Stel dat er in Nederland een rechts-extremistische coup dreigt, zoals in Duitsland het geval was, welke ‘rijksburgers’ kunnen we dan verwachten in het vizier van ónze Justitiële autoriteiten?

Ik zal geen namen noemen, want het is voorlopig nog onvrolijke toekomstmuziek, maar in mijn dromen doken vannacht onwillekeurig enkele gestalten op die aan de werkelijkheid ontleend leken.

De Nederlandse tegenhanger van die schitterend-verlopen prins Heinrich XIII Reuss is geen „verwarde oude man”, maar een „verwarde jonge man”, nog maar pas vader geworden zelfs, die ook een zekere vorstelijke allure probeert uit te stralen, maar met afnemend succes. Net als prins Reuss houdt hij er griezelige complottheorieën op na die erop neerkomen dat een elite in de westerse wereld een wereldstaat nastreeft. Nog onlangs liet hij weten: „Ik geloof dat we geregeerd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen.”

De enige die ons daarvan zou kunnen bevrijden, aldus deze Nederlandse prins Reuss, is Poetin, „de held die we nodig hebben” en daarom onze steun verdient in de oorlog tegen het laffe Oekraïne. ‘Onze’ Reuss heeft weleens getweet dat „Oekraïne, net als Israël een soort ‘proeftuin’ is voor het militair-industrieel complex en de deep state”. Ook heeft hij gesuggereerd dat minister Sigrid Kaag (D66) een „deep state agent” is.

Ook de Reichsbürger van Reuss zijn ervan overtuigd dat Duitsland door een deep state wordt bedreigd. Of zij ook Poetin als een mogelijke bevrijder aanprijzen, is nog niet bekend, maar zou niemand verbazen. Nader onderzoek zal mogelijk uitwijzen dat Reuss, net als zijn Nederlandse collega, gelooft dat er een soort „homeopatische verdunning” van het volk gaande is, waardoor „we onze waarden en vrijheden dreigen te verliezen”.

De Nederlandse Justitie zal zijn onderzoek wellicht ook uitbreiden naar twee adjudanten van de leider van de Nederlandse rijksburgers. Zij gaan soms nog een stapje verder dan hun leider, die overigens dapper achter hen blijft staan. De een bedreigt zijn collega’s in de Tweede Kamer met „tribunalen”, de ander speculeert over het ten val brengen van de regering met door burgers gepleegd geweld. Laatstgenoemde heeft inmiddels de aandacht van Justitie getrokken vanwege het berijden van een snorfiets zonder rijbewijs – mogelijk het prille begin van een imponerende criminele carrière in de politieke wereld.

De 71-jarige prins Heinrich XIII Reuss was al bezig een regering te rekruteren uit zijn sympathisanten. Ook in Nederland zouden er na een ultrarechtse revolutie interessante gegadigden voor zo’n regering zijn. Als minister van Justitie valt te denken aan een emeritus hoogleraar van de Universiteit Leiden, die nooit afstand heeft genomen van de curieuze denkbeelden van zijn leider.

Er is ook een verwante politicus van een concurrerende partij die het liefst als minister van Buitenlandse Zaken in zo’n kabinet zijn land zou willen dienen. Hij onderhoudt al langer goede contacten met de Russen en met Orbán. Hij heeft ook al vaak de Nederlandse Reuss gesteund, beiden vinden het Nederlandse parlement waardeloos.

Zullen er ook columnisten zijn die in zo’n kabinet willen plaatsnemen? Ik houd me aanbevolen mits ik me eindelijk prins Frits der Nederlanden mag noemen.