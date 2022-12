Ombudsman: OM handelt klachten over sepot bij strafzaken niet goed af

Het Openbaar Ministerie handelt klachten van voormalige verdachten over de manier waarop hun strafzaak is geseponeerd keer op keer niet goed af. De reden voor het sepot wordt omschreven met een aparte code. Die zogenoemde sepotcode verschijnt op het strafblad van de voormalige verdachte, wat wezenlijke gevolgen kan hebben voor iemands loopbaan, ook als die persoon nooit eerder voor een strafbaar feit is veroordeeld. Op het moment dat iemand voor (vrijwilligers)werk een verklaring omtrent het gedrag moet overleggen, kan een sepotcode invloed hebben op de inhoud van die verklaring.

Dat meldt de Nationale Ombudsman vrijdag. Het OM moet volgens de ombudsman beter onderbouwen waarom het voor een bepaalde motivering van het sepot heeft gekozen, en klagers vaker in de gelegenheid stellen hun bezwaar in persoon kenbaar te maken. Het OM seponeerde vorig jaar 57.700 strafzaken zonder voorwaarden, in 2017 werd in nog geen 35.000 zaken afgezien van vervolging. Bij een sepot beslist het OM geen verder onderzoek in te stellen in een strafzaak, bijvoorbeeld bij onvoldoende bewijs of omdat vervolging in niemands belang is. Een verdachte hoeft dan niet voor de rechter te verschijnen.

De Nationale Ombudsman rapporteert sinds 2020 over gegrondverklaarde klachten over sepotcodes. Daar wordt weinig mee gedaan, concludeert hij nu. „Ze horen me aan, maar ik zie onvoldoende dat ze daarna nog eens goed hebben gekeken naar de zaak.” Het OM laat weten kennis te hebben genomen „van de bevindingen van de ombudsman” en dat het „altijd openstaat voor verbeteringen (...) van het proces van het behandelen van klachten over toegepaste sepotcodes”.

Sepotcode 01

Er zijn voormalige verdachten die het niet eens zijn met hun sepotcode. Zo klaagde vorig jaar een man die verdacht werd van het misbruiken van een familielid dat hij niets fout had gedaan. Dit onderbouwde hij, zo schrijft de Nationale Ombudsman, uitgebreid aan het OM. De man wilde dat in zijn geval voor sepotcode 01 zou worden gekozen: ‘ten onrechte als verdachte aangemerkt’.

Lees ook: OM deelde ten onrechte straffen uit

Het OM veranderde niet van standpunt – de man was volgens de aanklager „wel degelijk schuldig”, maar werd wegens ‘bijzondere omstandigheden’ niet vervolgd. Een verdere toelichting ontbrak. „Het OM moet beter inhoudelijk reageren op wat burgers hem vertellen”, aldus ombudsman Reinier van Zutphen.

Hij kreeg de afgelopen twee jaar „enkele tientallen” klachten. In nagenoeg alle zaken ziet hij dat niet of onvoldoende wordt onderbouwd waarom een code niet wordt aangepast. Ook biedt het OM klagende verdachten nauwelijks de gelegenheid hun bezwaren in persoon kenbaar te maken. „Voor veel mensen is dat onbevredigend”, stelt hij.

Voormalige verdachten die in hun onschuld volharden, blijven zo met het idee achter dat het beter was geweest als hun zaak voor de rechter was gekomen. Dan was het wel tot vrijspraak gekomen, is hun redenering. Van Zutphen: „Dat het OM veel zaken zelf afhandelt, begrijp ik goed. Maar er moet echt meer zorgvuldigheid worden betracht.”

Hij ziet ook een rol voor de minister van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk is voor het OM. „Ik merk dat de minister het lastig vindt met mijn rapporten en brieven om te gaan”, zegt hij.

Van Zutphen begrijpt dit ergens wel, want het OM is zelfstandig bevoegd – de minister mag en hoort zich niet met de inhoud van een zaak te bemoeien. „Maar ze kan er wel voor zorgen dat het OM zijn werk doet zoals het hoort.”