Fantasygames Elden Ring en God of War Ragnarok zegevieren bij de Game Awards

Fantasygames Elden Ring en God of War Ragnarok zijn de grote winnaars op de Game Awards, het jaarlijks uitgezonden prijzengala voor de game-industrie. Hidetaka Miyazaki, regisseur van het door zowel gamers als critici geprezen Elden Ring, mocht donderdagnacht de prijzen voor beste game van het jaar, beste rollenspel, beste gameregie en beste art design in ontvangst nemen.

Elden Ring oogstte dit jaar lof om zijn fascinerende wereld en het gevoel van vrijheid en ontdekking dat deze ontlokt aan de speler. Waar de ‘game van het jaar’ vorig jaar als een verrassing kwam, was dit vooral een bekroning van een spel dat de gamewereld maar niet kon loslaten.

Lees ook over de bijzondere ontwerpfilosofie van regisseur Miyazaki: 'De moeilijkste game ooit' - waarom zou je dat jezelf aandoen?

De verhalende actiegame God of War Ragnarok kon de rest van de grootste prijzen komen ophalen. Het emotionele spel rond de band van oorlogsgod Kratos met zijn tienerzoon Atreus verzilverde zes van zijn tien nominaties, waaronder de prijs voor het beste verhaal. Christopher Judge, die de grommende antiheld Kratos speelt, mag zich de beste game-acteur van het jaar noemen. Schattige catgame Stray won twee prijzen voor games door onafhankelijke kleine gamestudio’s.

De Nederlandse blockbustergame Horizon Forbidden West was genomineerd in vijf verschillende categorieen, maar studio Guerrilla ging met lege handen naar huis.

The Game Awards wordt uitgezonden vanuit het Microsoft Theater in Los Angeles. Een jury van meer dan honderd critici selecteert de beste games van het jaar; het publiek krijgt bescheiden inbreng via een online stemformulier. Tijdens de show worden ook nieuwe games aangekondigd, zoals dit jaar opvolgers op de populaire games Hades en Death Stranding.