Oxford Dictionary kiest ‘goblin mode’ tot het woord van het jaar: uitdrukking van de tijdgeest

In een nachtelijke vreetbui verlaat je in je slonzige T-shirt je slaaphol en beweeg je je naar de keuken. Je graait in een doos gesuikerde cornflakes en propt de plakkerige granen in je mond. Met datzelfde kleverig handje vis je een natte augurk uit de pot en eet je het zo op, uit het vuistje. Vervolgens kruip je terug in bed, met je met augurkensap bevlekte T-shirt.

Schepsels die dit soort gedrag vertonen zijn in ‘goblin mode’. Een beetje als de grote, lelijke goblins, ook wel orcs genoemd, in The Lord of the Rings. De Oxford Dictionary heeft na een verkiezing deze internetterm uitgeroepen tot het Woord van het Jaar.

„Onbeschaamd genotzuchtig, lui, slordig of hebzuchtig, meestal op een manier die sociale normen of verwachtingen verwerpt”, definieert het prestigieuze Engelse woordenboek. ‘Goblin mode’ weerspiegelt volgens de Oxford Dictionary het ethos en de stemming van de afgelopen twaalf maanden.

Goblin mode werd populair op het internet in februari 2022, nadat de coronamaatregelen grotendeels verdwenen en er een groep mensen ontstond die weigerde terug te keren naar het normale leven. Die groep had thuis genoeg tijd gehad om na te denken over de onhaalbare leefwijze die op sociale media gepromoot werd: elke ochtend sporten; gezond koken; je vrije tijd benutten door te schilderen of te mediteren.

Het was tijd om je ‘goblin modus’ aan te zetten. De term legitimeert het comfortabele gevoel van lekker verdorven zijn. Zoals thuiswerken vanuit bed met een zak chips naast je. Op nieuwe ongefilterde socialemediaplatforms als BeReal wordt een poging gewaagd om de rauwe werkelijkheid weer te geven en zelfs trots te zijn op je goblin-achtige bezigheden.

2022 was het jaar waarin veel mensen zich ontketenden van sociale normen en verwachtingen. „Goblin mode drukt echt de tijdgeest uit en het is zeker een uitdrukking van 2022”, betoogde de Amerikaanse taalkundige en lexicograaf Ben Zimmer tijdens de plechtigheid. „Mensen kijken op een nieuwe manier naar sociale normen. Dat geeft ze de vrijheid om maatschappelijke normen af te danken en nieuwe te omarmen.”

Metaverse

De twee andere nominaties voor het Woord van het Jaar waren ‘metaverse’ en de hashtag #IStandWith’. Dat een prestigieuze instantie als Oxford Dictionary digitale termen nomineert is vrij logisch. Heel veel nieuwe woorden komen tegenwoordig van het internet. Het Amerikaanse woordenboek Merriam-Webster nomineerde dit jaar het woord ‘gaslighting’; een term die eveneens online populair is geworden en de praktijk aanduidt van het op grove wijze misleiden van iemand, vooral voor eigen voordeel.

Onze eigen Nederlandse Van Dale gaat eveneens mee met de digitale tijd en heeft het internetwoord ‘emojibaby’ op de shortlist van het Van Dale Woord van het Jaar gezet. Definitie: „baby of jong kind waarvan het gezicht uit privacyoverwegingen met een emoji bedekt is op een via de sociale media gedeelde foto”.

Enfin. Wie tegenwoordig het weekend bevrijd van alle sociale verplichtingen in eigen nest wil doorbrengen kan simpelweg zeggen dat hij, zij of hen in goblin mode gaat.