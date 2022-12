Toezichthouder VS keert zich tegen Microsofts overname van Activision Blizzard

Verrassend is het niet, dat de Amerikaanse mededingingstoezichthouder zich keert tegen de miljardenovername van game-bedrijf Activision Blizzard door -Microsoft.

Sterker, het lijkt de missie van Lina Khan, de nieuwe voorzitter van de Federal Trade Commission (FTC), om met een gestrekt been in te gaan tegen elke uitwas van Big Tech.

De progressieve anti-trustjurist Khan (33) is door de Amerikaanse president Joe Biden in juni 2021 min of meer aangesteld om de mededingingswetgeving in de VS op te schudden. De regels om monopolies aan te pakken zouden niet zijn meegegroeid met de ontwikkeling van de digitale economie.

De FTC meldde donderdag een rechtszaak te zijn begonnen om de overname van Activision Blizzard te blokkeren. Het is een van de meest agressieve acties van de toezichthouder in jaren, schreef de pers in de VS.

De in februari aangekondigde acquisitie zou de grootste ooit zijn voor Microsoft. De koop stond aanvankelijk in de boeken voor 75 miljard dollar (71 miljard euro), maar is nu bijgesteld naar 68,7 miljard dollar vanwege de kaspositie van Activision.

Microsoft aast vooral op Activision Blizzard, bekend van titels als Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch en Candy Crush Saga, om zijn positie te verbeteren tegenover het Chinese concern Tencent en het Japanse Sony. Tencent is groot in mobiele games, Sony maakt de PlayStation.

Met een mondiaal marktaandeel van 11 procent zou de combinatie Microsoft/Activision volgens persbureau Bloomberg het derde gameconcern van de wereld worden. Microsofts gamestak, die de Xbox-spelcomputer maakt en ook games uitgeeft, is de best lopende consumententak van het automatiseringsbedrijf.

De FTC vreest dat Microsoft de succesvolle games van Activision Blizzard exclusief voor de eigen Xbox zal gaan uitgeven. Nu speel je hun games, zoals Call of Duty en Candy Crush, op allerlei apparaten: sommige op Sony’s PlayStation en Nintendo’s Switch, andere op de pc en de mobiele telefoon.

Microsoft gaf aan Activision Blizzard te willen kopen om sterker te worden in mobiele games. Candy Crush Saga, van Activision-dochter King, levert sinds 2012 miljarden op.

De discussie rond de overname concentreerde zich recentelijk op Call of Duty. Die reeks bestaat al negentien jaar en bracht naar schatting 30 miljard dollar op. Microsoft wilde de FTC mild te stemmen door een afspraak te maken met Nintendo om Call of Duty voor tien jaar uit te brengen voor de Switch: daar kun je dat spel nu niet op spelen. Microsoft wilde ook met Sony zo’n contract, maar dat weigerde het Japanse bedrijf. Sony lobbyt fors tegen de Activision-deal.

De FTC verwacht dat in augustus de eerste hoorzitting over de acquisitie van Activision Blizzard kan plaatsvinden.