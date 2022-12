Kabinet wil reclame over ongezond voedsel gericht op kinderen tegengaan

Het kabinet werkt aan een maatregel om op kinderen gerichte marketing voor ongezond voedsel te verbieden. Dat heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, ChristenUnie) vrijdag na de ministerraad gezegd. Daarnaast wil Van Ooijen dat gemeenten aanbieders van fastfood makkelijker op bepaalde locaties kunnen weigeren, bijvoorbeeld rondom scholen. Kindermarketing voor gezond eten blijft wel toegestaan.

Volgens Van Ooijen bestaan hierover er in de voedselbranche al afspraken, maar „heeft zelfregulering niet geholpen en moet het verbod wettelijk geregeld worden”. „Tot nu toe zijn er gelukkig veel merken die afstand nemen van kindermarketing, maar er zijn ook veel merken die dat niet doen.” De maatregel is noodzakelijk om de doelen in het Preventieakkoord te waarborgen, zoals het verminderen van het aantal Nederlanders met overgewicht van 50 procent naar 38 procent, zegt Van Ooijen. In 2021 had 15,5 procent van de 4 tot 12-jarigen en 15,9 procent van 12 tot 16-jarigen in Nederland overgewicht, volgens het Nederlands Jeugdinstituut. Tijdens de lockdowns is dit aantal waarschijnlijk toegenomen.

Lees ook deze reportage: Om fastfood aan te pakken moet je eerst weten wat het ís

Van Ooijen zegt dat de keuzes voor gezond eten in sommige buurten in Nederland te beperkt zijn. Volgens hem moet het overal mogelijk zijn om „ook voor gezond eten te kiezen”. Daarom wil het kabinet gemeenten de mogelijkheid geven om aanbieders van ongezond voedsel, zoals een snackbar, in sommige wijken te verbieden. Het is nog niet duidelijk hoe de verscherpte marketingregels eruit zullen zien. Van Ooijen hoopt dat de regels over twee jaar ingaan.

Lees ook: Nederland heeft te weinig regels voor gezonder eten