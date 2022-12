ABP heeft toch fossiele aandelen bijgekocht, maar onder de streep vooral verkocht

Pensioenfonds ABP heeft dit jaar aandelen in producenten van fossiele brandstoffen bijgekocht, terwijl het vorig jaar aankondigde daarmee te stoppen. Het Financieele Dagblad berekende dat het in de eerste helft van dit jaar ging om ongeveer 285 miljoen euro aan aandelen, maar een ABP-woordvoerder kan dat bedrag niet bevestigen. Het pensioenfonds zegt tot nu toe rond de 5 miljard euro aan fossiele aandelen te hebben verkocht, dus meer dan het heeft aangekocht.

In oktober vorig jaar kondigde ABP na grote publieke druk aan te stoppen met beleggingen in producenten van olie, gas en kolen. „We verkopen de beleggingen stap voor stap”, schreef het grootste pensioenfonds van Nederland. Volgens de woordvoerder klopt dat nog steeds, alleen is het om technische redenen onvermijdelijk dat er soms ook fossiele aandelen bij komen. Het gaat onder meer om bedrijven als BP, TotalEnergies en Eni, schrijft het FD.

Dat komt doordat ABP een deel van zijn geld laat beleggen in potjes samen met andere pensioenfondsen die nog wel investeren in fossiele bedrijven. ABP is bezig dat geld te „ontvlechten”, maar dat kost tijd, zegt de woordvoerder. Ze vindt niet dat de aankondiging van vorig jaar te stellig was. „We bouwen ook af, maar niet in één keer. Er is geen stopknop waar we op kunnen drukken.”

De grove 5 miljard euro aan fossiele aandelen die tot nu toe verkocht zijn, is een derde van het totaal dat ABP aan aandelen in fossiele bedrijven bezat. Het pensioenfonds zegt nog steeds op koers te liggen met de verkoop, maar kan niet vertellen wanneer alle aandelen de deur uit zijn. „Dat zijn concurrentiegevoelige zaken, daar mag ik geen mededelingen over doen.”

Lees ook Pensioenreus ABP verandert ineens in een groene voorloper