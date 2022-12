Voor het vierde jaar op rij geen Parade in Rotterdam

Ook in 2023 blijft Rotterdam verstoken van De Parade. De gemeente en het rondreizende festival konden het niet eens worden over de periode waarin het zijn tenten in de stad zou opslaan.

Op de evenementenkalender heeft De Parade de periode van 24 juni tot en met 2 juli aangeboden gekregen, de tijd van het jaar die het festival sinds zijn oprichting in 1990 meestal in Rotterdam stond. De Parade wilde daarvan afwijken door in 2023 de stad een week later aandoen.

„Nu doet Rotterdam alsof dat heel vreemd is, maar het is wel vaker gebeurd dat we niet de laatste week van juni maar de eerste week van juli in Rotterdam waren”, zegt Ray van Santen, zakelijk directeur van De Parade. „Wij moeten ook afspraken maken met andere steden over de planning, vergunningen en de beschikbaarheid van hun parken en rekening houden met vakanties in het hele land.”

De Parade opent zijn rondreis volgend jaar in Eindhoven, om vervolgens ook Utrecht, Den Haag en Amsterdam aan te doen. Rotterdammers in het bezit van een Rotterdampas krijgen bij wijze van troost 50 procent korting bij een bezoek aan De Parade in het Haagse Westbroekpark.

In 2020 kon De Parade niet terecht in het Museumpark, de gebruikelijke locatie in Rotterdam, omdat er werd gebouwd aan het Depot van Museum Boijmans van Beuningen, in het jaar daarop vond het festival geen doorgang door de coronamaatregelen en afgelopen zomer waren er opnieuw werkzaamheden die de komst van het festival verhinderden.

Sinds haar tweede wilde medewerker Gini (20) ‘snoepmeisje’ worden bij theaterfestival De Parade.

„De Parade is van harte welkom in Rotterdam”, zegt de woordvoerder van wethouder Kasmi (onderwijs, cultuur en evenementen) desalniettemin. „De Rotterdamse evenementenkalender wordt elk jaar zorgvuldig opgesteld door Rotterdam Festivals en vastgesteld door het College van B&W. Er wordt gekeken naar een goede spreiding in tijd en ruimte, een goede balans tussen rust en levendigheid en de benodigde inzet van veiligheids- en hulpdiensten. De door De Parade gewenste periode van 30 juni tot en met 9 juli valt in een reeds druk festivalweekend met de bijbehorende inzet van hulpdiensten in de stad. Daarom is die plek op de kalender helaas niet beschikbaar.”

Een teleurgestelde Ray van Santen: „Er staan in die periode zeven activiteiten gepland, waaronder een fietsfestival en North Sea Jazz dat zich afspeelt op Zuid. Hoezo kan de politie dat niet aan? Wij staan 30 jaar in de stad en we hebben nog nooit overlast gegeven. De Rotterdammer snapt dit niet.”

Niet nog zo’n zomer: de Rotterdamse festivals hekelen strengere regels

Nicole van Vessum, de artistiek directeur van De Parade, zegt dat de beslissing om niet naar Rotterdam te komen „met moeite is genomen. Het is een beslissing die wij onszelf, maar vooral de Rotterdamse kunstenaars en het Rotterdamse publiek niet gunnen. En cliché of niet: de Rotterdammers zijn voor nu even uit het oog maar zeker niet uit ons hart.”

De gemeente heeft een poging gedaan aan de gewenste datum tegemoet te komen, zegt Kasmi’s woordvoerder, „met een voorstel om het festival door te laten gaan in de gewenste periode, maar dan in kleinere vorm. Daar wilde De Parade niet aan. We blijven met elkaar in gesprek voor een editie in 2024.”

„Natuurlijk komen we in ’24 graag terug”, zegt Van Santen. „Maar dat moet wel van harte gaan.”