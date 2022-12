Ook zonder Oranjekoorts staat Ticketswap voor vrijdagavond vol

Ruben Annink gaat gewoon optreden. De zanger, met Nederlandstalig repertoire, moest „even slikken” toen hij hoorde dat zijn theateroptreden in Amersfoort tegelijk valt met de WK-duel tussen Nederland en Argentinië. Hoewel zijn band er weinig om geeft, is Annink zelf groot voetbalfan. „Er zitten ook best veel voetbalgekken in het publiek, we gaan zien hoe vol het zit.”

De aanvang van de wedstrijd, om 20.00 uur, is voor veel culturele instellingen bepaald geen beste timing. Veel voetballiefhebbers kiezen ervoor hun gekochte concertkaarten te verkopen. Een aardige graadmeter is verkoopplatform Ticketswap; daar ziet men een „hele duidelijke piek” in kaartjes die worden aangeboden voor evenementen op vrijdagavond. De organisatoren zitten er maar mee. Doorgaan of afblazen? In het AFAS-theater in Leusden gaat 14 de musical, over het leven van Johan Cruijff volgens planning door. Ook wordt in de Amsterdamse Ziggo Dome een groot Nederlandstalig muziekfeest gehouden. Organisator 8Ball werd de afgelopen dagen „overspoeld” met verzoeken of er geen schermen geplaatst kunnen worden. Gaat niet gebeuren, verzekert een woordvoerder. Van het feest – met artiesten als Lee Towers, Donnie en Snollebollekes – worden filmopnames gemaakt voor een uitzending tijdens Oud en Nieuw. „Een voetbalduel op de achtergrond zou dan natuurlijk wat gek staan.” Daags voor het evenement staan er ruim 300 kaarten op Ticketswap, soms voor nog geen vijfde van de aankoopprijs.

Het Huis van Oranje

In de naastgelegen Johan Cruijff Arena probeert de KNVB de twijfelende concertbezoekers binnen te halen. Vanaf de tribunes kunnen Oranjefans de wedstrijd zien, met eveneens optredens van artiesten van eigen bodem. Het Huis van Oranje ging dit WK al twee keer eerder open, en verwacht ook tegen Argentinië uit te verkopen. Volgens een KNVB-woordvoerder zijn er 28.000 van de 30.000 kaarten verkocht. Met een wat geforceerd ogende oproep van bondscoach Louis van Gaal en een optreden van Wolter Kroes (‘We zijn er weer bij en dat is prima’) in de rust moeten de laatste plekken worden verkocht.

Of de Oranjekoorts nu echt is aangewakkerd, is nog moeilijk te zeggen. Niet eerder deze eeuw keken zo weinig mensen naar de wedstrijden van Oranje op een EK of WK als nu, zegt mediastrateeg Jim Leeuw van mediabureau Wavemaker, onderdeel van GroupM, die de kijkcijfers analyseerde. Bij het laatste groepsduel tegen Qatar zakte het kijkersgemiddelde voor het eerst deze eeuw zelfs onder de 4 miljoen. En ook het duel in de achtste finale tegen de VS viel tegen met slechts 4,8 miljoen kijkers. „In het verleden keken minimaal 6 miljoen mensen naar een achtste finaleduel van Oranje op een eindtoernooi, ongeacht tijdstip of tegenstander.”

De verklaringen voor de kijkcijferdaling zijn al vaker genoemd. Zo kan meespelen dat het toernooi in de winter plaatsvindt, dat in Oranje een minder interessante poule was ingedeeld en dat er veel kritiek is op de behoudende speelstijl. Ook ‘kijkschaamte’ kan een rol spelen, zegt Leeuw. Het WK in Qatar ligt onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen bij de bouw van de stadions. Adverteerders zijn bovendien minder zichtbaar dan andere toernooien; minder spaaracties en Wuppies dus. Wat wel opvalt is dat het aantal kijkende zestigplussers in absolute aantallen gelijk is aan voorgaande edities. „Het zijn de jongeren die het laten afweten”, aldus Leeuw. Mogelijk een gevolg van de aanvangstijden; alle groepsduels werden doordeweeks onder werktijd gespeeld.

Zo niet het duel tegen Argentinië. Leeuw verwacht vrijdagavond weer zo’n 6 à 7 miljoen kijkers, vergelijkbaar met kwartfinaleduels van voorgaande edities. „Als Nederland tegen een topploeg speelt, schieten de kijkcijfers altijd omhoog.” Ruben Annink zal niet kijken, hij staat een kwartier na de aftrap op de planken. „Ik kreeg al berichtjes met vragen of we geen schermen konden ophangen”, zegt hij lachend. „Wat mensen vergeten is dat ik naar hén sta te kijken, en dus ook niet zie wat er op het scherm achter me gebeurt.”