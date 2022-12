Aan Amsterdamse straatnamen gaan nog weleens relletjes vooraf

Straatnamen zijn zoiets alledaags dat je er nauwelijks bij stilstaat. Tegelijkertijd heeft iedereen er wel meningen en ideeën over, zo bewezen ook de vele reacties en tips die ik twee jaar lang ontving op de rubriek in de Amsterdambijlage: ‘Op het bordje’.

De Spooksteeg in de oude binnenstad, met ‘spookgebouw’. Foto Pepijn Kouwenberg

Dat geldt niet alleen voor de meest omstreden namen, zoals de Coentunnel en andere wegen die de naam dragen van omstreden mensen uit ons koloniale verleden. Met de Brandslangstraat in een nieuwbouwwijk bleken sommige bewoners zich zorgen te maken of zo’n „belachelijke” naam de waarde van hun woning zou doen dalen. Het Goed Geluimd Hof was juist het resultaat van een prijsvraag onder toekomstige huurders.

Ook bleken sommige namen spelfouten te bevatten. En bij namen waarvan de herkomst onbekend is, zoals de Spooksteeg, Stormsteeg en Dubbeleworststeeg, doen al gauw de wildste verhalen de ronde. Bij grootschalige verbouwingen verdwijnt een straatnaam, maar naamswijzigingen komen alleen voor bij extreme gevallen: de Stalinlaan werd Vrijheidslaan en een naar Karel Lotsy vernoemde straat door zijn oorlogsverleden de Mahlerlaan.

De Amstellaan werd na de bevrijding omgedoopt in Stalinlaan en vervolgens in 1956 in Vrijheidslaan (foto 8 mei 1945). Fotograaf Onbekend / Nationaal Archief

Toch mag het thema wel meer gaan leven onder de Amsterdammers, zo blijkt uit een gesprek met twee leden van de Adviesraad naamgeving openbare ruimten (ANOR) – het orgaan dat vernoemingen adviseert aan burgemeester en wethouders. „Wij doen dat het liefst zo veel mogelijk in participatie met de Amsterdammers”, vertelt vicevoorzitter Marysé Jansen de Lannoy (29) bij een kop gemberthee in De Bazel. Het café biedt uitzicht op het Stadsarchief, waar notulen van raadsvergaderingen over de straatnamen en archieven van voorgangers van de ANOR liggen opgeslagen. Naast participatie zijn diversiteit en inclusie speerpunten van de nieuwe Adviesraad.

„Velen weten niet dat ze namen kunnen indienen, we kijken nu hoe we die participatie beter kunnen ontwikkelen”, zegt Jansen de Lannoy, die werkt als projectleider bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waar ze zich bezig houdt met inclusie en de aanpak van discriminatie. Daarvoor deed ze andere projecten op het gebied van diversiteit en representatie in Amsterdam. De ook aangeschoven ANOR-voorzitter Charlotte Riem Vis (64) is „geboren en getogen Amsterdammer”, werkte in de theaterwereld en was in de periode 2001-2010 PvdA-raadslid.

De Brandslangstraat, nieuwbouw in het Oostelijk Havengebied. Sommige bewoners vreesden dat zo’n „belachelijke naam” hun huis minder waard zou maken. Achter het raam een ludiek protestspandoek met ‘Sprinklerstraat’. Foto Jennifer Knuchel

Kruiden en specerijen

Bij de Centrale Markthallen in West komt een nieuwe wijk, met nieuwe straatnamen. „Al eeuwen wordt hier in allerlei soorten voedsel gehandeld, dat verder verspreid wordt door de stad”, vertelt Riem Vis. Zij ging naar de koksopleiding aan het ROC – en vroeg ieder met een lijst van namen binnen het thema kruiden en specerijen plus motivatie te komen. „We hadden een lijst met ruim vijftig namen, waaruit wij een selectie maakten.” Een aantal viel af, want er zijn al een Zoutsteeg, Peperstraat en Rosmarijnsteeg. De voorstellen liggen nu bij het college ter beoordeling.

De Rosmarijnsteeg was er al, dus rozemarijn valt af voor de geplande ‘kruidenwijk’ in West. Foto Pepijn Kouwenberg

De Adviesraad bestaat pas sinds vorig najaar, nadat voorganger Commissie Naamgeving Openbare Ruimten (CNOR) door de gemeente was opgeheven. De club zou een te ‘eenzijdige samenstelling’ kennen, was de kritiek van een extern onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren. Vrouwen, lhbti’ers en de grootste groepen met een migratieachtergrond waren „ondervertegenwoordigd in de straatnamen”. Aangeraden werd de CNOR een „diversere samenstelling” te geven en om „streefcijfers en representatiematrix” in te stellen.

Het rommelde daarvoor al langer, weet oud-lid Marco Jongbloed (52). Hij zat van 2011 tot 2018 „met veel plezier” in de CNOR, maar vertrok uit onvrede. „Met de komst van een door GroenLinks gedomineerd stadsbestuur ging het snel bergafwaarts met de adviestaak die we hadden”, vertelt hij telefonisch. „Voorstellen zonder grondige argumentatie pasten niet in het diversiteitsbeleid.”

Twee ‘relletjes’ zijn Jongbloed bijgebleven: allereerst het omdopen van het Stadionplein in Johan Cruijffplein. Het was een wens van wijlen burgemeester Van der Laan dat een straat, plein of brug naar Cruijff zou worden vernoemd. De nieuwe naam kwam er niet, maar het zat Jongbloed niet lekker.

Het Stadionplein moest Johan Cruijffplein gaan heten, maar dat plan ging na protesten van bewoners niet door. Foto Dieuwertje Bravenboer

Een tweede incident deed hem besluiten op te stappen. Zijn commissiegenoot kwam met het idee op IJburg straten te vernoemen naar dansstijlen, zoals de Mazurka. „Dit juist vanuit het idee van diversiteit – en dat dansen niet omstreden of beladen zijn. Diversiteit hoeft niet altijd in politieke strijd of bloedvergieten te zitten”. Burgemeester Halsema legde het advies echter naast zich neer, ze vond het oubollig en „een Pasar-Malambenadering”. „Toen dacht ik: o, blijkbaar moet alles heel zwaar en politiek gekleurd zijn”, aldus Jongbloed. Het stadsbestuur wilde de straten vernoemen naar mensen die zich ingezet hebben tegen kolonialisme en slavernij. „Prima, maar als je het allemaal zelf kunt bedenken, hoef je ook geen commissie en hoef ik mijn tijd er niet in te steken.” Eind december stapte hij uit de commissie.

De onenigheid over de straatnamen op Centrumeiland sleepte zo lang voort dat de straten cijfers dreigden te krijgen

De onenigheid over de straatnamen op Centrumeiland sleepte zo lang voort, dat de nieuwe wijk al bijna af was en de straten cijfers dreigden te krijgen. Zo ver kwam het niet: straten in de wijk zijn of worden nu vernoemd naar strijders tegen kolonialisme of slavernij, zoals Quashiba en Roestam Effendi.

Dat de CNOR een ‘wittemannenbolwerk’ genoemd werd, zat Jongbloed wel dwars. „Dat is zó bezijden de waarheid en komt van mensen die nooit een vergadering hebben bijgewoond.” In de commissie zaten meerdere vrouwen en sinds 2013 waren diversiteit en inclusie bij vernoemingen vast beleid. Zo zijn vijf bruggen in Nieuw-West naar vrouwelijke verzetsstrijders vernoemd, volgens Jongbloed zijn favoriete vernoemingen.

87 jaar oud instituut

De Jonkerstraat in 1965. Foto Stadsarchief Amsterdam

De Jonkerstraat werd later omgedoopt in Nieuwe Jonkerstraat. Foto Pepijn Kouwenberg

Met het opdoeken van de CNOR ging een 87 jaar oud instituut ter ziele. Amsterdam was een van de eerste vroegmoderne steden waarin het bestuur overging tot systematische straatnaamgeving: al vanaf de tweede helft van de 16de eeuw. Daarvoor was het vooral de volksmond die straatnamen verzon en aanwees. De Ridderstraat en Jonkerstraat in de huidige Nieuwmarktbuurt zijn twee van de vroegste voorbeelden van namen die door het stadsbestuur werden toegekend, de Jordaan was de eerste wijk waarvoor men systematisch een namenplan uitzette.

Pas vanaf 1795 verschenen er ook straatnaambordjes in de hoofdstad. In 1862 kwam er formelere wetgeving, waarin werd vastgelegd dat het College van B&W namen mocht voorstellen, die de gemeenteraad mocht goedkeuren. De straatnamen werden eerst aangeleverd door het Bevolkingsregister. Al in 1917 werd voorgesteld een ‘commissie van deskundigen’ aan te stellen, pas in 1934 gaf het college groen licht voor de CNOR, vaak de straatnaamcommissie genoemd.

De commissieleden waren vrijwilligers gekozen uit de bevolking, al werd er wel een selectie gemaakt. Jongbloed was de laatste afgevaardigde die namens PostNL in het orgaan zat. „Die zat er altijd in, omdat hij of zij het beste de postale gevolgen van een straatnaam kon onderzoeken.” Ook zat ex-directeur Hans Bennis van het Meertens Instituut in de CNOR, die de taalkundige aspecten voor zijn rekening nam, en de archivaris van het Gemeentearchief Amsterdam. Daarnaast werden ook ‘gewone’ Amsterdammers in de commissie gekozen.

De leden van de nieuwe Adviesraad (ANOR) werden gekozen om hun betrokkenheid bij Amsterdam en de rol van straatnamen daarin. Ze zijn de eigen handelwijze nog aan het ontwikkelen. „Wij bestaan pas net en zijn nog steeds zoekende en groeiende in het hele proces”, aldus Jansen de Lannoy. Over de naar huis gestuurde CNOR willen de leden niet veel kwijt, ook omdat zij er nooit mee te maken hebben gehad. „Ik vind het lastig om daarop terug te kijken, omdat het met gedoe geëindigd is, terwijl wij juist met een schone lei begonnen”, zegt Riem Vis. „Toen wij begonnen, wisten we niet hoeveel er kort daarvoor gespeeld had.”

Een persoon naar wie een straat vernoemd wordt moet minstens vijf jaar dood zijn – al geldt dit niet voor leden van het Koninklijk Huis

Over wat er allemaal komt kijken bij een nieuwe straatnaam hebben Riem Vis en Jansen de Lannoy inmiddels veel bijgeleerd. Een aantal richtlijnen zijn er sowieso, bijvoorbeeld dat een persoon naar wie een straat vernoemd wordt minstens vijf jaar dood moet zijn – al geldt dit niet voor leden van het Koninklijk Huis. Ook moeten namen niet zorgen voor verwarring met bestaande straatnamen en kan alleen in extreme gevallen een bestaande naam gewijzigd worden. „Wij willen niet meer een naam met meerdere voornamen of met initialen ervoor”, zegt Jansen de Lannoy. „Ook willen we af van het idee dat een persoon naar wie een straat vernoemd wordt per se een heldenstatus moet hebben. Het kan ook iemand zijn die iets moois heeft gedaan voor de buurt.”

De Ridderstraat werd omstreeks 1930 gesloopt. Op 18 maart 1931 werd de naam van deze straat gewijzigd in Nieuwe Ridderstraat (hieronder). De Ridderstraat was net als de Jonkerstraat een van de vroegste voorbeelden van namen die door het stadsbestuur werden toegekend. Foto Stadsarchief Amsterdam

Nieuwe Ridderstraat. Foto Pepijn Kouwenberg

Politiemeldkamer

De ANOR nodigt geregeld deskundigen uit om praktische zaken door te nemen, de directeur van het Meertens Instituut komt binnenkort langs om over spelling te praten. Laatst kwam iemand namens de politiemeldkamer op bezoek. Riem Vis: „Het eerste wat de hulpdiensten vragen als iemand belt is: waar bent u? Dan is het belangrijk dat een naam herkenbaar is en niet verward kan worden met een andere straat – ook voor iemand die in paniek is en misschien niet goed Nederlands spreekt.” Allemaal belangrijke factoren bij nieuwe naamgeving. „Straatnamen gaan over identiteit en herkenning, maar dus ook over oriëntatie en taal”, voegt Jansen de Lannoy toe.

Bij namen waarvan de herkomst onbekend is, zoals de Stormsteeg, Spooksteeg en Dubbeleworststeeg, doen al gauw de wildste verhalen de ronde. Foto Pepijn Kouwenberg

Een straatnaam kan worden aangedragen door een burger, een organisatie of een lid van de ANOR zelf. Dan wordt het stadsdeel om advies gevraagd en vervolgens kan het college het aannemen of afwijzen. „Gemiddeld duurt het na ons advies ongeveer drie maanden om de naam vast te stellen en daarna nog twee weken om de borden te plaatsen”, aldus Riem Vis. „Alle binnengekomen stukken van burgers beoordelen we, soms krijgen we opdracht straatnamen te bedenken.” De voorzitter benadrukt dat de adviesraad autonoom is en ambtelijke ondersteuning krijgt, maar niet bij het stadhuis hoort.

Ze zijn in feite pas net begonnen, maar op de vraag waar ze het meest trots op zijn gaat het al snel over Strandeiland aan het IJmeer. Van de ruim zeventig namen gaat meer dan de helft naar een vrouw – onder meer naar de Palestijnse essayist May Ziadeh, de Amerikaanse auteur Maya Angelou en de Belgische wijsgeer Patricia de Martelaere. „Het is diversiteit in de breedste zin van het woord: stranden, schrijvers en filosofen van over de hele wereld, dus echt de wereldburger”, zegt Jansen de Lannoy. „Het was ook heel gaaf om zelf mensen te googelen. Als mensen er straks rondlopen, hopen we op herkenning én kennismaking voor iedereen.”

Die inclusie blijft de belangrijkste missie van de ANOR. „Ik doe dit werk uit liefde voor de stad en liefde voor de diversiteit binnen Amsterdam”, zegt Jansen de Lannoy. „Dat komt nu nog te weinig terug in de openbare ruimte, we willen voor mensen die zich nu niet vertegenwoordigd zien laten voelen dat de stad ook van hen is.”

Het blijft vrijwilligerswerk, dus ook plezier staat volgens Riem Vos hoog in het vaandel. „Ook bij gevoelige onderwerpen proberen we er met een zekere lichtheid over te blijven praten. We houden allemaal van Amsterdam en hebben een duidelijke missie, maar houden ook lol in het werk”.

Foto Pepijn Kouwenberg

MANNEN- EN VROUWENNAMEN IN AMSTERDAM Uit onderzoek in 2020 bleek dat van de toen 6.286 straatnamen in Amsterdam 38 procent is vernoemd naar een persoon. De overige 62 procent is vernoemd naar een plaats, object, historische gebeurtenis of een activiteit. Van laatstgenoemde categorie is driekwart gerelateerd aan Nederland, de rest aan het buitenland. Zo’n 4 procent verwijst naar zaken uit ‘niet-westerse’ landen. Van de Amsterdamse straat-namen vernoemd naar personen is 86 procent naar een man en 13 procent naar een vrouw vernoemd. De resterende straten verwijzen naar meerdere personen of naar iemand waarvoor geen gender is aan te duiden. Slechts 24 straten bleken vernoemd naar iemand van wie bekend is dat die tot de lhbti-gemeenschap behoorde. Driekwart van de straten is vernoemd naar in Nederland geboren mensen of personen die langere tijd in Nederland verbleven. (Bron: Bureau Omlo)