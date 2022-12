Na een rommelige couppoging blijft politieke onrust Peru in zijn greep houden

Al jaren is er politieke onrust in Peru, dat in zes jaar tijd zes verschillende presidenten heeft gekend. De nieuwste president van het Zuid-Amerikaanse land, Dina Boluarte, werd woensdag beëdigd nadat haar voorganger Pedro Castillo na een rommelige couppoging werd gearresteerd. Boularte is de derde vicepresident in vier jaar die een afgezette president moet opvolgen én de eerste vrouwelijke president van Peru. Zal het haar lukken om het land tot orde te brengen?