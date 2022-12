Voor de Amersfoortse vestiging van Hogeschool Utrecht staan Mats Hofstetter (18) en Daan Los (19). Het is herfst, en de zon schijnt. Ze zijn derdejaars student junior accountmanager. En ze wonen allebei thuis: dat scheelt in inflatiezorgen, zegt Mats, die volgend jaar skileraar wordt in Oostenrijk en daarna liefst een eigen internetbedrijf wil beginnen.

Maar als je doorvraagt, merken ook zij dat alles duurder wordt. Vooral tijdens uitgaan. Entreegeld hoef je voor de meeste clubs in Amersfoort niet te betalen, maar de prijzen van drank zijn flink. „Een biertje kost nu 3 euro en in één club 3,50”, zegt Mats. „Eerst was het 2 euro.” Daan: „Soms krijg je iets van mensen, dat scheelt. Maar als je een rondje moet halen, gaat het hard. Voor zes mensen ben je dan meteen 20 euro kwijt.”

Mats werkt in de horeca en verdient daarmee ongeveer 150 euro per maand. Verder krijgt hij een beurs van DUO. Lenen hoeft hij „gelukkig” niet. Door de hoge prijzen doet hij niet echt leuke dingen meer, zegt hij. „Als iemand zegt: kom een dagje naar Amsterdam, dan zeg ik nee. Het is zo duur geworden. Naar de bioscoop gaan of ergens eten kan ook nauwelijks meer.”

Daan werkt in een snackbar in Amersfoort. Van zijn baas kreeg hij in een paar maanden tijd twee keer 50 cent verhoging van zijn uurloon, vanwege de inflatie. Dat is nu 9 euro. Niet slecht, maar het compenseert de hogere prijzen niet. „Ik doe niet echt minder, maar mijn geld is sneller op.”

Ook in de snackbar is de inflatie te voelen, vertelt Daan. „We letten goed op de concurrentie. Een Turkse pizza kostte eerst 1,50 en nu wel 4,50.”

Zijn baas is wel „heel slim” en heeft veel – inmiddels schaarse – zonnebloemolie ingekocht kort voordat de prijs daarvan zo begon te stijgen door de oorlog in Oekraïne.

Minder leuke dingen doen, thuis wonen, minder drinken in de club – hebben ze nog wel een studentenleven? „Nee”, zeggen ze in koor. „Jongeren gaan niet meer echt uit, dat is te duur. En de sfeer is heel anders als niet op jezelf woont.”

Maar bij je ouders wonen, die koken en betalen, is toch ook wel makkelijk, zeggen ze. „Ik heb geluk”, vat Mats zijn situatie samen.