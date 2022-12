De Indische schuld: over trots, pijn en berusting

Drie eeuwen lang was Nederlands-Indië een kolonie van Nederland. Oud-Indonesië-correspondent Frank Vermeulen sprak dertig mensen die er tachtig jaar geleden bij waren toen Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bezet door de Japanners. Ze vertellen over het vaak bevoorrechte bestaan in de vooroorlogse maatschappij. En over hoe daaraan een eind kwam met de Japanse bezetting van de archipel vanaf begin 1942. Het leven in Japanse kampen. En het overleven buiten de kampen. Over de bevrijding die vaak geen bevrijding bracht. En over de ijskoude ontvangst daarna in het vaderland, dat de meesten nog nooit hadden gezien. De afgelopen drie jaar portretteerde fotograaf Frank Ruiter deze laatste ooggetuigen van Nederlands-Indië voor het rubriek 'Over Indië'