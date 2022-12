Schiphol Group besteedde al ruim 16 miljoen euro aan boerenbedrijven en hun stikstofrechten

De Schiphol Group heeft heeft tot dusverre al drie boerenbedrijven opgekocht. Ook heeft de groep, eigenaar van onder meer luchthaven Schiphol en het geplande Lelystad Airport, de rechten voor stikstofuitstoot van zeven boerenbedrijven gekocht. Dat bevestigt een woordvoerder van de Schiphol Group donderdag aan NRC na berichtgeving van RTL Nieuws op basis van gegevens uit het Kadaster.

De aankoop van de drie bedrijven, inclusief boerderij, stallen en vee, vond plaats tussen 6 oktober en 21 november van dit jaar. Schiphol Group telde daar volgens RTL Nieuws 11,1 miljoen euro voor neer. Voor de stikstofrechten van de overige zeven boerenbedrijven betaalde het zo’n 5 miljoen euro. Naar eigen verwachting heeft de Schiphol Group (de stikstofruimte van) in totaal vijftien boerenbedrijven nodig om de benodigde natuurvergunningen te verkrijgen voor Schiphol en voor Lelystad Airport. Het totale daarvoor verwachte budget is 20 tot 25 miljoen euro.

‘We zijn er bijna’

De Schiphol Group, waarvan de Nederlandse staat grootaandeelhouder is, verwacht mogelijk al deze maand klaar te zijn met uitkopen van de benodigde boerenbedrijven. „We zijn er bijna. En daarom willen wij ook doorgaan met het opkopen. Nu stoppen, zoals de Tweede Kamer wil, is onverstandig. Dan stop je halverwege. Het slechtste van twee werelden”, aldus de woordvoerder.

Het opkopen van boerenbedrijven en hun stikstofrechten is volgens de Schiphol Group noodzakelijk om zijn emissies onder controle te krijgen en een natuurvergunning te krijgen voor de maximaal 440.000 vluchten die Schiphol per november volgend jaar mag uitvoeren. Andere opties, zoals een gecoördineerde aanpak in samenspraak met het kabinet, bleken volgens de woordvoerder niet haalbaar. Daarom is het luchthavenbedrijf overgegaan tot de koop van boerenbedrijven en hun stikstofruimte.

De aankoop van boerenbedrijven door Schiphol is omstreden. Het kabinet wil zelf het eerste recht krijgen bij de uitkoop, zodat het de regie in het beleid naar zich toe kan trekken. Maandag werd al bekend dat de Schiphol Group boeren heeft uitgekocht om extra stikstofruimte te krijgen voor de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport. Toen was nog niet duidelijk om hoeveel bedrijven het ging, noch om hoeveel geld. Op dinsdag nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het het kabinet opriep te voorkomen dat de Schiphol Group meer boerenbedrijven opkoopt.

Met medewerking van Jan Benjamin.