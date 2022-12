Een verschrikkelijke nazi-kaart gaf de geschiedenis vorm

Het is niet meer dan een klein rondje, in de marge van een manuscript. De monnik heeft er twee strepen in gezet, die samen een T vormen. Boven de ligger schreef hij Asia, links en rechts van de staander Evropa en Africa. Dit was de plattegrond van de hem bekende wereld. Het gaat hier om een kaart vervaardigd in Parijs rond het jaar 800, een afschrift van een geschrift van Isidorus van Sevilla, die een eeuw eerder leefde. Zulke TO-kaarten, zoals ze worden genoemd, duiken op in meer dan duizend ons overgeleverde middeleeuwse manuscripten.

Met deze poging tot het tekenen van de aarde begint het boek Kaarten die geschiedenis schreven: 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten. Het boek is samengesteld door Martijn Storms, conservator kaarten en atlassen bij de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Kaart van Warschau waarop SS’er Max Jesuiter in 1940 het Joodse getto heeft ingetekend.

Hij en zijn collega’s hadden de keuze uit de enorme collectie van de universiteit, die bestaat uit zo’n 120.000 kaarten, 5.000 atlassen en 25.000 topografische prenten en tekeningen. „Het viel nog niet mee om een selectie te maken”, zegt Storms. „We wilden niet gewoon de mooiste kaarten kiezen, maar kaarten die écht iets vertelden over de geschiedenis, of zelfs de geschiedenis hebben vormgegeven.”

In die laatste categorie is een kaart uit 1940 van Warschau misschien wel het meest dramatische voorbeeld. SS-officier Max Jesuiter heeft hierop in het paars de wijken gearceerd waar een Joods getto moest komen. Storms: „Het is een verschrikkelijke kaart, heel bijzonder dat hij bewaard is gebleven.”

Deze kaart mag dan een extreem geval zijn, maar het is goed om te weten dat geen enkele kaart zomaar een weergave van een geografische situatie is, benadrukt Storms. „Elke kaart heeft een maker en die maker heeft zijn eigen bedoelingen, zijn eigen oordelen en vooroordelen. Erg veel kaarten zijn bijvoorbeeld gemaakt in een koloniale context, door de kolonisator. Daar moet je je rekenschap van geven.”

Perzische kaart uit 1193. De blauwe vlakken zijn de Indische Oceaan en Middellandse zee, de rode cirkels zijn eilanden.

Tienduizend Landen

Om te voorkomen dat het boek vol zou staan met kaarten vanuit westers perspectief, hebben de samenstellers hun best gedaan ook kaartenmakers uit andere werelddelen voor het voetlicht te halen. Zo is er een kaart afgedrukt uit de atlas Kitab al-masalik wa’l mamlik (Boek van routes en koninkrijken), een Perzisch manuscript uit 1193. China had ook een belangrijke cartografische traditie, zoals onder meer blijkt uit de kaart Da Ming jiu bian wan guo ren ji lu cheng quan tu (De Volledige kaart van Menselijke aanwezigheid, Reisroutes, de Negen Verdediginsggebieden van de grote Ming en Tienduizend Landen) uit 1663. Deze kaart staat vol met duizenden Chinese karakters, die iets vertellen over de plaatsen die maker Wang Junfu heeft afgebeeld.

In de 19de eeuw doet zich een opvallende ontwikkeling voor in de cartografie: er ontstaan thematische kaarten. In het boek is een kaart opgenomen uit 1831, genaamd Tableau de progrès du cholera morbus. Hierop is te zien hoe de ziekte cholera zich tussen 1817 en 1831 verspreidt van Bengalen (het huidige Bangladesh) tot Europa. Storms: „Nu we de coronapandemie hebben meegemaakt, is het interessant om te zien dat mensen twee eeuwen geleden ook al kaartjes maakten om zicht te krijgen op zo’n ziekte.”

De reis van cholera morbus, kaart uit 1832 waarop de verspreiding van de ziekte vanuit Bengalen is weergegeven.

Storms is niet bang dat het fenomeen ‘kaart’ verloren zal gaan, nu internet zo alomtegenwoordig is geweest. „Welnee, kaarten worden meer gebruikt dan ooit, maar dan op telefoons of computers. En ook in fysieke vorm zie ik de kaart niet snel verdwijnen. In elk hotel kan je nog steeds een kaartje van de stad krijgen. Het blijft handig om zo’n plattegrond met één oogopslag te kunnen bekijken.”

Een flink aantal van de oude kaarten in het bezit van de Leidse UB zijn inmiddels gedigitaliseerd, maar ook hier is het fysieke object daarmee niet overbodig geworden, zegt Storms. „Veel kaarten zijn intensief gebruikt. Dat zie je aan gebruikssporen zoals aantekeningen en tekeningen van de eigenaar. Neem de kaart van Noord-Holland van generaal Cornelis Krayenhoff. In 1799 sloeg hij daar een Brits-Russische invasie af. Op zijn kaart heeft hij allerlei stellingen en inundaties aangegeven. Het zijn deze toevoegingen die de kaart het bestuderen waard maken.”

Martijn Storms: Kaarten die geschiedenis schreven 1000 jaar wereldgeschiedenis in 100 oude kaarten Lannoo, 432 blz. €59