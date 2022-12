Rutte bevestigt plannen slavernijexcuses niet, maar 19 december wordt ‘betekenisvol moment’

Premier Mark Rutte (VVD) heeft donderdagmiddag gezegd dat op 19 december een „betekenisvol moment” zal plaatsvinden. Het was na „een fundamenteel gesprek” op het Catshuis met verschillende belanghebbenden zijn eerste reactie op de ontstane onduidelijkheden rondom mogelijke kabinetsexcuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Rutte wilde niet bevestigen dat het kabinet op 19 december excuses gaat maken, zoals eerder via de NOS naar buiten kwam. Wel start het kabinet een dialoog met betrokken organisaties uit Nederland, Suriname en de Caribische eilanden om de reactie op 19 december vorm te geven.

De NOS berichtte eind november dat het kabinet van plan is op 19 december op acht verschillende plekken excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. Rutte noemde het „ontzettend ergerlijk” dat „delen van de plannen” zijn uitgelekt. Na 19 december, zei de premier, volgt een „doorlopend proces”. Een volgend belangrijk moment daarin is 1 juli 2023. Het is dan officieel 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlandse koninkrijk werd afgeschaft. Rutte zei dat het proces pas „klaar is als de discriminatie van mensen vanwege hun huidskleur is gestopt”.

Belanghebbenden hebben laten weten weinig te voelen voor excuses op 19 december. Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij vindt het te overhaast en de datum „volstrekt willekeurig uitgekozen”. Als het kabinet de plannen zoals ze zijn uitgelekt wel uitvoert, verwacht hij dat Suriname de excuses niet zal accepteren. De meeste slavernijcomités in Nederland willen dat het kabinet op 1 juli 2023 excuses voor het Nederlandse slavernijverleden aanbiedt.

