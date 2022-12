Ik was onlangs bezig met een boswandeling toen ik een wolf tegenkwam. Waarschijnlijk tam gemaakt door domoren kwam hij op mij af. Even dacht ik: neem mijn hond maar. Die was echter thuis gebleven. Wat te doen? „Ksssssst”, siste ik zachtjes. De wolf draaide zich meteen om. Hij verdween in de verte, staart tussen de poten.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl