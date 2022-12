De BMW M60 is op een kilo na volledig recyclebaar

De elektrische mega-suv van BMW is een geval van uitersten. De basisversie iX xDrive 40 was een brave borst, op zijn te kleine accu na het juiste evenwicht tussen gematigd vlot en paradijselijk rustgevend. Het topmodel M60 gaat zo hard dat je een megafoon op het dak had willen bestellen om sorry naar voorbijgangers te roepen, maar die zijn dan al lang buiten gehoorbereik.

Een van de rode draden in de geschiedenis van de verbrandingsmotor was de pk-wedloop. Toen in 1976 de oer-Golf GTI met 110 pk de hot hatch ofwel de sportieve hatchback salonfähig maakte, ging het met die kruidige mobiele krachthonkjes van kwaad tot erger. De zwaarste gevallen gingen ruim over de 400 pk; de Mercedes A45 AMG heeft er 421.

Je zou menen dat hanengedrag en milieubewustzijn elkaar uitsluiten. Maar op de stekkerindustrie kreeg woke geen vat. Elon Musk en in zijn voetspoor de voorheen fossiele fabrikanten zetten de debielenwedstrijd vrolijk voort. Waarom? Power is goeie reclame voor je ingenieurs en de consument, meestal een hij, krijgt nooit genoeg van grote getallen. Met een gevoel van dankbaarheid, nu hij zijn passie emissievrij kan uitleven: elektrische spierballen hoef je niet te verdedigen.

Misschien is het daarom geen paradox dat de wedstrijd verpissen in het elektrotijdperk nog surrealistischer escaleerde. Met twee of drie elektromotoren op je voor- en achteras laten zich schaamtevrij vermogens opwekken waarvan Ferrari-ingenieurs niet durfden dromen. Zo werd in het stekkertijdperk the sky absurd genoeg pas echt the limit. Ik moest het opzoeken, mijn belangstelling voor overkill slijt snel, maar de iX M60 heeft 619 pk en een trekkracht van 1.015 Nm. Hij trekt sneller op dan de gewoonste Porsche 911 en haalt zoals dat hoort bij druistige BMW’s de ooit door Duitse fabrikanten afgesproken maar nooit consequent nageleefde topsnelheid van 250. Voor iedereen weer schande spreekt van een onaanvaardbare verspilling van middelen: het 2.700 kilo zware ding is op een kilo vergankelijke materie na volledig recyclebaar. Wie hem koopt met geld dat weinig hardwerkende burgers hebben – voor 143 mille woon je in Gronings aardbevinggebied al haast vrijstaand – haalt voor en namens de hele mensheid de ecologische eeuwigheid in huis.

Uit principe reed ik niet harder dan 120 en dat is voor de auto diep vernederend. M staat voor de beestachtige serie-BMW’s van BMW Motorsport, de voorheen grommende getuigen van de wapenwedloop. De M-geschiedenis begon in 1976 spectaculair met de sportwagen M1, sloeg over naar onkreukbare sedans als de M5, en inmiddels levert BMW aan voetballers en rappers steeds helsere voertuigen in alle maten. De M3 ging van 195 naar 560 pk, de M5 van 286 naar 650. Wie die auto’s via hun dubbele of vierdubbele uitlaten eenmaal heeft horen blaffen en schetteren, begrijpt waar voor de M-divisie de pijn zat van de energietransitie.

Sportschoolvariant

Kon een M elektrisch zijn, zonder het kabaal dat voor de mannenman prestaties echt genietbaar maakt? Natuurlijk niet. Maar het moest toch. Dus nu heeft ook de logge stekker-suv van BMW zijn sportschoolvariant. Dat merk je alleen als je het stroompedaal intrapt. Wat er dan gebeurt is in termen van versnelling en akoestische omlijsting zo ridicuul dat je het na één keer voor gezien houdt. Als een robot zich kon verslikken klonk hij zo. Dat geluid is trouwens een verhaal apart. Het is ontworpen of gecomponeerd door filmcomponist Hans Zimmer, die er heel zijn Hollywoodgevoel in legde met een stukje Star Wars-dramatiek bij optrekken en rustgevende new age op kruissnelheid, precies goed tussen John Williams en Einaudi in.

Bonus is zijn actieradius. De 105kWh-batterij neemt het grootste minpunt van de iX40 weg, die bij normaal gebruik weinig verder komt dan mijn i3 met iets meer dan de helft van zijn batterijcapaciteit. Net als de 40 is de M60 voor zijn grootte niettemin bovengemiddeld efficiënt – dat is het goede nieuws voor alle kleinere BMW’s die zullen volgen. Na de eerste keer opladen zag ik een actieradius van 570 kilometer op het display, die hij bij niet te barre temperaturen misschien wel echt haalt ook. Ver onder de 500 kilometer zal de M60 bij normaal gebruik niet duiken, tenzij je onverhoopt verslaafd raakt aan de optreksoundscapes van Hans Zimmer. Beter kijk je in je thuisbioscoop gewoon Dune of Interstellar en zeg je stoer tegen je matties: die vent heeft ook mijn BMW georkestreerd!