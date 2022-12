Joris (2011-2022) had geen woorden nodig om contact te maken

Het leven was een feest voor Joris. „Sinterklaas, Kerst – hij zou intens genoten hebben van deze tijd van het jaar”, zegt zijn moeder, Annelot Peters.

Uitgedrukt in jaren heeft het feest van Joris te kort geduurd. Elf jaar en één maand, om precies te zijn. Maar voorbij de tijd is ‘het boek van Joris’ nog lang niet uit. Zijn levenskracht en levensvreugde zijn onverminderd sterk aanwezig in de kring waarin hij heeft geleefd.

‘Het boek’ is hier niet zomaar een metafoor. Het heeft grote betekenis gehad voor de ouders van Joris, toen een arts tegen hen zei: „Het boek van de diagnose is geschreven, maar het boek van Joris’ leven moet nog geschreven worden.”

Joris, de held in dit boek, is „altijd vrolijk”, „aanstekelijk enthousiast”, „een sociaal wonder”. Dit is wat hem typeert in de woorden van zijn ouders, zijn docente op school, zijn begeleidster in een speelgroep en de moeder van zijn beste vriendinnetje.

Joris’ eerste levensjaar verliep als dat van de meeste baby’s. Bezorgdheid groeide in zijn tweede jaar. Zijn klanken wilden geen woorden worden. Lopen leerde hij langzaam, met veel vallen.

Joris als Oranje-mascotte, met interland-voetballer Merel van Dongen, bij de wedstrijd Nederland-Slovenië, in november 2019. Foto familie Egressy

De ene kinderarts na de andere neuroloog onderzocht hem. Een diagnose werd pas gesteld toen Joris ruim drie jaar oud was. Een progressieve stofwisselingsziekte (PKAN) tastte een deel van zijn hersenen aan. De meeste kinderen met deze DNA-afwijking worden niet ouder dan circa vijftien jaar.

Xander Egressy, Joris’ vader, herinnert zich: „Wat we in het ziekenhuis te horen kregen, kwam natuurlijk keihard aan. Toen we thuis kwamen, leek alles normaal. Maar opeens keken we anders naar ons kind, dat zelf niet was veranderd. Het was zó verwarrend, zó verdrietig. ’s Avonds staarde ik naar een jochie dat heel tevreden lag te slapen. Tegelijk zag mijn geestesoog een zwaard van Damocles, dat boven zijn hoofd hing.”

Joris’ moeder Annelot: „Vrij snel na de diagnose hebben we de knop in ons hoofd kunnen omzetten. We zeiden tegen elkaar: „Vanaf nu gaan we zo veel mogelijke leuke dingen doen. We gaan mooie herinneringen verzamelen. Het korte leven van Joris, óns leven met hem, zal een feest zijn!”

Het gezin woonde in Engeland op dat moment, sinds kort, nog zonder een sociaal netwerk om zich heen, en met gezondheidszorg die beduidend minder toegankelijk is dan de Nederlandse. In de zomer waarin Joris vier jaar werd, verhuisden zij naar een huis op een steenworp afstand van een school voor speciaal onderwijs (mytylschool), in Haarlem.

Veilig vallen

Docente Saskia Kooijman had Joris twee schooljaren in haar klas. Dit zou zijn derde jaar bij haar zijn geweest. „Zijn foto staat prominent in de klas”, zegt ze. „Voor zijn klasgenoten hoort hij er nog steeds bij. Ze vragen naar hem, ze zijn hem niet vergeten. Kinderen beleven de dood toch anders dan volwassenen. Joris heeft gewoon Sinterklaas met ons mee gevierd.”

Met bewondering spreekt ‘juf’ Kooijman over de energie en positieve houding van Joris’ ouders. „Op een hele natuurlijke manier hebben zij zich volledig ingezet om Joris zo normaal mogelijk te laten meedoen in hun gezin en op school. Ook in de contacten met andere ouders zijn ze altijd heel bemoedigend geweest: samen kunnen we dit aan, we gaan ervoor!”

Vanzelfsprekend was dit allerminst. Waar andere kinderen steeds zelfstandiger worden, had Joris meer en meer zorg nodig. Zijn motoriek ging gestaag achteruit. Een volwassene moest vrijwel continu in zijn buurt zijn om hem te behoeden voor een ernstige val, of om hem te helpen met eten en drinken.

Abbey Mense was sinds 2015 een van zijn vaste begeleiders, thuis en op een zorgboerderij. In de boomgaard van deze boerderij speelde Joris elke zaterdag. „Hier in het gras kon hij veilig vallen”, vertelt Mense, „zodat hij niet steeds zijn valhelm hoefde te dragen”.

Ooit had Joris gekozen voor een knalrode helm. Het werd zijn favoriete kleur; hij wilde uiteindelijk het liefst ook rode kleding dragen.

Mense: „Verkleden was zijn lust en zijn leven. Rare petten en mutsen op, rare jasjes aan – het kon Joris niet gek genoeg zijn. Uitbundig kon hij erom lachen. Ik voel me bevoorrecht dat Joris in mijn leven is geweest. We leven in een tijd waarin efficiëntie en snelheid de norm zijn. En dan opeens komt er een jongetje op je pad dat zo hartstochtelijk kan genieten. Iets van hem probeer ik in mezelf vast te houden.”

Alpaca’s

Zijn levensvreugde deelde Joris ook met dieren. Zijn lievelingsdier had hij leren kennen op de zorgboerderij: een (lama-achtige) alpaca. Begeleider Mense: „Na de woordjes mama en papa was alpaca het derde woord dat hij verstaanbaar kon uitspreken.” Het werd zijn mascotte: tientallen alpaca-knuffels zouden hem in zijn kamer thuis gezelschap houden. Wandelen met alpaca’s werd een van zijn favoriete uitstapjes.

Alpaca’s maakten Joris’ tiende verjaardag ook onvergetelijk. Zijn ouders hadden twee van deze dieren op zijn feestje uitgenodigd. Moeder Annelot: „Tegen zijn gewoonte in was hij er even stil van. Normaal gesproken gingen zijn armen meteen in de lucht als hij aanleiding zag om iets te vieren. Nu zag hij met open mond twee alpaca’s onze tuin binnenstappen. Het ontroerde hem zichtbaar.”

Joris op zijn tiende verjaardag, 2021. Foto familie Egressy

Woorden had Joris niet nodig om contact met mensen te maken. In een restaurant kon hij flirten met bedienende personeel, zodat er binnen de kortste keren een gratis portie bitterballen voor zijn neus stond. In de buurt groette hij enthousiast wanneer hij een dakloze man tegenkwam, die ook Joris heet.

Zijn beste vriendinnetje, Ella, had Joris op school leren kennen. Harriët Ledeboer, Ella’s moeder, vertelt: „Het was bijzonder om te zien hoe Ella en Joris urenlang konden spelen met elkaar, waarbij ze andere manieren dan woorden hadden gevonden om te communiceren. Ze konden ook kibbelen; dan leken ze net een echtpaar. Maar altijd losten ze het weer op met z’n tweeën.”

Uit de hechte band van Ella en Joris ontstond een vriendschap tussen beide gezinnen.Verschillende keren zijn zij ook met elkaar op vakantie geweest. Ledeboer: „Als we met z’n allen rondom een grote tafel zaten, zag je Joris stralen. Dat vond hij prachtig. Natuurlijk kon hij, net als ieder kind, soms ook wel even lastig zijn: als hij vond dat hij te weinig aandacht kreeg, of als hij meer wilde dan hij feitelijk kon. Maar als regel was hij vastbesloten om van elke dag een feestje te maken.”

Joris Endre Egressy overleed op 14 augustus 2022, een maand na zijn elfde verjaardag. Vier weken later namen buren het initiatief een plein achter hun huizen zijn naam te geven. Het Jorisplein houdt de herinnering aan hem levend – onder heel veel meer.

