Personeelstekort in de zorg blijft stijgen, concludeert het CBS

In de zorgsector zijn steeds meer nieuwe vacatures aan het ontstaan, terwijl ze steeds minder worden vervuld. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Bestonden er in het tweede kwartaal van 2019 nog 28 vacatures op de duizend zorgbanen, in hetzelfde kwartaal van dit jaar waren dat er 44. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg staan relatief veel vacatures open.

Ook in absolute zin blijft het aantal openstaande zorgvacatures hard toenemen. In het afgelopen kwartaal waren er 67.000 vacante zorgbanen, terwijl dat er in het derde kwartaal van 2019 nog 37.700 waren. Dat is een stijging van bijna 80 procent. Het CBS zet cijfers van dit jaar af tegen 2019 omdat dat het laatste ‘normale’ jaar voor de coronapandemie was.

Veruit de meeste vacatures ontstonden de afgelopen drie jaar in de verpleging, verzorging en de thuiszorg. Dat is ook de grootste branche binnen de zorgsector. In het derde kwartaal van 2022 ontstonden daar ruim zestienduizend vacatures, terwijl dat er drie jaar eerder nog iets meer dan tienduizend waren. In geen enkele branche — niet in de gehandicaptenzorg, noch in ziekenhuizen — nam het aantal vacatures zo snel toe.

Samen met het personeelstekort in de zorg stijgt ook de werkdruk. Gemiddeld vond in het tweede kwartaal van 2022 de helft van alle medewerkers in de zorg, of zelfs veel te hoog, meldde het CBS eerder. Van alle zorgbranches was de ervaren werkdruk in de kinderopvang het hoogst, terwijl de Tweede Kamer kinderopvang vanaf 2025 gratis wil maken. Ook mensen die in de jeugdzorg of als huisarts werken hebben het zwaar.

