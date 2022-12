Begeleider kinderdagverblijf vervolgd voor ontucht bezit kinderporno

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant vervolgt een 56-jarige medewerker van een medisch kinderdagverblijf in Waalre. Dat meldt het OM vrijdag. De man wordt verdacht van ontucht en het bezitten van kinderporno.

De zaak kwam in mei dit jaar aan het licht na een melding van een vader van een van de kinderen van het kinderdagverblijf. Hij meldde dat zijn vijfjarige zoon mogelijk slachtoffer was ontucht, gepleegd door een begeleider van de opvang. Na deze melding kwamen nog negen andere aangiftes binnen van ouders die vermoedens hadden dat hun kind ook slachtoffer was van seksueel misbruik door de begeleider.

Tijdens een huiszoeking werd in woning van de verdachte kinderporno aangetroffen. De beelden zijn niet door de verdachte zelf gemaakt en het gaat niet om de kinderen van het dagverblijf.

Het OM vervolgt de man voor bezit van kinderporno en het plegen van ontucht met het vijfjarige jongetje. Voor de andere aangiften is niet genoeg bewijs gevonden.

