We gebruiken in Nederland rond de tien miljoen kilo landbouwgif per jaar. Tien miljoen kilo. De bodem, en daarmee het hele voedselsysteem, is hopeloos verslaafd. En dat is desastreus voor de biodiversiteit, terwijl biodiversiteitsverlies een minstens even grote ramp is als klimaatverandering. Iedereen die dit probleem serieus neemt, verwacht dat de oplossing van de overheid komt. Dezelfde overheid die Nederland liever willens en wetens in een stikstofcrisis liet afglijden dan de landbouwsector bij te sturen. Niet geheel verrassend ontbreekt het ook op het vlak van pesticiden aan enige ambitie. Het gaat om complexe en systemische problematiek, maar dat betekent niet dat er niets aan te doen is. Hier ligt vooral een kans voor supermarkten, die tot nu toe schitterden in afwezigheid, om een vastgeroest systeem in beweging te krijgen.

Pauline Peek doet als deelnemer aan de Nationale DenkTank onderzoek naar de rol van het voedselsysteem in de biodiversiteitscrisis.

Pesticiden zijn middelen die over landbouwgrond heen worden gespoten en daar onkruid, schimmels en insecten doden. Ze fungeren voor boeren als een soort verzekering. Die weten: als ik spuit, slaagt mijn oogst. Vooral chemische pesticiden zijn extreem effectief.

Rond de 96 procent van de Nederlandse landbouw is intensief en dus geijkt op een systeem van torenhoge opbrengsten tegen lage prijzen: iets wat met de komst van landbouwgif is ontstaan en alleen maar met landbouwgif in stand te houden is. Er is hier geen sprake van plattelandsromantiek, familietradities en nationale trots.

Het gebruik van pesticiden is voor veel telers een noodzakelijk kwaad. Want de consument verwacht schappen die permanent gevuld zijn met goedkope, perfect-uitziende groenten en fruit. Misoogsten of door de natuur enigszins verweerde producten horen daar niet bij. Boeren moeten daarom de bodem maximaal uitputten om daar minimale winsten uit te slepen. Ze zijn afhankelijk van pesticideproducenten voor hun oogsten en afhankelijk van supermarkten voor hun inkomen. Een systeem dat voor boeren weinig ruimte laat om over te stappen op ecologisch verantwoorde alternatieven of, zoals akkerbouwer Dingeman Burgers het in de podcast ‘Red de Lente’ treffend vatte: „Een boer die rood staat kan niet groen denken”.

Parkinson

De prijs die we betalen voor het in stand houden van dit systeem is hoger dan tot nu toe gedacht. Pesticiden worden gelinkt aan Parkinson. Onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voor een causaal verband is er nog niet, maar aanwijzingen zijn er in overvloed. Mensen die langdurig en herhaaldelijk in aanraking zijn gekomen met pesticiden, krijgen gemiddeld vaker en eerder Parkinson. Muizen die aan pesticiden worden blootgesteld, ontwikkelen Parkinsonverschijnselen.

In Frankrijk, waar in de wijnteelt traditioneel veel pesticiden worden gebruikt, is Parkinson een erkende beroepsziekte onder boeren. Waarom staat de Europese Unie dit toe? Middelen worden niet streng genoeg getoetst op neurotoxiciteit en versterkende effecten van ‘cocktails’, combinaties van gifstoffen, worden überhaupt niet in de beoordeling meegenomen, terwijl dat nu juist is hoe pesticiden in de praktijk vaak worden toegepast.

Dat landbouwgif wel eens een grote bedreiging zou kunnen vormen voor de hele volksgezondheid, durven nog maar weinig mensen hardop te zeggen. Dat het schadelijk is voor de natuur daarentegen, is onomstreden. Sterker nog: het is de bedoeling. We gebruiken nog steeds ieder jaar glyfosaat, een beruchte onkruidverdelger die elke lente akkers oranje–geel kleurt en als ‘allesdoder’ te boek staat. Middelen als glyfosaat schieten hun doel ver voorbij en helpen zo de Nederlandse biodiversiteit om zeep. Vooral de bodem, de primaire bron van onmisbare voedingsstoffen voor al het leven op aarde, krijgt het zwaar te verduren. In een land waar de biodiversiteit in de afgelopen eeuwen met ongeveer 85 procent is achteruit gegaan, zouden we ons wel eens mogen afvragen of we nog wel willen spuiten met ‘allesdoders’.

Onze hoop is gevestigd op de supermarkten. Zij kunnen immers vooruit lopen op EU-beleid – want dat gaat jaren op zich laten wachten. Ze zouden hun macht moeten erkennen en inzetten. Dit hoeft niet enkel omdat ze uit de goedheid van hun hart niet willen dat ecosystemen ineenstorten en telers Parkinson krijgen (hoewel dat op zich ook een goede reden zou zijn). Supermarkten hebben er alle belang bij telers en biodiversiteit te beschermen. Uiteindelijk staan bodemschimmels, regenwormen en bijen aan de basis van hun geliefde business case. Spuiten we die dood, dan hebben ook supermarkten daar op den duur onder te lijden.

Lelijke knolselderij

Supermarkten zijn machtige spelers in de voedselketen. Zij kunnen telers en voedselverwerkers in beweging brengen, want zij bepalen wat er in hun schappen ligt. Ze zouden strengere eisen aan hun telers kunnen stellen op het gebied van pesticidegebruik, maar voor de toekomst van het hele systeem zou het nog beter zijn als ze hun telers zouden helpen omschakelen. Als ze hen de tijd en financiële ruimte zouden gunnen om te experimenteren met alternatieve vormen van landbouw.

Dit moet hand in hand gaan met heropvoeding van de consument. Ook hiervoor zijn supermarkten bij uitstek geschikt. Ze hebben het beïnvloeden van consumentenkeuzes haast tot een kunst verheven.

Supermarkten kunnen hun klanten helpen begrijpen dat er wel eens wat minder appels in de schappen zouden kunnen liggen, nóg lelijkere knolselderijen of aardappels met restjes aarde. En dat dat niet erg is. En dat dat alleen maar betekent dat we beter voor elkaar en voor de natuur zorgen.