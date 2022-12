Ministerie van Justitie wil team Trump straffen om minachting van rechtsgang in Mar-a-Lago-zaak

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil er via de rechter voor zorgen dat het juridische team van oud-president Donald Trump gestraft wordt. Dat meldt de Washington Post donderdag op basis van bronnen binnen justitie.

Het ministerie vindt dat het team de rechtbank heeft geminacht omdat de advocaten van Trump nog steeds niet hebben voldaan aan een dagvaarding die in mei werd ingediend. In de dagvaarding werd door de Amerikaanse autoriteiten aan Trump gevraagd om alle geheime documenten die in zijn bezit zijn terug te geven.

Begin augustus deed de FBI een inval in Mar-a-Lago, een buitenhuis van Trump in Florida. Tijdens de huiszoeking werden meer dan 13.000 documenten gevonden met betrekking tot Trumps tijd in het Witte Huis. Onder de documenten bevonden zich overheidsgeheimen.

Een woordvoerder van Trump laat in een reactie weten dat deze zet van de autoriteiten onderdeel is van „een politieke heksenjacht”. Volgens hem zijn de advocaten van Trump meewerkend en transparant.

