Onderzoekscommissie: Nederland nam grote risico’s met hulpprogramma Syrische oppositie

Nederland heeft met het hulpprogramma voor Syrische oppositiegroepen dat tussen 2015 en 2018 bestond „grote risico’s” genomen. Dat concludeert de commissie-Cammaert in een vrijdag gepubliceerd rapport. Het kabinet had als doel om gematigde groeperingen in Syrië middels het NLA-programma (Non-Lethal Assistance) voor een bedrag van ruim 25 miljoen euro onder meer pick-uptrucks, communicatieapparatuur, tenten en nachtkijkers te geven. Deze groeperingen streden tegen zowel zittend president Bashar al-Assad en terreurgroep IS. Nu blijkt het onduidelijk bij wie de hulp is terechtgekomen en hoeveel groepen het kabinet heeft gesteund.

Het kabinet-Rutte III kondigde het onafhankelijk onderzoek begin vorig jaar aan, nadat de Tweede Kamer daarop aandrong naar aanleiding van publicaties van Nieuwsuur en Trouw. Zij berichtten dat een deel van de steun in handen zou zijn gevallen van extremisten en mede bestemd was voor een groepering die door het Openbaar Ministerie als terroristisch is aangemerkt.

De commissie-Cammaert bevestigt die berichtgeving niet, maar concludeert wel dat het per definitie „onmogelijk” is om in een oorlogssituatie zoals die in Syrië volledig zicht te houden op verschillende groeperingen. Volgens de commissie had de Tweede Kamer daardoor „een weinig expliciet en realistisch beeld van de mogelijkheden en de risico’s van het NLA-programma”. De commissie oordeelt daarnaast onder meer dat de hulp „volgens geldend internationaal recht strijdig is met het non-interventiebeginsel”, dat inhoudt dat staten zich niet mengen in interne politieke zaken van andere staten. Ook is het kabinet volgens de commissie „zeer beperkt” geweest in het informeren van de Tweede Kamer over de operatie.