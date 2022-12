Tweede Kamer wil strengere regels voor EU-toetreding Servië om nauwe banden met Rusland

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de Europese Commissie meer mogelijkheden krijgt om een toetreding van Servië tot de Europese Unie te stoppen. In de motie wordt Brussel opgeroepen om een nieuwe toelatingsprocedure te bedenken voor EU-kandidaat-lidstaten. Zo zouden er sancties moeten kunnen worden opgelegd aan aspirant-lidstaten die het buitenlandbeleid van de EU niet voldoende naleven, zoals bijvoorbeeld het bevriezen van het toetredingsproces.

Volgens de partijen kwam het buitenlandbeleid van Servië vorig jaar nog voor 64 procent overeen met dat van de EU, maar daalde dit in 2022 tot 45 procent. Daarnaast ondermijnt Servië het EU-beleid steeds vaker door Rusland te steunen en niet mee te werken aan Europese sancties, zo staat in de motie. Door de „misdadige oorlog gestart door Rusland tegen Oekraïne” is het „belangrijker dan ooit” dat kandidaat-lidstaten en EU-lidstaten het EU-beleid steunen, zo schrijft indiener van de motie VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden.

Servië is naast Wit-Rusland het enige land in Europa dat geen Europese sancties steunt tegen Moskou sinds de invasie van Oekraïne. De Servische president Aleksandar Vučić noemde de internationale druk om de sancties te ondersteunen eerder „een heksenjacht”.