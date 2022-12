In de dierentuin van bordspel Ark Nova moet je ook dieren fokken

Wereldwijd leven er 8.000 tijgers in gevangenschap tegenover 4.500 tijgers in het wild. En toch kom je als mens overal tijgers tegen. De tijger lééft in onze fantasie dankzij kinderboeken, dierenplaatjes, en tja, dierentuinen dus.

Maar als opgehokte dieren de vrije in aantal overtreffen, welke verantwoordelijk heb je dan als je anno 2022 een dierentuin runt?

Dierentuinspel Ark Nova geeft een antwoord. Ja, in dit spel moet je verblijven bouwen, die volstoppen met dieren en zo betalende bezoekers lokken. De platte kant van een dierentuin bestieren, zullen we maar zeggen. Maar Ark Nova zorgt ook voor een diepere laag: van de spelers wordt verwacht dat ze fokprogramma’s opzetten, conservatieprojecten steunen én bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. De moderne dierentuindirecteur is een ecobewuste projectmanager en Ark Nova wil je laten zien wat daarvoor nodig is.

Een dappere keuze. Maar ook overweldigend. Als we onze pionnetjes neerploppen op het conservatiespoor, het pauzespoor, het populariteitsspoor en het reputatiespoor denken we: waar zijn we aan begonnen?

Ark Nova, 1-4 spelers, 80 euro ●●●●●

Gelukkig is je handelingsruimte beperkter dan een eerste blik op tafel doet vermoeden. Er zijn vijf verschillende acties die je in je beurt zou kunnen ondernemen, afgebeeld op kaarten. De meest rechtse is de meest krachtige variant van die actie. Gekozen acties verhuizen naar links, en elke actie die je niet neemt, schuift door naar rechts en wordt daarmee sterker. Het geeft prioriteit, een ritme waarmee je door het spel beweegt.

Al even intimiderend is de kaartenstapel, met meer dan 200 dierentuindieren, sponsorkaarten en conservatieprojecten. Maar gaandeweg leer je de patronen zien. Met gieren pak je kaarten terug van de aflegstapel (aaseters!), de woordvoerder verhoogt je reputatie. Ark Nova is niet bang om onbekende en onbeminde soorten naar voren te schuiven. Eerlijk zeggen: wie had ooit gehoord van de brillangoer, Jemenkameleon en rode neusbeer? En ja, natuurlijk, er is je eigen tableautje waar je bouwt aan je eigen dierenpark, hier uitgevoerd als hexagonaal Tetris: je bouwt een klein hok voor de wasbeer, een reusachtig verblijf voor de olifanten en een kinderboerderij voor het schaap.

De goedkope foto’s op de kaarten zijn even wennen. Alsof de makers een stockfotobibliotheek hebben geplunderd. Maar de platte foto’s doen wat ze moeten doen: ze tonen de snoeten, snavels en snuiten van je menagerie.

Laat je niet foppen door de olifant en kameraden op de doos. Ark Nova is een zeer complex spel en commentaar op het moderne dierentuinwezen ineen. Gek genoeg werkt het nog ook.