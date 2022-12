80 jaar later: de laatste ooggetuigen van Nederlands-Indië

Drie eeuwen lang was Nederlands-Indië een kolonie van Nederland. Oud-Indonesië-correspondent Frank Vermeulen sprak dertig van de laatste ooggetuigen die er tachtig jaar geleden bij waren, toen Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bezet door de Japanners. Dit was het begin van het einde van de Nederlandse heerschappij over de archipel. Wat mogen wij niet vergeten van deze vaak duistere periode uit de Nederlandse geschiedenis?

Afgelopen drie jaar schreef Frank Vermeulen in NRC korte stukken met herinneringen van de laatste ooggetuigen van Nederlands-Indië. Deze kun je hier teruglezen. Wil je nog meer lezen over dit onderwerp? De uitgewerkte interviews verschijnen april 2023 in het boek Over Indië, herinneringen aan de koloniale tijd.

