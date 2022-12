Wit-Russische Nobelprijswinnaars ontvangen Mensenrechtentulp

De Mensenrechtentulp is dit jaar uitgereikt aan het Human Rights Center Viasna. De Wit-Russische mensenrechtenorganisatie is sinds halverwege de jaren negentig actief in het land. De beweging documenteert misstanden, geeft juridische hulp aan politieke gevangenen en was tijdens de grootschalige demonstraties tegen de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko een belangrijk onderdeel van de protestbeweging.

Vanwege hun rol in de protesten werden de kantoren van Viasna in 2021 binnengevallen door de Wit-Russische politie en hun medewerkers werden gearresteerd. Een van hen is Ales Bialiatski (60), die eerder dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt. Hij zit momenteel in de gevangenis, volgens de Wit-Russische oppositie onder „onmenselijke omstandigheden”.

In een verklaring zegt minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) dat hij veel bewondering heeft voor het werk van Viasna. „Viasna zorgt dat de waarheid boven tafel komt, hoe sterk de autoriteiten in Belarus de waarheid ook proberen te verbergen. Ondanks alle risico’s die daarmee gepaard gaan”, aldus Hoekstra.

De Cambodjaanse milieuactivist Leng Ouch en de Thaise mensenrechtenorganisatie Lawyers for Human Rights waren de andere genomineerden voor de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan activisten of organisaties die ergens ter wereld mensenrechten verdedigen. Naast een bronzen beeld krijgen winnaars 100.000 euro om hun werk te blijven uitvoeren.