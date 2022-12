Acht jaar cel voor dood van pakketbezorger PostNL

De rechtbank van Rotterdam heeft de 30-jarige Yassin el B. vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de dood van een pakketbezorger van PostNL. In haar vonnis stelde de rechtbank dat vast staat dat de dader fors geweld heeft gebruikt dat leidde tot het overlijden van het slachtoffer.

De 42-jarige pakketbezorger overleed in maart van dit jaar aan verwondingen die hij opliep bij een zware mishandeling in Hoogvliet, een stadsdeel van Rotterdam. De ruzie ontstond nadat de pakketbezorger tevergeefs bij El B. had aangebeld om een nieuwe router af te leveren. Na een woordenwisseling volgde een vechtpartij waarbij de bezorger tegen de grond viel en hij een fatale schedelbreuk opliep.

Volgens de rechtbank zocht de dader meerdere keren de confrontatie op. Ze oordeelt dat El B. weg had kunnen lopen als de bezorger zelf agressief zou zijn geweest, maar in plaats daarvan juist doelgericht zijn opponent wilde uitschakelen. Wat in deze kwestie „volstrekt buiten de orde” was, aldus de rechtbankvoorzitter.

Tegen de verdachte werd vorige maand zes jaar cel geëist. Het OM ging uit van zware mishandeling met de dood tot gevolg. Yassin el B. bleef echter volhouden dat hij handelde uit zelfverdediging. Maar daar ging het OM niet in mee. De versie van de dader werd ook niet ondersteund door ooggetuigen.

