Er is van alles altijd aan het stromen

De lucht, het water in de oceaan

Diep ondergronds gesteente, iemands dromen

De krachten roepen: Kom dan! en ze gaan

Dat gaat volgens natuurkundige wetten

Waarin is vastgelegd waarom en hoe

Wat is er nodig het in gang te zetten?

Hoe snel beweegt het dan en waar naartoe?

Navier en Stokes gezamenlijk doorwrochtten

De mechanismen waar het hier om ging

En neemt jouw droom toch onvermoede bochten?

Dat kan, er is nog steeds geen oplossing