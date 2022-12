Het Uur met bestsellerauteur en spiritueel leraar Jan Geurtz

Hoe leer je liefhebben terwijl je elkaar tegelijkertijd loslaat? En hoe bevrijden we ons van verslavingen? Pieter van der Wielen spreekt Jan Geurtz, spiritueel leraar en auteur van bestsellers als Verslaafd aan liefde, over leven zonder lijden en hoe Geurtz – zelf ooit verslaafd – de momenten waarop hij vastliep gebruikte om te groeien. Een uur in het teken van bezinning, geluk en het uitzetten van je gedachtestroom.