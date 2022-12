Oranje staat op scherp voor een penaltyserie tegen Argentinië

In de Arena de São Paulo komt een zinderende voetbalavond tot een toppunt, 9 juli 2014. Nederland en Argentinië hebben elkaar in een slopende strijd van 120 minuten op 0-0 gehouden. Strafschoppen. Dichter was Louis van Gaal nog nooit bij een WK-finale.

Maar er is een probleem. Robin van Persie, de eerste penaltynemer van Oranje, is gewisseld. Zijn vervanger Klaas Jan Huntelaar is nu de aangewezen man om te beginnen. Maar hij weigert. Huntelaar wil de vijfde nemen. Arjen Robben en Wesley Sneijder willen ook niet als eerste.

Dan vraagt Van Gaal verdediger Ron Vlaar, die Lionel Messi de hele avond onschadelijk maakte. Vlaar is verrast door het verzoek maar kent geen twijfels, staat gereconstrueerd in De hand van Van Gaal. Vlaar is overtuigd, hij wil de bal voluit op zijn wreef nemen. Eigenlijk zonder na te denken. Maar dan hoort hij iemand zeggen: „Jongens, nú een hoek kiezen. Niet straks als je daar staat.”

Het zorgt voor verwarring bij Vlaar. Hij komt in „een denkstand”, zei hij woensdag, terugblikkend bij de NOS. „Door die opmerking ben ik gaan twijfelen.” Tot het laatste moment.

Zijn slappe inzet, half rechts in de hoek, wordt gekeerd door de Argentijnse doelman Sergio Romero. Als die kort erop ook de inzet van Wesley Sneijder stopt, is het voorbij.

Voor heel even was Van Gaal de controle over zijn gedetailleerde plan kwijt, en weg is de WK-droom. En dit keer was er geen geheim plan zoals in de kwartfinale tegen Costa Rica toen ‘penaltykiller’ Tim Krul met succes werd ingebracht.

Met Jasper Cillessen in het doel en een derde keus als eerste strafschoppennemer, begon Oranje met een psychologische achterstand aan de shoot-out. De Argentijnen straalden juist uit dat ze het als een ultieme kans zagen. Illustratief is de manier waarop Lionel Messi zijn penalty benut. Cillessen probeert oogcontact te zoeken, maar zonder te kijken ramt Messi de bal hoog in het net.

Andere benadering

Het is een wrange les, die Van Gaal niet is vergeten als hij augustus vorig jaar begint aan zijn derde termijn als bondscoach. Hij kiest voor een andere benadering. Hij zal op het WK in Qatar naar eigen zeggen niet langer alleen maar varen „op het oog van de meester”, maar roept specialistische hulp in bij het nemen van strafschoppen.

Van Gaal gaat met zijn keeperstrainer Frans Hoek op zoek naar een doelman die strafschoppen kan stoppen en probeert uit te zoeken welke spelers de meeste penalty’s raak schieten. „Ik denk niet dat wij die loterij zomaar even kunnen vervangen door een wetenschappelijke onderbouwing, dat is natuurlijk niet zo”, zegt Van Gaal in Qatar. „We kunnen wel dat kleine plusje verhogen.”

Van Gaal krijgt de bevestiging van het belang om strafschoppen tot in de perfectie voor te bereiden als hij ziet hoe knullig Japan en Spanje in de achtste finale via strafschoppen ten onder gaan. De Spaanse internationals namen het afgelopen jaar in de voorbereiding op het WK minimaal duizend penalty’s bij hun clubs, maar éénmaal oog in oog met de Marokkaanse doelman Yassine Bounou gaat het bij drie spelers mis. De Spaanse bondscoach Luis Enrique sprak van „een mentaal probleem”.

Juist in dat mentale aspect wil Van Gaal het verschil maken door zijn doelmannen en zijn spelers handvatten mee te geven. Daarvoor zocht hij de hulp van ‘prestatieconsultant’ Peter Murphy voor de keepers en gebruikte hij Brits onderzoek voor het nemen van penalty’s. En in aanloop naar het WK zijn de internationals neurologisch getest.

De Oranje-spelers krijgen huiswerk mee, bij hun clubs moeten ze strafschoppen trainen. Maar hoe? Onderdeel van de presentatie die aan de spelers wordt gegeven, is een onderzoek naar de ‘perfecte, onhoudbare strafschop’ van de Britse hoogleraar Tim Cable. Hij leidde een team dat op basis van camerabeelden honderden strafschoppen in de Premier League analyseerde.

In theorie lijken de conclusies eenvoudig. Een aanloop van vijf tot zes stappen, in een hoek van 20 tot 30 graden ten opzichte van de penaltystip. Vervolgens moet de bal op een halve meter onder de lat en een halve meter van de paal worden gemikt, met een balsnelheid van minimaal 105 kilometer per uur. De ideale pingel.

Daarmee is niet gezegd dat de bondscoach wil dat spelers de strafschoppen precies volgens dit stramien schieten. „Ze mogen de penalty’s nemen op hun wijze”, zei Van Gaal donderdag. „Alleen, wij ondersteunen ze op een wetenschappelijke manier bij wat je eventueel zou kunnen doen.” Spits Memphis Depay zei dat ze zodanig proberen te trainen dat het een vastigheid wordt.

De ‘perfecte, onhoudbare strafschop’. NRC

‘Er gebeurt iets in je bovenkamer’

Het is een illusie om te denken dat je het volledig kan trainen, zegt oud-international Pierre van Hooijdonk, een specialist. Ja, je kan de vastigheden erin slijpen, de trap, de vaste hoek bij cruciale penalty’s – maar de spanning en het spel met de keeper is niet te simuleren.

Hij maakte mee dat hij van tevoren de rechterhoek koos, maar in een split second in de linkerhoek schoot. „Blijkbaar gebeurt er dan iets in je bovenkamer. Dat kan zijn dat een keeper iets door zijn linkerknie zakt, waardoor je besluit om iets anders te doen. Het is zo ongrijpbaar.”

In Oranje bracht een keeper van de tegenstander Van Hooijdonk een keer uit zijn ritme door anderhalve meter van de paal te gaan staan. „Dan ga je nadenken, is je routine weg.” Niet nadenken is het beste advies dat hij kan geven.

In zijn optiek kan het een voordeel zijn als je de ‘lastige’ eerste penalty in een serie moet nemen. Als je moet wachten op je beurt, bestaat het gevaar dat je gaat afwegen bij het zien van de andere penalty’s. „Welke hoek ging de keeper? Is dat zijn favoriete hoek? Wat als dat nou jouw hoek is waar hij naartoe dook.” Dát mentale spel, zegt Van Hooijdonk, „dat is niet te trainen, dat ontstaat”.

Oranje heeft meerdere specialisten in huis, dat speelde op de achtergrond mee in het selectiebeleid. In dat licht bezien is het beter verklaarbaar dat spits Vincent Janssen mee is. Hij benutte 26 van 27 genomen strafschoppen. Verder zijn Steven Berghuis (27 van de 31 raak), Teun Koopmeiners (30 van de 36), Memphis Depay (32 van de 42) en Steven Bergwijn (4 van de 4) goede schutters van elf meter.

Verrassende keuze

Doelman Andries Noppert is „altijd klaar voor” een penalty van Messi, zei hij woensdag in een volle perszaal. Die kan ook gewoon missen. „Dat hebben we al gezien. Hij is een mens, net als wij. Hij is goed, maar ik kan zijn penalty stoppen.”

Zo probeert Noppert al in het hoofd van Messi te kruipen. De doelman van sc Heerenveen is de verrassende uitkomst van het ‘keepersproject’ van Oranje.

De doelmannen ondergingen meerdere testen en kregen een reeks strafschoppen tijdens de trainingen op zich afgevuurd. Noppert krijgt de voorkeur boven Justin Bijlow en Remko Pasveer, nadat eerder al de ervaren Cillessen afviel.

De 2,03 meter lange Noppert, die door zijn lange armen een enorme reach heeft, lijkt ook de man voor de strafschoppen te worden, mocht het nodig zijn. Noppert stopte een van de drie penalty’s in zijn loopbaan. Lastig te vergelijken met Bijlow (3 gered van de 25) en Pasveer (5 van 56).

Op YouTube is een filmpje te zien uit februari 2012, waarin op een nat en winderig veld in Friesland de A-junioren van Heerenveen en Ajax spelen voor een plaats in de halve finale van het bekertoernooi. Een penaltyserie brengt de beslissing. Bij de thuisclub staat een lange jongen in het doel: Andries Noppert.

Twee keer plukt hij met zijn grote handen een bal uit de rechterhoek, waaronder een van het Deense talent Viktor Fischer. Heerenveen wint, teamgenoten springen wildenthousiast op Noppert.

Stond hij destijds in de jeugd al bekend als een penaltykiller? „Dat weet ik niet meer, maar met zijn lengte en reflexen had hij wel de fysieke mogelijkheden”, zegt toenmalig hoofd jeugdopleiding van Heerenveen, Johnny Jansen.

Tien jaar later weet Noppert wat hem te doen staat, mocht het dit WK zover komen.