Het perfecte voetballichaam: gespierd, maar niet té

Hij was té gespierd voor een voetballer. De Belgische topspits Romelu Lukaku investeerde in aanloop naar het WK in 2018 veel in spierkracht. Terug bij zijn club Manchester United scoorde hij weinig en om weer in topvorm te komen maakte hij een opvallende keuze. Lukaku moest spiermassa verliezen om in de Engelse competitie tot zijn recht te komen. Door gewicht kwijt te raken kon hij wendbaarder worden. Hij ging op dieet, dronk veel water, at voornamelijk groente en vis. En hij meed de sportschool.

„Romelu is van nature sterk gebouwd”, zegt fysiektrainer Jan Kluitenberg, die eerder bij de Engelse club Everton met Lukaku werkte. Daar schreven ze hem een specifiek trainingsprogramma voor, gericht „op onderhoud” en níét op „massa trainen”. Als Lukaku te veel aan gewichten zou hangen in de gym, werd hij te zwaar, wist Kluitenberg. „Je moet als voetballer efficiënt kunnen bewegen.”

Het mondiale voetbal is door de professionalisering ingrijpend veranderd in de laatste twee decennia. Het spel gaat sneller, is intenser. Beweeglijker. En er wordt meer gepasst voor er wordt geschoten. Fysiek wordt meer gevraagd, door de toename van het aantal wedstrijden. Dat was dinsdag nog te zien op het WK in Qatar, waar de spelers van Marokko kapot waren na de zege op Spanje.

Hoe veranderde deze evolutie van het voetbal de voetballers zélf? En hoe ziet de ideale, moderne voetballer eruit?

Hij kent geen sport met zo veel „verschillende typen lichamen” als voetbal, zegt Malte Krüger, hoofd van de fysieke afdeling van de Duitse club Bayer 04 Leverkusen. Een uitzondering daargelaten ziet dat er zo uit: centrale verdedigers zijn lang en sterk, vleugelverdedigers gedrongen en snel, middenvelders rank en met veel longinhoud en aanvallers zijn het meest explosief, met topsnelheden tot soms 35 kilometer per uur.

Romelu Lukaku ging op dieet, dronk veel water, at voornamelijk groente en vis. Foto FIFA via Getty Images

De langste speler van Leverkusen weegt 100 kilo en hun kleinste 64 kilo, zegt Krüger, de eerste heeft 9 procent lichaamsvet, de tweede 3,5 procent. Hij wil maar zeggen: hét ideale voetballichaam bestaat niet, het verschilt per positie wat specifiek gevraagd wordt.

En het type speler dat nodig is, hangt nauw samen met de spelfilosofie van coach en club. Als een team op de counteraanval speelt, moet je de tegenstanders eruit kunnen rennen en wil een coach spelers met snelheid en kracht, zegt Krüger. Terwijl teams die veel op balbezit spelen, meer gericht zijn op uithoudingsvermogen.

Een specifieke spelopvatting – dus het tactisch plan van een ploeg – kun je terugzien in het lichaam van de spelers. Bekend voorbeeld is FC Barcelona, dat meerdere kleine, zeer behendige spelers voortbracht uit de eigen opleiding – onder wie Messi (1.69 m.), Xavi (1.70 m.) en Iniesta (1.71 m.). Zij werden geschoold met razendsnel combinatievoetbal, waarmee ze later de wereld veroverden.

Zandloperfiguur

De Engelse wetenschapper Alan Neville, emeritus hoogleraar aan de University of Wolverhampton, doet al jaren onderzoek naar de lichaamsbouw van profvoetballers. Voor dat onderzoek berekent hij vanaf 1973 eens in de tien jaar de body mass index (bmi) en andere fysieke kenmerken van alle voetballers in de hoogste Engelse divisie. „Je moet wel gek zijn om al die data te willen verwerken. Maar we hebben het decennialang gedaan”, zegt Neville. Het is een soort hobby voor hem.

Uit zijn onderzoek blijkt dat Premier League-voetballers slanker worden en in de loop der jaren meer een zandloperfiguur hebben gekregen (gespierd bovenlijf, smaller onderlijf). Bonkige spelers zijn er steeds minder, volgens de data, die lopen tot het seizoen 2013-2014. Pas over een paar jaar komt een nieuwe datacollectie. De reden dat het figuur van voetballers is veranderd, is volgens Neville dat het spel zelf niet meer is zoals vroeger. De velden zijn beter geworden – „niet meer de moddervelden waar je sterk moest zijn om je goed te kunnen bewegen”. En de trainingsintensiteit is verhoogd, waardoor spelers nauwelijks meer overtollig vet hebben.

Dat het Nederlands elftal dit toernooi met Memphis Depay en Steven Bergwijn in de aanval heeft gespeeld vond Neville opvallend. „Dat is juist het bonkige type dat we minder zien tegenwoordig. Het lijkt erop dat sommige spelers tegen de stroom ingaan en juist heel gespierd worden.” Bergwijn raakte zijn basisplaats kwijt aan Cody Gakpo, die wél past in het ‘standaardplaatje’ van de atletische en beweeglijke voetballer. Daaraan voldoen ook Jude Bellingham van Engeland en Kylian Mbappé van Frankrijk, die zaterdag tegenover elkaar staan in de kwartfinale van het WK.

Té sterk kan ook. Dat dreigde bij Denzel Dumfries. Foto FIFA via Getty Images

Denzel Dumfries, nu Nederlands international, dreigde te gespierd te worden. Te stijf en stram in zijn spieren, slechte wendbaarheid en reactievermogen, geen goede motoriek, te vroeg in de wedstrijd te moe. Op die tekortkomingen wees de Rotterdamse looptrainer Errol Esajas de verdediger nadat hij hem analyseerde bij een duel van Sparta, zo’n vijf jaar terug. Dumfries had zelf niet door dat hij niet goed bewoog en ging met Esajas aan de slag, naast de reguliere trainingen bij zijn club.

De krachttrainingen die Dumfries twee keer per week deed bij een andere trainer schrapte Esajas meteen. „Hij was een beetje een bodybuilder”, zegt Esajas, een oud-sprinter. Dat ziet hij bij meer voetballers, „heel kwalijk”. Tegen Dumfries zei hij destijds: „Je bent al sterk, hoe sterk wil je nog worden? Heb je er wat aan als voetballer, dat je dwars door spelers heen kan lopen?” Doel van Esajas: een veelzijdige „atleet” van hem maken.

Té gespierd

Hoog in de sporthal op Rotterdam-Zuid hangt een grote afbeelding van Dumfries. Springen over hordes, opdrukken, touwtrekken, rekken of buiten rennen langs de Maas deed hij veel hier. Gericht op wendbaarheid, lenigheid en loopvermogen, belangrijk voor zijn positie als rechterverdediger. Fysiek is hij „enorm” gegroeid, zegt Dumfries in een filmpje van de sportschool.

Het hielp hem op zijn weg naar de Europese top. Twee keer per maand reist Esajas tegenwoordig naar Milaan voor trainingen met Dumfries én zijn collega-verdediger Stefan de Vrij, beiden spelend voor Internazionale. Esajas wijst op een foto van de twee op de dag dat ze zich moesten melden bij Oranje voor het WK, ze kwamen die ochtend nog even bij hem langs om extra te trainen.

Het probleem van té gespierde voetballers leeft niet alleen bij Esajas. Meer fysiektrainers zitten ermee, al zijn er geen cijfers dat hun aantal over het hele voetbal toeneemt. Bij Leverkusen hadden ze ook een paar spelers die te gespierd waren, zegt Krüger. Al die spiermassa heeft energie en zuurstof nodig en dat negentig minuten volhouden – met veel korte sprints – is lastig.

„Je kon ze alleen als wisselspeler inbrengen”, zegt hij. „Als ze in de basis begonnen, moest je er rekening mee houden dat ze gewisseld moesten worden, omdat ze in de tweede helft terug zouden vallen.” In het voordeel van snelle, gespierde spelers is dat tegenwoordig vijf keer kan worden gewisseld – dat was drie keer.

De balans vinden tussen spierkracht en finesse is delicaat. „Veel draaien, wenden en keren met die dikke spieren is vervelend”, zegt Richard van Beek, de fysiektrainer van onder anderen international Wout Weghorst. „Dat is wat je ziet bij Depay en zeker Bergwijn”, zegt hij. „Die jongens zijn zó explosief. Die hoeven maar naar een gewicht te kijken en ze hebben al een bepaalde spiergroei.”

Er lijkt een tegenbeweging gaande, denkt Krüger, en met hem meer collega’s. Ongeveer vijf jaar terug was de Engelse Premier League „zeer fysiek”, zegt hij. Nu is dat volgens hem minder. Een blik op het WK leert ook dat het aantal zeer gespierde spelers in de minderheid is.

Het publiek ziet alleen de buitenkant van spelers. Maar belangrijker is de binnenkant. Dat vindt Terry Peters, eerder fysiektrainer bij onder meer Vitesse en Olympique Lyonnais. In zijn optiek zijn met name spelers nodig waarbij het snelle spiervezeltype dominant is, vezeltype 2a. Die spelers zijn explosief in korte sprintjes en ze zijn in staat dat te herhalen, legt hij uit. „Dat is wat je in het voetbal steeds meer ziet terugkomen.”

Hij werkte bij meerdere clubs met coach Peter Bosz, die een speelwijze heeft waarin de tegenstander vroeg wordt afgejaagd en er veel in de kleine ruimte wordt gespeeld. Dat betekent dat je vaak moet versnellen en vertragen, zegt Peters. Een kwaliteit die voortkomt uit dat spiervezeltype. „Lichamen waarbij dat genetisch al heel dominant is, zijn uitermate geschikt om dit type snelle voetbal te spelen.”

Die snelle spiervezels probeert Richard van Beek te ontwikkelen bij Weghorst, een bijna twee meter lange spits. „Daar is nog winst te behalen.” Door de ene keer zware krachttrainingen te doen, en dan weer explosief met lichte gewichten. „Wat wij ook weleens doen met hem is elektrische spierstimulatie, een impuls van een systeem waarbij je alle vezels in één keer kan rekruteren. Dan hoef je niet die zware of explosieve trainingen te doen.” Zo zoeken ze de balans tussen spiermassa en het optimaliseren van de snelle spiervezels.

Centraal zenuwstelsel

Het moderne voetbal put vooral het centraal zenuwstelsel uit, zegt Peters, door de hoge intensiteit van het spel. Explosieve, snelle spelers als Messi die in milliseconden in complexe situaties moeten handelen zijn erg goed ontwikkeld op dat aspect, legt hij uit. De kunst bij dit type spel binnen een toernooi als het WK, zegt Peters, is dat je vanuit het centraal zenuwstelsel veel kan leveren én snel kan herstellen.

Steeds meer spelers hebben volgens hem moeite met dat herstel. „Je ziet veel wedstrijden die berekenend lijken, met veel taken en explosieve acties. Dat komt allemaal vanuit het centraal zenuwstelsel. Dat maakt het moderne voetbal interessant, want niet iedereen heeft evenveel capaciteit op dat vlak.” Net als in de rest van de samenleving zijn er in het voetbal veel aan burn-out-gerelateerde klachten, merkt Peters op.

Fysiektrainers, maar ook voedingsdeskundigen, zijn sinds zo’n vijftien jaar sterk betrokken bij clubs in het profvoetbal. Daardoor is de belastbaarheid omhooggegaan, zegt Peters. In dezelfde periode is de druk op de kalender toegenomen, met meer competities en wedstrijden. „Er zijn niet alleen meer wedstrijden, maar ook meer wedstrijden van betekenis”, zegt Peters. „Dat maakt dat spelers meer duels op de top van hun kunnen moeten spelen.”

De vraag is waar de grens ligt. „Ik denk dat wij op een bepaald niveau met deze spelers bezig zijn wat op de lange termijn niet even verstandig is”, zegt Van Beek. „Het wordt steeds gekker.” Een voetballer in de top speelt al snel zo’n zestig duels per seizoen. „Ergens moet je een moment van herstel krijgen. Dat wordt steeds minder.”

Voor veel spelers die ver komen op dit WK, dat midden in het seizoen plaatsvindt, wacht kort na het toernooi een vol programma. Van Beek: „Ik ben benieuwd hoe het hen straks fysiek zal vergaan.”

Met medewerking van Enzo van Steenbergen