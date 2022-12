Klunzen in de keuken: de groenten worden mishandeld, de biefstuk beurs geprikt

Hoe zou dat gegaan zijn, die brainstorm van de marketing-afdeling bij Aldi? Kerst komt eraan, jongens, wat doen we? Een kerstcommercial, zo’n mooie lange met een verhaal, een lach en een traan? Mwa, zoiets doen alle supermarkten al. Laten we iets geinig bedenken, iets met een kookprogramma, een wedstrijd, zoiets als Masterchef, maar dan zetten we mensen in de keuken die totaal niet kunnen koken.

Twee teams! Zetten we er twee topchefs bij. Sowieso die ene, die lompe, met dat Rotterdamse accent. Herman den Blijker? Ja, die. En dan zetten we er elke aflevering een ander tegenover die zijn vingers mag afknagen bij het zien van zoveel onbenul in de keuken. Ja, ja! Want we houden die chefs uit de keuken, ze mogen alleen achter een scherm meekijken en aanwijzingen geven. Niet te veel hoor, want straks lúkken de gerechten.

We geven ze ieder twee minuten spreektijd. Ja, hahaha. Voor drie gerechten. Voor, hoofd, na. En het team dat het minst smerige gerecht heeft gemaakt wint één ster. En geld! Drieduizend euro per ster.

Fijnproevers

Het is de kerstcommercial geworden én een volledig met Aldi-producten volgestouwd televisieprogramma. Donderdagavond was de eerste aflevering van Kookklunzen. Misschien leuk om erbij te vertellen dat vijf „bekende Nederlandse fijnproevers” de jury vormden. Voor de presentatie is Gordon uit Dubai overgevlogen. Gordon is al een tijdje geen kookkluns meer, dus prima in staat dit wat zouteloze programma-idee pit te geven, maar daar moet hij wel hard voor werken. Zelf de grappen maken, zelf veel en hard lachen.

Van de zes deelnemers moeten we maar aannemen dat ze echt niks klaarkrijgen in de keuken. Want hoe werf je kookklunzen? Zeggen ze dat ze het zijn of doen ze alsof ze het zijn? Maar goed, voor De slechtste chauffeur van Nederland lukt het ook altijd kandidaten te vinden, dus het kán.

Team Herman den Blijker nam het op tegen dat van tweesterrenkok Onno Kokmeijer. Elke keuken kreeg een plastic Aldi-tas propvol Aldi-producten met daarin alle ingrediënten om een rouleau van gerookte makreel te maken, hertenbiefstukjes met pommes duchesse en een amandeltaartje met kaneelroom toe. Dit is geen product placement, maar een product bombardement.

En alsof dat nog niet genoeg is, doet Gordon met steeds twee kandidaten apart nog een quizje tussendoor. Raden wat de vijf Aldi-producten – met steeds zo’n houten Aldi-balkje ertussen – op een lopende kassaband kosten. Of Aldi het programma nou bedacht heeft of Talpa Concepts, tien punten voor vindingrijkheid.

Nog geen wentelteefje

De deelnemers hadden in een individuele ronde al bewezen dat ze nog geen wentelteefje kunnen bakken. Nu mogen ze als team los op de producten. De groenten worden mishandeld, de huid wordt ruw van de gerookte makreel gerukt, de biefstuk beurs geprikt. Voor sommigen lijkt luisteren naar aanwijzingen nog moeilijker dan het koken zelf. Of weet Frits echt niet wat een komkommer is?

Het eindresultaat wordt op een bord geprakt en door Gordon geserveerd aan de jury. Die prikken één vorkje van elk bord en oordelen. Op het gevaar af te ‘woke’ te zijn naar Gordons smaak, vroeg ik me toch af: wat gebeurt er met de restanten? Eén jurylid zette haar bordje na één hap op de grond en floot naar een denkbeeldig hondje. Verder gaat alles de kliko in?

Liefdeloos ingrediënten tot een gerecht stompen getuigt al niet van veel respect voor voedingsmiddelen, het is ook niet echt een fijne boodschap voor de consument die in deze tijden krap bij kas zit. Aldi communiceert in tv-commercials dat de producten „net zo goed zijn, maar dan goedkoper”. Maar ze wegsmijten omdat ze zijn omgekat in iets dat niet meer te vreten is, lijkt mij geen handige reclame.