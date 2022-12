Oud-president van Guatemala Pérez Molina moet zestien jaar cel in

Voormalig president van Guatemala Otto Pérez Molina is veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar vanwege onder meer belastingfraude. Ook moet Pérez Molina een boete van 1 miljoen euro betalen. De voormalige vicepresident Roxana Baldetti krijgt dezelfde boete en straf, zo meldden internationale persbureaus in de nacht van woensdag op donderdag. Volgens de rechter is het duo naast aan belastingfraude ook schuldig aan criminele samenzwering.

De veroordeling volgt in een corruptiezaak die draait om importeurs die smeergeld hebben betaald aan ambtenaren om zich zo te vrijwaren van importheffingen. Op die manier zou Guatemala miljoenen aan belastinginkomsten zijn misgelopen. Pérez Molina en Baldetti werden ook verdacht van ongeoorloofde zelfverrijking, maar daarvan zijn ze vrijgesproken.

De inmiddels 72-jarige Pérez Molina, die de afgelopen jaren al in detentie zat in afwachting van de uitspraak, stelde in een reactie op het vonnis „teleurgesteld en gefrustreerd” te zijn. De oud-president ontkent schuldig te zijn en zei „nooit illegale orders” te hebben uitgedeeld. Vooraf ging Pérez Molina nog uit van vrijspraak; hij gaat in hoger beroep.

Arrestatiebevel

Pérez Molina was tussen 2012 en 2015 president van Guatemala. Hij trad af nadat een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. De lokale autoriteiten hebben hem destijds vastgezet omdat ze vreesden dat hij het land zou ontvluchten.

Het arrestatiebevel tegen Pérez Molina was een unicum in de Guatemalteekse politiek: niet eerder overkwam een zittende regeringsleider dat. Vlak daarna werd hem ook zijn onschendbaarheid ontnomen. Het corruptieschandaal leidde ook tot het afzetten van vicepresident Baldetti in 2015.