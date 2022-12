Scholieren zijn massaal gestrest, maar waarom?

Scholieren ervaren steeds meer druk: van hun ouders, de school en de maatschappij. Onderwijsredacteur Patricia Veldhuis ziet dat jongeren overspoeld worden door de continue rat race. Ze spieken uit angst om te falen, kiezen de moeilijkste vakken en lopen op hun tenen. Waarom ervaren scholieren zo veel stress?

Foto Merlin Daleman

