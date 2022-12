Louis van Gaal laat zich niet al te zeer leiden door data. Hij vertrouwt liever op „het oog van de meester”. Met ‘meester’ bedoelt de bondscoach uiteraard zichzelf. De 71-jarige Van Gaal gaat in aanloop naar het duel met Argentinië liever uit van zijn gevoel dan van de koele cijfers. Logisch. Het beeld dat Van Gaal in zijn hoofd heeft, is veel rooskleuriger dan de feiten.

Zo stelt Van Gaal vast dat Nederland op het WK van 2014 in de halve finale tegen Argentinië „voor zijn gevoel” de betere ploeg was. Dat Oranje na strafschoppen verloor, was zuur in zijn ogen.

Navraag bij databureau Stats Perform geeft een ander beeld. Schoten op doel: Nederland één, Argentinië vier. Expected goals (te verwachten doelpunten volgens een berekening met verschillende statistieken): Nederland 0,78, Argentinië 1,13. Alleen als het om balbezit gaat was Nederland, met 56 tegen 44 procent, de betere. Maar juist dát is volgens de huidige Van Gaal geen goed criterium.

Hij vindt zijn Oranje op dit WK ook beter dan de Argentijnen. „Wij zijn na Engeland als het een na beste land doorgegaan naar de achtste finales, met zeven punten en een doelsaldo van vijf voor en twee tegen. Maar dat lees ik nergens”, aldus Van Gaal.

De cijfers na vier WK-duels. Doelsaldo Nederland: 8-2. Argentinië: 7-3. Expected goals voor: Nederland 4,1, Argentinië 8,0. Expected goals tegen: Nederland 4,2 Argentinië 1,3. Nederland leeft ver boven zijn stand. Van Gaal: „Die berekeningen zijn niet gemaakt met het oog van de meester.”