten kist achter in de auto. Ze tillen de kist naar buiten en leggen hem in de auto van Lenie ’t Hart, die ook naar de parkeerplaats is gekomen. ’t Hart zal met Rob de grens over rijden, terug naar Nederland. Haar auto valt minder op dan de Volvo met het logo van Pieterburen. Zo wordt de kans dat ze aan de grens gesnapt worden op zeehondensmokkel kleiner.

Op 14 januari 1991 wordt in het archief van Pieterburen melding gemaakt van de aankomst van ‘Robbie’. Hij krijgt een geel merkje in zijn vin met ‘2891 RIN’ erop.

Het doel van de opvang is dat zeehonden kunnen aansterken en zo snel mogelijk weer worden uitgezet. Maar Rob blijkt een ingewikkeld geval. „Een pretletter”, zegt Marrije Verspuij, destijds hoofd van de dierenverzorging. „Heel ondeugend en erg gericht op mensen.” Ze proberen hem te laten verwilderen door hem te negeren, geen vis uit de hand te geven en hem vooral tussen zijn soortgenoten te laten zwemmen, opdat hij hun gedrag weer zou kopiëren. Maar niets helpt.

In de zomervakantie van 1992 loopt Verspuij met haar collega’s naar de hoofdingang van het in aanbouw zijnde bezoekerscentrum. Ze weet niet wat ze ziet: Rob zit buiten voor de ingang, op de stoep. Hij is ontsnapt. Vermoedelijk over een van de houten hekjes geklommen die langs het bassin staan en die nog vervangen moeten worden door stevigere exemplaren, voordat het in maart 1993 door Prins Bernhard officieel geopend kan worden.

Verspuij laat Rob het bezoekerscentrum binnen, „zodat hij tenminste niet weg zou glippen”. Als ze hem even later op wil halen, treft ze hem bij een van de raampjes waarmee je onder de waterspiegel van het bassin kunt kijken. Hij kijkt rustig naar binnen, waar de andere zeehonden samen rondzwemmen.

Op 27 februari 1993 wordt er, volgens het archief van Pieterburen, toch een poging ondernomen om hem vrij te laten. In een kist wordt Rob naar Hond gebracht, een zandbank in de Eemsmonding tussen Duitsland en Nederland. „Daar lagen meerdere zeehonden,” zegt kapitein de Boer die over het plan voor Robs terugkeer naar zee heeft meegedacht.

De deksel gaat van Robs kist, waarna hij zijn vrijheid tegemoet kan zwemmen.

Maar enkele weken later gaat De Boers telefoon. Het was Lenie ’t Hart om te zeggen dat Rob op het Duitse Waddeneiland Wangerooge tussen de badgasten was aangetroffen.

Hoofdstuk II

De herinnering

„Is hier ooit een bijzondere zeehond aan land gekomen?” vraag ik in steenkolen-Duits aan een ouder stel. Ze zitten in een Strandkörb, een van de rieten stoelen waarmee het strand van Dahme is bezaaid, en likken aan een ijsje. „Een vríéndelijke zeehond,” verklaar ik me nader. Ze halen hun schouders op.

In een paar maanden tijd ben ik – onder meer dankzij John de Boer en Lies Vedder – best ver gekomen met het reconstrueren van Robs levenspad, dat inderdaad allerlei bijzondere wendingen heeft genomen, waar ze ook bij Ecomare nog niet van op de hoogte waren. Maar ik weet nog steeds niet over die film, dat winkelwagentje en het ijsje. Wie zorgde er in Dahme voor hem voordat Pieterburen hem kwam halen? En was Rob toen al zo op mensen gericht?

Omdat Robs aankomst in Dahme meer dan dertig jaar geleden is geweest en zijn verzorgers door De Boer toen al „ouder” werden geschat, spreek ik op de boulevard de ene na de andere bejaarde persoon aan, om telkens weer teleurgesteld te worden. De enige zeehonden die hier te vinden zijn, hangen als knuffels in de souvenierwinkeltjes. Waarom dacht ik dat het een goed idee was om helemaal naar Dahme te rijden?

Als ik voor het toerismebureau in de Seestrasse uitkom, ga ik toch nog eens naar binnen.

Heike Börries, die daar werkt, had per mail al laten weten dat ze zich „het zoete dierenbezoek” wel kon herinneren, en dat „Der Robbie” ook in een lokale krant had gestaan.

Börries begint ongemakkelijk te lachen als ik over „zeehond Rob” begin. Ze belt wat rond en geeft me uiteindelijk het telefoonnummer van Jurgen Möller van de Kulturverein Dahme. Als ik hem bel, krijg ik zijn antwoordapparaat. Daar laat ik een boodschap op achter. Kan Börries zich niet nog meer herinneren? Ze begint te twijfelen: „Ik heb eigenlijk maar één beeld voor ogen,” zegt ze. „Lore Kreutz met een zeehond. Waarom weet ik niet.”

Hoofdstuk III

Het experiment

Het is oktober 1993 en Rob bevindt zich alweer een halfjaar in Pieterburen. Als er een onderzoek wordt gestart dat Habitatgebruik, activiteitenpatroon en gedrag van teruggezette, gerevalideerde gewone zeehonden in de Oosterschelde: winterperiode 1993/1994 zal gaan heten, ontstaat het idee om Rob daaraan deel te laten nemen. De populatie in het Deltagebied is zo goed als uitgestorven; in 1992 zijn er nog maar achttien zeehonden geteld. Dierenarts Vedder: „We dachten dat het de moeite waard zou zijn om te zien wat Robbie onderneemt.”

Rob zal samen met vijf andere zeehonden uit Pieterburen met een VHS-zender worden uitgerust. Met twee-componentenlijm wordt die op zijn kop geplakt. Zodra hij verhaart zal hij de zender kwijtraken. Robs flippernummer wordt in een database opgenomen. Vanaf nu heet hij ‘Zeehond 1’.

Weer is het tijd voor transport. Op 28 oktober 1993 worden de deksels van de zeehondenkisten opengetrokken nadat ze op de zandbank Roggenplaat in de Oosterschelde zijn neergezet.

Dierecoloog Marcus Werner voert het veldonderzoek uit. Iedere dag rijdt hij van het krieken van de dag tot zonsondergang met zijn Honda-brommer, die is uitgerust met een antenne, door het gebied. Hij stopt regelmatig om te kijken of hij een signaal kan opvangen van een van de zes gezenderde zeehonden. Om de paar minuten wisselt hij van frequentie op zijn ontvanger, eerst die van Zeehond 1, dan 2, en zo door. Na nummer 6 begint hij weer opnieuw. Van elke meting maakt hij een aantekening in een veldboekje.

Als Werner op 25 november hoort dat een wandelaar tussen Burghsluis en de Plompetoren een dode zeehond tegen de dijk ziet drijven, een dier met een zender op de kop, vermoedt hij dat het Zeehond 1 is. Dat is Rob. Van hem is na de eerste week van het experiment niets meer vernomen. Werner spoedt zich naar het dode dier. Het flippernummer op de dode zeehond biedt uitsluitsel. Werner: „Het was Zeehond 3, Trainette. Droevig, droevig, droevig. Oi, oi, oi.”

Rob komt pas rond Kerst weer in beeld. Hij wordt dan meerdere malen op de Noordzeestranden van Den Helder, Texel en Ameland, en op de Vliehors bij Vlieland gespot. Terugkeren naar de Oosterschelde doet hij niet.

Op zondag 17 februari 1994 komen er meerdere telefoontjes bij Ecomare binnen over een zeehond die mensen benadert op het strand van de Slufter aan de noordkant van Texel, een door duinen omsloten strandvlakte nabij paal 25. Een potentieel gevaarlijke situatie, omdat zeehonden gemeen kunnen bijten. Dierenverzorger Salko de Wolf legt netten en een kist in de auto en rijdt er met drie collega’s naartoe. „Hij lag als een banaantje op het strand,” zegt De Wolf. „Flippers omhoog, kop omhoog.” Op zijn kop zit een kale plek, daar waar vermoedelijk een VHS-zender heeft gezeten. „Vangen bleek niet nodig. Hij kroop zo de kist in.”

Hoofdstuk IV

Ja, ik ben familie

Ik sta voor een wit huis in een van de hoofdstraten van Dahme. Hier moet familie van Lore Kreutz, wonen, de vrouw die plots opkwam in de herinnering van Heike Börries van het toerismebureau. Volgens Börries woont Kreutz niet meer in Dahme, maar leeft ze nog wel. Hopelijk kan haar familie me verder helpen.

Er wordt niet opengedaan. Ik loop om het huis heen en tref een man aan die over de geopende motorkap van zijn auto gebogen staat. Als ik begin te stamelen over een zeehond en vraag of hij de familie Kreutz kent, komt daar het verlossende woord. „Ja,” zegt hij, „mijn moeder heeft zich met een bijzondere zeehond beziggehouden.” Net als ik door wil vragen, betrekt zijn gezicht. „Maar kijk, ze is hier ooit van de een op de andere dag vertrokken en we hebben geen contact meer. Ik weet dat ze in Neustadt woont. Ze is oud, dus ze woont vermoedelijk in een bejaardenhuis.”

Een uur later sta ik voor de ingang van een van de vijf bejaardentehuizen die de medewerkers van het toerismebureau van Neustadt (inwonertal: 15.000) voor me op een rijtje hebben gezet.

„Lore Kreutz?” Een verpleegster met een rokerige stem kijkt me fronsend aan. „Die woont hier niet.” Ik laat haar de lijst met tehuizen zien en vraag welke de grootste is. „Gaat u die allemaal langs? Waarom belt u ze niet gewoon? Wacht…” Er komt een telefoon tevoorschijn, ze knipoogt en begint de bijbehorende nummers te draaien. Er gaat een streep door ieder tehuis waar ze een ‘nee’ te horen krijgt. Tot er nog één over is.

„Die kan ik niet bellen,” zegt ze. „Daar heb ik een verleden mee.”

Tien minuten later sta ik voor de ingang. Dit móét de plek zijn waar Lore Kreutz woont, waar alle Rob-gerelateerde antwoorden te vinden zijn. Er is geen receptie. Daarom loop ik een willekeurige gang in, op zoek naar een medewerker. Er komt net een mevrouw in een wit uniform een kamer uitlopen. Ze zet een dienblad met een bord in een etenskar. „Wie bent u?” vraagt ze.

„Ik zoek een mevrouw Kreutz,” zeg ik. „Lore Kreutz. Woont ze hier?”

„Een moment.” Ze loopt een kamertje in. Er klinkt geritsel. Dan komt ze weer naar buiten. „Die staat niet op de lijst,” zegt ze. „Maar moet ze in dit specifieke huis wonen?”

„De kans is groot,” zeg ik, terwijl ik mijn lijstje met doorgekraste adressen van bejaardenhuizen laat zien.

„Want,” zegt ze, “mijn buurvrouw heet Lore Kreutz.”

Ze komt uit Dahme en is oud, voegt ze toe. Maar er is een probleem. „Het laatste dat ik over haar hoorde, was dat ze in het ziekenhuis lag. Maar…” Ze schrijft een adres op een briefje. „Deze man weet altijd alles over iedereen in onze buurt. Gaat u daar maar naartoe.”

Aan de andere kant van de stad rijd ik een straat in, vol geelbruine appartementencomplexen. Op het aangegeven nummer bel ik aan. Een mannenstem kraakt door de intercom. „Ja,” zegt hij, „Ze is net weer uit het ziekenhuis.” Hij geeft me het huisnummer. „Succes.”

Als ik er op de bel druk, blijft het stil bij de intercom, maar dan hoor ik een ‘klik’: het portiek is ontgrendeld. Ik loop de trap op.

Een lange vrouw met kort grijs haar en grote, waterige ogen doet open. Ze leunt op een stok.

„Seehund?” stamel ik. Er verschijnt een grote lach op haar gezicht.

„Kom binnen”, zegt ze, alsof ze al die tijd op me heeft zitten wachten.

Hoofdstuk V

Meer mens dan dier

1994. De telefoon van kapitein John de Boer gaat. Ecomare aan de lijn: ze hebben een zeehond op het Texelse strand aangetroffen die bijzonder gedrag vertoont. Als De Boer het aangetroffen flippernummer hoort, weet hij genoeg: dat is Rob. „Ik wist dat ze op Ecomare een vaste groep zeehonden hadden en toen heb ik geadviseerd om hem daarin op te nemen,” zegt de Boer. Dierenarts Lies Vedder van Pieterburen is het met hem eens. „Dit is een dier dat je niet kunt aandoen om zonder mensen te leven,” zegt Vedder. „Hij is veel meer mensgericht dan zeehondgericht.” Lenie ’t Hart, die fel tegen dierentuinen en de langdurige opvang van dieren is, gaat uiteindelijk ook akkoord. Zo kwam Rob in Ecomare terecht.

In het begin was zijn gedrag heftiger, zeggen medewerkers, schreeuwde hij de hele boel bij elkaar om maar aandacht of vis te krijgen. Stukje bij beetje leerden ze hem aan dat gedrag alleen nog te vertonen als het voedertijd was, als de dierenverzorger van dienst het toegesnelde publiek toespreekt met de woorden ‘het verhaal gaat…’ en hij daarop, in ruil voor een vis, blaft.

Alles van ná zijn jeugd in Dahme is me nu duidelijk: hij lag er tussen de badgasten, is gevangen en naar Pieterburen gebracht, daarna is hij ontsnapt, twee keer uitgezet en twee keer teruggekeerd. Rob de zeehond was altijd weer op zoek naar de mens.

Maar wat is er met hem gebeurd toen hij jong was, waardoor hij dat op mensen gerichte gedrag is gaan vertonen? Wie was de eerste mens die Robs vertrouwen won? En speelde hij echt in een film?

Hoofdstuk IV

Knuppels op de filmset

In het boek Waddengevoel (2012) en in een hoofdstukje over Ecomare in een informatiefolder over Texel (2013) wordt de titel Rona, de zeehond aangehaald. Dat moet de Zweedse film zijn waarin Rob te zien is. Maar die titel komt in de online filmdatabase IMDb niet voor, en ook bij het Zweedse televisie-archief van de publieke zender SVT hebben ze er nog nooit van gehoord. De archivaris daar zegt zelfs dat er geen enkel kinder- of ander programma van eind jaren tachtig, begin jaren negentig is met een zeehond erin.

Wie was de eerste mens die Robs vertrouwen won? En speelde hij echt in een film?

Marrije Verspuij, het voormalig hoofd van de dierenverzorging van Pieterburen, zegt de beelden gezien te hebben: „Ik weet de titel alleen niet meer, maar wel dat het een Deense serie was.”

Deens! Ik heb al die tijd in het verkeerde land gezocht!

Maar ook bij de Deense televisiearchieven vang ik bot. Ten einde raad vraag ik een bevriende Deense onderzoeksjournalist om hulp. „Ik heb overal gezocht,” mailt hij terug. „Dit is het enige dat ik tegen ben gekomen”. Met daarachter een link naar Youtube. Een link!

Ik klik. Er verschijnt een man in beeld met een kerstmuts op. Hij zit in een ijsgrot. Voor hem piept een zeehondenkop uit een wak omhoog. De man houdt hem een vis voor. Het dier komt uit het water, neemt de vis aan en peuzelt hem op.

Het fragment komt uit Nissebanden i Grønland uit 1989. Een jaartal dat goed in de levensloop van Rob kan passen. Bovendien is de zeehond donker, bijna zwart. Is dit hem?

De zeehond lijkt me wat groot. Rob zou een pup moeten zijn geweest toen hij voor de camera stond. Desondanks stuur ik de video opgewonden door naar Ecomare-dierenverzorger Yerko Hankmann, ter controle.

„Ik denk oren te zien,” schrijft Hankmann. „Zeehonden hebben geen oren. Zeeleeuwen wel.”

Zeehondenonderzoeker Sophie Brasseur van de Universiteit Wageningen bekijkt de video en bevestigt Hankmanns vermoeden. Ze schrijft dat dit „zeker niet Rob” is.

Toch vraag ik me af of er uit Nissebanden niet iets te leren valt dat van toepassing is op Rob. Waarom zou iemand een zeehond, of in dit geval een zeeleeuw, überhaupt uit het water halen en in een film willen casten?

Nissebanden blijkt een Deense kerstserie van 24 delen te zijn. „Vroeger keek iedereen ernaar, omdat er weinig andere zenders waren,” zegt Flemming Jensen, de schrijver van het script, aan de telefoon. „Ik wilde het verhaal van de Kerstman vermengen met wat ik over de inheemse cultuur van Groenland wist. Ik heb er zelf gewoond toen ik jong was en met een hondenslee op zeehonden gejaagd. Omdat de Kerstman, Nissebanden, in het verhaal zo alleen op de Noordpool is, zocht ik een maatje voor hem. En een rendier was productietechnisch niet mogelijk.”

De opnames waren ingewikkeld. „Het dier viel me tegen,” zegt Jensen. „Ik had iets schattigs en kleins verwacht, maar hij was groot en best lomp. Toen de studiolampen aangingen, raakte hij totaal in shock. Hij werd bang en agressief. Maar opnames zijn duur, daarom moesten we doorzetten. Er kwamen twee mannen met knuppels op de set klaarstaan om eventueel in te grijpen en hem van de acteurs af te slaan. Gelukkig hoefden ze niet in actie te komen.”

Ik vraag me af wat er na de opnames met de zeeleeuw is gebeurd. Is hij, nadat hij voor zijn werk is beloond met vis, terug naar zee gebracht? Jensen weet het niet.

Zou dit verhaal in de overlevering op Rob zijn geplakt? Of is hem hetzelfde overkomen?

Hoofdstuk VII

De moeder der zeehonden

„Wat een toeval!” zegt Lore Kreutz, nu 84 jaar, als ik vertel hoe ik haar heb gevonden. We zitten tegenover elkaar in haar woonkamer. De krant ligt op tafel en ze heeft haar stok naast zich gezet.

Over Robbie wil ze graag vertellen. „Het is, naast een safari in Afrika, het mooiste dat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik hoorde dat er een zeehond op het strand lag, en dat mensen stenen naar hem gooiden. Ik ben er gelijk naartoe gegaan en heb gezegd dat ze moesten stoppen. Daarna ben ik heel voorzichtig bij hem in de buurt gaan zitten en maakte smakgeluidjes om hem gerust te stellen. Hij kwam naar me toe ‘gerobt’, sprong in mijn schoot en legde zijn hoofd in mijn arm. Ik aaide hem over zijn kop en zei: ‘Je stinkt naar vis.’ Hij begon een beetje te blazen. Toen heb ik hem terug op het strand gezet. Ik zei: ‘Morgenvroeg kom ik terug’.”

Zo begon het. Elke dag werd Kreutz stipt om 4.15 uur wakker. „Dan trok ik mijn badpak aan en haastte me naar het strand, naar Robbie. Die naam heb ik hem gegeven naar de beweging die hij maakt. Ik zag hem aan de horizon al zwemmen. Dan floot ik drie keer heel specifiek. Ik kan het nu helaas niet meer voordoen, maar hij herkende het, en dan kwam hij naar de kust. Iedere ochtend zwom ik tweeënhalf uur lang met hem in zee.” Ze begint te stralen. „Als ik met Robbie zwom, moest ik mezelf eraan herinneren dat we al uren in het water lagen en dan ging ik snel naar huis om voor mijn gezin ontbijt te maken.”

De verhalen over de bijzondere vriendschap verspreidden zich onder de badgasten. „Op een gegeven moment stond er een hele groep mensen op me te wachten,” zegt Kreutz. „‘Jetzt kommt die Seehundmutter’, zeiden ze tegen elkaar. Ik parkeerde mijn fiets, floot naar Robbie en daar gingen we.”

Ze werd het aanspreekpunt voor alles dat Robbie-gerelateerd was. „Hij was nieuwsgierig en ging bij de supermarkt naar binnen. Dan werd ik erbij gehaald. Net als toen hij voor de kelderdeur van het restaurant lag. Volgens mij lag hij er te schuilen voor aanstaand onweer. Maar hij lag in de weg voor het personeel. Ik floot en dan volgde hij me naar het strand.”

Niet iedereen ging respectvol met hem om. „Mensen voerden hem van alles. IJsjes? Dat heb ik niet gezien, maar dat zou me niet verbazen,” zegt ze. „Ze voerden hem ook bier. We hebben op een gegeven moment plakkaten opgehangen waarop stond dat als de zeehond uit zee komt, mensen hem met rust moeten laten omdat deze dieren met uitsterven bedreigd waren. Niet dat het hielp. Ik heb wel eens een vrouw aangesproken die tegen haar zoon zei dat hij op Robbies rug moest gaan zitten voor een foto. ‘Jij bent dommer dan je kind’, heb ik gezegd. ‘Wees blij dat je zo’n mooi dier hier in het wild in de Oostzee kunt zien zwemmen. Waarom wil je meer?’”

Er kwamen journalisten naar Dahme die allerlei verhalen over Rob opschreven, vertelt Kreutz. En door de verhalen trokken er ook weer toeristen naar Dahme.

Na een aantal maanden begon er gedoe te ontstaan met de plaatselijke visvereniging. „Ze zeiden dat Robbie de vis stal, dat hij de netten kapot maakte. Ik wilde niet dat hij neergeschoten zou worden en ben gaan rondbellen. Er is uiteindelijk een man hiernaartoe gekomen. Hij was heel sterk. Een Nederlander.”

Dat was dus kapitein John de Boer. Kreutz werd erbij gehaald toen Rob niet te vinden was. „Ik ben op de fiets gesprongen en vond hem tussen de grote stenen langs de Steilküste. Die man ving hem en nam hem mee.”

Als ik haar vertel dat Rob nog leeft en een foto laat zien, kijkt ze me met grote ogen aan. „Ja!” roept ze, alsof ze zojuist is herenigd met een verloren gewaand kind. „Dan heb ik het goed gedaan. Hij leeft!”

Krantenknipsels of foto’s heeft Kreutz niet. Jaartallen evenmin. „Ik denk dat dit in het begin van de jaren negentig is geweest.”

Foto Merlijn Doomernik Op 14 januari 1991 wordt in het archief van Pieterburen melding gemaakt van de aankomst van ‘Robbie’. Hij krijgt een geel merkje in zijn vin met ‘2891 RIN’ erop.

Het archief van de plaatselijke kranten die ik al heb benaderd, is alleen nog op microfilm te bekijken in een archief in Kiel. Daar scroll ik eindeloos langs krantenberichten, tot ik in de Lübecker Nachrichten van 24 juli 1991, na stukken over Gorbatsjovs plannen met de Sovjet-Unie en de bouw van de eerste lokale windmolen, op pagina 5 inderdaad een foto tegenkom van een zeehond die op een strand tussen Strandkörbe ligt.

„De zeehond Robby is gestrand voor Dahme,” staat in het bijschrift. „Het schattige dier mankeert niets. Robby komt elke morgen op het strand van Dahme en is er een oude bekende.”

Eindelijk heb ik een jaartal: 1991. Al ontbreekt iedere melding van Lore Kreutz. Misschien moet ik er genoegen mee nemen dat dit het is, dat ik al zoveel geluk heb gehad bij deze zoektocht.

Dan gaat mijn telefoon. Het is Jurgen Möller, van de Kulturverein Dahme. Hij bevestigt alles wat Lore Kreutz me verteld heeft en stuurt per mail nog wat foto’s. Een ervan komt uit het damesblad Frau im Spiegel en dateert volgens Möller van de zomer van 1991.

Ik herken Lore Kreutz. Ze draagt een streepjesbadpak. Ze ligt met Rob in zee, haar mond vlak bij zijn besnorhaarde bek.

Epiloog

Nog steeds kruisen de levens van wilde zeezoogdieren met de menselijke wereld – waarbij de afweging om in te grijpen om de hoek komt kijken en het, afhankelijk van de keuze, lang niet altijd zo goed afloopt als met Rob.

Op 2 augustus 2022 werd in de Seine, bij het Franse Saint-Pierre-La-Garenne, een Beloega-walvis gezien, die een hoop bekijks van dierenspotters trok. De walvis wilde niet eten en verzwakte. Toegediende vitamine-injecties hielpen niet. De walvis werd gevangen en op transport gezet. Doordat hij tijdens dat transport ademhalingsproblemen kreeg, werd hij alsnog geëuthanaseerd.

Nog geen twee weken later werd walrus Freya in de Noorse haven van Oslo gedood. Niet omdat zij zich misdroeg, maar omdat de mensen die haar wilden zien, geen afstand konden houden, waardoor Freya hen volgens de Noorse autoriteiten aan zou kunnen vallen.

Terwijl het nieuws over Freya de wereld rondging, berichtte Franse media wederom over een nieuwe bezoeker in de Seine. Op 19 augustus werd er een zeehond gespot. Nu haastte de lokale overheid zich om te zeggen dat dat niets exceptioneels was. Sea Shepherd France, dat zich inzet voor de bescherming van zeedieren, verzocht op Twitter om deze zeehond, mits hij gezond was en at, in de gaten te houden, „maar wel met rust te laten”.

Als er in Nederland nóg eens een Rob het strand op kruipt, een zeehond die niet ziek is maar wel vreemd gedrag vertoont, zal hij niet meer zomaar in een opvang terechtkomen. In 2020 is hier het Zeehondenakkoord gesloten, waarin regels voor de opvang en hulp aan zeehonden zijn vastgelegd (zie kader).

Dierenverzorger Yerko Hankmann vraagt zich - – op persoonlijke titel – af wat je een zeehond eigenlijk aan zou doen door hem in de vaste groep op te nemen. „Wat heeft een dier eraan dat het door goede zorg oud wordt, als het het grootste gedeelte van zijn leven opgesloten heeft moeten leven?”

Ook is het de vraag of het nog helpt om een dier van een soort waar het in het wild goed mee gaat een menselijke naam te geven: zo een verband tussen mens en dier te cultiveren dat eigenlijk onnatuurlijk is. „Je voelt er toch iets anders bij als je hoort dat ‘Zeehond Piet’ is geëuthanaseerd, in plaats van ‘Zeehond 30’,” geeft Ecomare-directeur Marion Barth als voorbeeld.

De zeehondenpresentatie zal bij Ecomare daarom in de toekomst meer over de zeehond in het algemeen moeten gaan, is het voornemen. „Het moet niet meer over de individuele achtergrond van de dieren gaan,” zegt Hankmann. „We willen de mensen die langskomen iets over de soort leren, over de wilde natuur. Wel zullen we af en toe een zeehond kort voorstellen en uitlichten. Daar kunnen we Rob dan nog wel voor gebruiken. Dat moet kunnen.”

Over dit artikel Dit verhaal is gebaseerd op interviews met de betrokkenen, aangevuld met archiefonderzoek. Gegevens over de zeehondenziekte komen uit de studie ‘The 1988 and 2002 phocine distemper virus epidemics in European harbour seals’ van Tero Härkönen et al uit 2006. Andere cijfers over de zeehondenpopulatie komen van Wageningen University & Research. Zeehondenonderzoeker Sophie Brasseur vond Robs flippernummer in een database, waardoor duidelijk werd dat hij in 1993 ‘Zeehond 1’ in een onderzoek is geweest.

Het Zeehondenakkoord

In de tijd dat Rob bij Ecomare verblijft, zijn er andere gedachten over zeehondenopvang ontstaan, mede ingegeven door het herstel van de populatie in de internationale Waddenzee: daar bevinden zich nu zo’n 39.500 dieren. Al in 1994 spreekt het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met Denemarken en Duitsland in de Leeuwarden Declaratie over de bescherming van de Waddenzee af dat “de rehabilitatie en vrijlating van zeehonden vanuit het biologische en natuurbeheer oogpunt niet noodzakelijk is”. De opvang van zeehonden moet worden teruggebracht tot het minimale. Het is een beleidsmaatregel die voortkomt uit een eco-ethische benadering die steeds meer navolging krijgt onder biologen: zo min mogelijk ingrijpen in het leven van een populati, zodat ze hun eigen soort op natuurlijke wijze in stand houden waarbij zwakke dieren afvallen. Daarbij is er wel een wettelijke zorgplicht: onnodig lijden moet worden voorkomen bij aangetroffen dieren. Deze eco-ethische benadering staat haaks op de dier-ethische benadering die Lenie ’t Hart in Pieterburen voorstaat: bij elk aangetroffen dier wordt gekeken wat dat nodig heeft. In 2014 vertrok zij bij Pieterburen. Haar standpunt is ongewijzigd gebleven. Ze neroept zich daarvoor op de Wet Dieren waarin staat dat iedereen de nodige zorg moet verlenen “aan een hulpbehoevend dier”. Om ervoor te zorgen dat er één lijn komt in de opvang van zeehonden is in 2020 het Zeehondenakkoord gesloten tussen de vijf Nederlandse centra die zeehonden opvangen , twee vrijwilligersorganisaties, de vijf kustprovincies en de gemeenten in het Waddengebied. Daarin wordt de opvatting uit 1994 herhaald: opvang is niet noodzakelijk voor de populatie. Toenmalig minister Carola Schouten schrijft in een begeleidende brief aan de Kamer dat menselijk ingrijpen bij iedere op het strand aangetroffen zeehond nadelige gevolgen kan hebben. Het akkoord meldt dat er zeehondenwachters opgeleid zullen worden die de situatie rond aangetroffen zeehonden analyseren en de verschillende opvangcentra adviseren. Ernstig zieke dieren zullen direct geholpen worden, maar pups die alleen worden aangetroffen zullen 24 uur geobserveerd worden, om te kijken of ze worden opgehaald door hun moeder.