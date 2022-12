Laserpointer door druppels maakt ragfijne sterpatronen

Dit is de theorie

De straat opgaan in de herfst als het donker is en regent, en dan ook nog eens een bril dragen, is niet per se een recept voor levensvreugde en verwondering.

Toch is er dan vaak een feeëriek verschijnsel te zien: de regendruppels op de bril werken als onvolmaakte lenzen, en projecteren het licht van straatlantaarns in ragfijne sterpatronen op het netvlies.

Het zijn ‘caustieken’, natuurkundig verwant aan de loom waaierende lichtpatronen op de bodem van zwembaden op zonniger dagen. De wiskunde achter de regendruppel-op-bril-lichtshow is pas in de jaren negentig van de vorige eeuw precies uitgezocht. De sterren bestaan altijd uit naar elkaar toe lopende bogen, minstens drie, die elkaar raken in scherpe spitsen.

Vaak zijn er bij die spitsen ook nog eens fijne streepjespatronen te zien, een teken van ‘interferentie’, waarbij lichtgolven elkaar afwisselend uitdoven of versterken. Interferentie is gesneden koek voor natuurkundigen in hun laboratoria, maar in het wild eigenlijk alleen op deze manier te zien.

Gelukkig is er ook een manier om de patronen binnenshuis, warm en droog, na te bootsen, met hulp van een laserpointer.

Dit heb je nodig

laserpointer

glas

donkere ruimte (bijvoorbeeld een wc)

Illustratie Stella Smienk

Dit moet je zelf doen

STAP 1

Bespetter het glas met waterdruppels.

STAP 2

Ga naar een donkere plek en schijn met de laserpointer door het glas op de muur (of op een papiertje dat je daar met tape bevestigd is). Beweeg rustig heen en weer en houd het glas in verschillende posities.

STAP 3

Als de laserbundel door een druppel schijnt, duiken er op de muur fijne stervormige patronen op.