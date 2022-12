Peruaanse president pleegt halfslachtige coup en zit binnen drie uur in de cel

In Peru is het toch al turbulente presidentschap van Pedro Castillo woensdag in een chaotische klucht geëindigd. Geconfronteerd met een derde, maar vooraf kansloos geachte afzettingspoging door het Congres, overspeelde de onervaren politicus op spectaculaire wijze zijn hand. Aan het eind van de dag zat hij als gevallen leider in de cel.

De politiek van het Zuid-Amerikaanse land is al jaren verzand in een loopgravenoorlog tussen partijen, presidenten en magistraten. Verschanst in het Congres, hun paleis of de gerechtshoven bevechten bestuurlijke elites elkaar met afzettingsprocedures en corruptie-aanklachten. In zes jaar tijd kende het land evenveel presidenten. De nieuwste heet Dina Boluarte: als vicepresident schoof zij door naar het hoogste ambt.

Voordat hij zestien maanden geleden aantrad, was Castillo een nagenoeg onbekende plattelandsleraar. Als kandidaat namens een ultralinkse splinterpartij drong hij verrassend door tot de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Inspelend op een breed levend anti-establishment sentiment versloeg hij vervolgens met een miniem verschil dictatorsdochter Keiko Fujimori.

Eenmaal in het paleis wreekte zijn onervarenheid zich snel. Castillo kreeg bonje met zijn eigen partij, zijn eigen kabinet en het door Peruanen diep gehate Congres. Hij versleet zo snel, zo veel ministers dat die hun congé vaak per WhatsApp kregen. De dominerende rechtse partijen probeerden de linkse leider tweemaal af te zetten, maar zonder de benodigde twee derde meerderheid. Castillo doolde machteloos verder.

Mislukte machtsgreep

Woensdag ondernam het Congres een derde poging. Opnieuw had de oppositie vooraf niet genoeg stemmen, maar Castillo ontbond toch „tijdelijk” de volksvertegenwoordiging. Hij stelde een ‘nood-uitzonderingsregering’ in, kondigde een avondklok af en opperde nieuwe verkiezingen.

De wankele president deed zo een poging tot een autogolpe, een ‘zelfcoup’ waarbij een regeringsleider de wetgevende en rechtsprekende macht buitenspel zet. In Peru is dit een berucht wapen sinds Alberto Fujimori in 1992 alle macht naar zich toetrok om het land nog acht jaar lang op autoritaire wijze te regeren.

Castillo’s poging was halfslachtig en slecht voorbereid. Anders dan Fujimori had hij niet de steun van het leger, de media of het bedrijfsleven. In zijn toespraak tot de natie kwam hij onzeker en angstig over. Ministers en zijn vicepresident namen openlijk afstand van hem en spraken van „een staatsgreep”.

Binnen drie uur was Castillo’s putsch voorbij. In het Congres stemden 101 van de 130 leden nu wel in met zijn afzetting, formeel wegens „blijvende morele ongeschiktheid”. Een andere doodsteek kwam van de legerleiding, die per communiqué verklaarde de machtsgreep niet te steunen.

Castillo zou nog hebben gepoogd te vluchten naar de ambassade van Mexico, ogenschijnlijk om politiek asiel aan te vragen in dat land. De president kwam echter vast te zitten in het beruchte verkeer van Lima en zijn lijfwacht besloot hem af te leveren op een politiebureau. In de nacht werd hij overgebracht naar dezelfde gevangenis waar Fujimori sinds 2007 een lange celstraf uitzit. Justitie wil Castillo vervolgen voor rebellie en samenzwering.

De voorzitter van het Congres hangt de nieuwe president Dina Boluarte (rechts) de sjerp om. Foto Cris Bouroncle / AFP

Eerste vrouwelijke president

Ook internationaal bleek de president op weinig steun te kunnen rekenen. Alleen enkele geestverwanten veroordeelden zijn afzetting als wraakoefening van „zakelijke elites” (de Mexicaanse president López Obrador) en van „antidemocratische elites” (de Boliviaanse president Luis Arce). De regeringen van de VS en oud-kolonisator Spanje waren juist kritisch over Castillo’s poging „de democratie te verstikken” (Washington) en zijn „breuk met de grondwettelijke orde” (Madrid).

Boluarte (60) riep woensdag na haar installatie als nieuwe president – overigens als eerste vrouw in de Peruaanse geschiedenis – op tot een nationale dialoog. Zij is al de derde vicepresident in vier jaar die een afgezette president moet opvolgen. Verkiezingen staan pas gepland in 2026, maar als Peru in dit tempo leiders blijft verslijten, is het sterk de vraag of Boluarte het zolang volhoudt.