Een zorgmedewerker in een wijk in Shanghai wacht op mensen die zich willen laten testen. Deze week maakten de Chinese autoriteiten een ommezwaai in het coronabeleid door een reeks vergaande versoepelingen door te voeren. Wie het coronavirus mild te pakken heeft mag in thuisquarantaine in plaats van in een 'coronahotel' en negatieve testbewijzen voor toegang tot publieke plekken zijn ook niet meer nodig. Mogelijk geeft de Chinese overheid hiermee toe aan groeiende maatschappelijke druk of de verslechterde economische vooruitzichten.

Foto Hector Retamal / AFP