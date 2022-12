Jetten: accountantscontrole moet ‘overwinst’ voorkomen bij energiebedrijven

Met een ‘margetoets’ en controle door accountants wil het kabinet voorkomen dat energieleveranciers ‘overwinsten’ maken op de energiehulp aan huishoudens. Dat maakte energieminister Rob Jetten (D66) vrijdag bekend. De energieleveranciers krijgen volgend jaar miljarden euro’s overgemaakt van het kabinet om huishoudens te helpen bij hun energierekening.

Dankzij het prijsplafond gaan consumenten vanaf begin volgend jaar een maximale prijs betalen voor een deel van hun gas- en elektriciteitsverbruik. In de Tweede Kamer zijn er grote zorgen dat energieleveranciers extra winst maken door het prijsplafond op de energierekening. In feite is het plafond een subsidie voor huishoudens die via energieleveranciers wordt uitbetaald.

Als een bedrijf volgend jaar meer winst maakt dan voorgaande jaren moeten de leveranciers achteraf een deel van de subsidie terugbetalen, zei minister Jetten vrijdag na de ministerraad tegen journalisten. „De euro’s die deze bedrijven van de overheid gaan krijgen voor het prijsplafond, die moeten echt één op één worden doorgezet aan mensen thuis”, zei Jetten. De marge wordt per energieleverancier vastgesteld op basis van de winstmarge over de afgelopen jaren. Accountants gaan achteraf controleren of een leverancier meer winst heeft gemaakt dan toegestaan. Jetten: „Met deze regeling voorkomen we dat bedrijven meer verdienen dan ze de afgelopen jaren deden.”

Het kabinet werkt nog steeds aan een tegemoetkoming voor mensen die geen individuele energie-aansluiting hebben maar een gezamenlijke (blok-)aansluiting met anderen, bijvoorbeeld in een flatgebouw. Die moet voor het einde van het jaar klaar zijn.