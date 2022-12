Het blijft een topbaan, maar steeds meer NS’ers zijn het werk zat

Een onbestemde deur op het NS-station van Rhenen. Gerard van Os pakt zijn sleutel en opent de deur: de bedrijfskantine van NS. Veel is het niet. Een paar stoelen, een tafeltje. Van Os (59), al meer dan dertig jaar conducteur bij NS, groet een collega. Hij is net aangekomen met de sprinter uit Utrecht. Over tien minuten moet hij al weer terug naar Utrecht. Net genoeg voor een kop koffie.

Op de koffiemachine hangt een opvallend groot en geel beeldscherm. „Vind een nieuwe collega en je krijgt 1.000 euro”, staat op het het display. „Ik hou van mijn werk”, zegt Van Os. „Maar ik heb geen behoefte om nieuwe collega’s te werven.”

Het gaat niet goed met de Nederlandse Spoorwegen. Er zijn te weinig reizigers, NS verkoopt onvoldoende kaartjes en krijgt zo te weinig inkomsten. De werkdruk is onaanvaardbaar hoog, stelde de directie dit najaar. Door een tekort aan medewerkers drukt het werk steeds zwaarder op een kleinere groep. Met alle gevolgen van dien: uitval, stress, instabiele roosters en onvoldoende ruimte om vrij te nemen.

Daarmee staat de kwaliteit van het openbaar vervoer onder druk, schreef staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) op 30 november aan de Tweede Kamer. Zij roept het spoorbedrijf op harder te werken om het personeelstekort op te lossen.

NS zoekt 580 conducteurs en 340 machinisten, aldus Heijnen. Voor een volledige dienstregeling heeft het bedrijf minstens 2.800 conducteurs nodig en 3.200 machinisten. Al die vacatures zijn de belangrijkste reden dat NS vanaf zondag met 13 procent minder treinen gaat rijden.

Wat betekent het tekort in de praktijk? Voor de medewerkers op de trein?

NRC liep een dag mee met drie NS’ers vanaf standplaats Utrecht: de ervaren conducteur Gerard van Os die zich heeft neergelegd bij het verfoeide ‘rondje om de kerk’; machinist Debbie Gille die regelmatig om 04.00 uur opstaat om de eerste trein voor te rijden; en de jonge conducteur Joël Grevinga die zich afvraagt hoe hij zijn onregelmatige werk kan blijven combineren met zijn jonge gezin. Grevinga: „Vroeger was alles beter, dat is het motto geworden van de medewerkers van NS.”

Joël Grevinga (29), conducteur

‘Reizigers zijn ongeduldiger en agressiever dan voorheen’

„Mijn achtergrond helpt me bij mijn werk. Ik heb best veel raakvlakken met jongere reizigers. Mede door mijn huidskleur. Ik krijg een bepaald respect dat oudere, witte collega’s niet krijgen.”Foto Olivier Middendorp

Vroeger, voor de coronapandemie, zegt Joël Grevinga, deed je als teammanager bij NS veel verschillende dingen. Je nam sollicaties af, begeleidde collega’s, je zat op de trein en op kantoor. „Toen kwam corona. En het enige wat ik nog deed was het controleren op verzuim.” Daarom was hij niet gestopt als conducteur. Hij wilde werken op vastere uren, werd teammanager in Amsterdam, maar haakte af. Het werk was te eenzijdig geworden. Sinds vier maanden werkt Grevinga weer als conducteur.

Het is woensdag, Grevinga heeft een late dienst. Om 15.33 uur vertrekt zijn eerste trein, de intercity van Utrecht naar Rotterdam. Hij krijgt de sleutel van zijn collega, controleert de portofoon, checkt de seinen. Zes ‘bakken’ heeft de intercity, dus werkt Grevinga vandaag alleen. Bij acht of meer staan er twee conducteurs op een trein.

Hij loopt een rondje door de trein. Zegt onvermoeibaar tientallen keren goedemiddag. Vraagt een jongen die op zijn telefoon voetbal kijkt wat de stand is bij Duitsland-Japan.

„Het is echt een topbaan”, zegt hij even later in de eerste klas. „Zelfstandig, afwisselend, sociaal. Een vriend die al werkte bij NS vroeg vijf jaar geleden of dat ook niet iets was voor mij. Nee, dacht ik, de hele dag een beetje op een fluitje blazen. Maar het werk is veel meer dan dat. Je bent politieagent, psycholoog, hulpverlener, beveiliger, van alles tegelijk.”

Grevinga is zwart. „Mijn achtergrond helpt me bij mijn werk. Ik heb best veel raakvlakken met jongere reizigers. Mede door mijn huidskleur. Ik krijg een bepaald respect dat oudere, witte collega’s niet krijgen.” Discriminerende of racistische opmerkingen krijgt Grevinga niet.

Maar hij vindt het ook zwaar. „Dubbel onregelmatige werktijden maken het werk twee keer zo zwaar. Je hebt vroege, late of nachtdienst. Maar als je vroege dienst heb moet je soms om 05.00 uur en soms om 08.00 uur beginnen. Dat merk je aan je ritme. Ik word niet altijd lekker wakker. Mijn leefritme raakt soms verstoord. Ik slaap slechter.”

Joël Grevinga laat zijn smartphone zien. Zijn weekrooster. Eén dag werkt hij acht uur, de overige vier dagen meer dan negen uur. Dat is meer dan in zijn contract staat. Vandaag rijdt hij alleen intercity’s. „Een prima dienst. Het is leuk om ver te reizen. Van een rondje om de kerk gaat mijn werkplezier omlaag. En de stress omhoog. Je moet veel meer treinen rijden in dezelfde tijd.”

De intercity nadert Gouda. Hij springt op. „Even een omroep doen.” Terug in de eerste klas wijst Grevinga op de sprinter van de Rotterdamse vervoerder RET die naast zijn intercity staat. „Die rijdt alleen op en neer tussen Gouda en Alphen. Ik zou helemaal gek worden van steeds hetzelfde stukje.”

Op Rotterdam Centraal heeft Grevinga tien minuten pauze. Te kort om koffie te halen. Hij hangt wat rond op het perron. „Hieraan zie je het personeelstekort. De rusttijden zijn korter dan voorheen. Je moet meer treinen in dezelfde dienst rijden. Roosters zijn langer. En verlof krijgen is lastig.”

Er wordt veel gemopperd, zegt Grevinga. „Vroeger was alles beter, dat is de slogan van de medewerkers van NS geworden. Je merkt dat mensen het zat zijn. Collega’s klagen over de tekorten, uitvallende treinen, cao-onderhandelingen.” De nieuwe arbeidsovereenkomst met onder meer een loonsverhoging van ruim 9 procent, is wel een teken van waardering, zegt hij.

Een conducteur of machinist in opleiding krijgt een startsalaris tussen 1.500 en 2.500 euro bruto per maand (36 uur, afhankelijk van leeftijd). Dat stijgt in enkele jaren tot 3.200 euro (conducteur) en 3.500 euro (machinist). Voor onregelmatig werken is een toeslag van 300 (in opleiding) of 500 tot 800 euro per maand. Plus vijf extra vrije dagen.

Onlangs zat er een man in de sprinter naar Dordrecht. Een mes in zijn bebloede handen. Ik heb niet gekozen hem uit de coupé te halen. Dat zou een te gevaarlijke situatie hebben gegeven

Grevinga: „De directie had meer moeten anticiperen op het dreigende personeelstekort. Nu is het eigenlijk te laat. Je ziet het domino-effect: er is een tekort aan mensen, wij moeten harder werken, collega’s vallen uit, en er zijn nog minder mensen om de diensten te draaien.” Er hoeft niet altijd direct een oplossing te zijn, zegt hij. „Het is al fijn als we gehoord worden.”

Volgens Grevinga hebben reizigers over het algemeen begrip voor de moeilijke omstandigheden waaronder NS’ers hun werk doen. Maar niet altijd. Hij vertelt over een aanrijding met een persoon, drie maanden terug. „Het was de eerste keer in mijn rol als conducteur. Het begon met een snelremming. Ik hoorde iets rommelen onder de trein. Ik rende naar de voorkant, de machinist was helemaal overstuur. Als hoofdconducteur ben je de eerste die gaat kijken wat er is gebeurd. Het was een heel naar gezicht.”

Terug in de trein probeerde Grevinga zo transparant mogelijk te zijn tegen zijn passagiers. „De trein was best vol. Ik vertelde dat wij een aanrijding hadden gehad. En dat de persoon vermoedelijk was overleden. Een van de reizigers had geen enkel begrip voor de situatie. Een man, een veertiger, wilde weten ‘waar wij mee bezig waren’. De persoon was toch overleden? We konden toch weer verder?”

Grevinga schrok. „Meent hij dat nou serieus? Ik kreeg meteen veel bijval van andere passagiers. Het tekent het ongeduld, de mondigheid, de agressie ook die je meer ziet dan voorheen.” Een conducteur of machinist die zoiets meemaakt wordt direct van de trein gehaald. Ook Grevinga kreeg begeleiding via NS.

Grevinga zegt dat hij heeft geleerd om ergens minder snel bovenop te springen. Hij probeert nu eerst de situatie rustig te beoordelen, voordat hij tot actie overgaat. Natuurlijk kwam hij te hulp toen twee vrouwelijke collega’s laatst op Amsterdam Centraal een aanvaring hadden met een zeer agressieve man. „Drank, drugs, ik heb geen idee. Schelden, slaan, schoppen. Ik kon mijn collega’s dat niet alleen laten doen, ook al moest mijn trein eigenlijk vertrekken.” De politie heeft de man later met z’n zessen overmeesterd.

„Onlangs zat er een man in de sprinter naar Dordrecht. Een mes in zijn bebloede handen. Ik heb niet gekozen hem uit de coupé te halen. Dat zou een te gevaarlijke situatie hebben gegeven. Ik heb rustig de reizigers om hem heen naar elders in de trein laten gaan. Vervolgens heb ik contact gelegd met de wal. Ik heb de man geobserveerd totdat de politie hem op het volgende station kon aanhouden.”

De verantwoordelijkheid kan best zwaar zijn, zegt Joël Grevinga. „Maar die hoort erbij. Dat is de andere kant van mijn werk. De andere kant van die luie conducteur die in de eerste klas hangt en af en toe op zijn fluitje blaast.”