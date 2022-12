De druk ligt in Qatar niet bij Messi maar bij zijn medespelers

Er gaat een veelzeggende tekening van Lionel Messi en zijn medespelers rond op Twitter. Op het bovenste deel van de afbeelding loopt de spelmaker van Argentinië op, met vier kleine mannetjes naast hem. Alsof het jongetjes zijn die de stervoetballer begeleiden. Daaronder staat een oudere Messi en zijn de jongetjes uitgegroeid tot zijn ploeggenoten Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez en Cristian Romero. Met andere woorden: het Argentinië dat in 2014 Oranje uitschakelde op het WK in Brazilië is vrijwel helemaal verjongd. Op één speler na: Messi.

En Argentinië draait meer dan ooit om Messi. Het Zuid-Amerikaanse land is met één missie naar Qatar gekomen: de loopbaan van hun icoon bekronen met een wereldtitel. Het is zijn vijfde en laatste kans op de hoofdprijs. De vorige vier WK’s liepen voor de beste voetballer ooit (zeven keer winnaar van de Gouden Bal) telkens uit op een deceptie. Bij zijn eerste WK in 2006 in Duitsland gold Messi als een supertalent, maar kwam hij niet verder dan 122 minuten. De kwartfinale tegen Duitsland was het eindstation. Het was het begin van een moeizame relatie tussen Messi en de Argentijnen.

Op de WK’s van 2010, 2014 en 2018 was alle hoop van Argentinië gevestigd op Messi, maar de bondscoaches Diego Maradona, Alejandro Sabella en Jorge Sampaoli slaagden er in Zuid-Afrika, Brazilië en Rusland niet in een kampioensploeg om hem heen te bouwen. Daardoor bleef Messi in de ogen van veel Argentijnen in de schaduw staan van de twee jaar geleden overleden Diego Maradona. Die won in 1986 onder bondscoach Carlos Bilardo in Mexico de wereldtitel. Messi was in 2018 zo klaar met Argentinië dat hij tijdelijk voor het nationale elftal bedankte.

Goede cijfers

Lionel Scaloni (44), bondscoach sinds 2018, heeft dezelfde missie als Bilardo. Maar dan met Messi in plaats van Maradona. Hij slaagde erin Messi voor zich te winnen en richtte het team op hem in. Scaloni draaide alles om. Hij legde de druk niet bij Messi, maar bij diens ploeggenoten. Ook zíj moesten hun verantwoordelijkheden pakken. De Paul, Enzo Fernández en Alexis MacAllister speelden in de achtste finale tegen Australië op het middenveld in de rug van Messi. Zij bepaalden het ritme van het duel en wachtten het moment af om Messi in stelling te brengen. Die komt zo beter tot zijn recht dan ooit. Het is allen voor Messi en Messi voor allen. Want de aanvoerder van La Albiceleste mag dan delen van de wedstrijd over het veld wandelen, eenmaal aan de bal is hij vrijwel niet te stoppen. Messi (35) steekt qua cijfers boven zijn voetbalvrienden uit. In vier wedstrijden op dit WK: dertig balcontacten in het vijandige strafschopgebied, 21 dribbels, tien schoten op doel en met drie goals topscorer van het team. Geen Argentijn komt daarbij in de buurt.

Het grootste verschil tussen de Messi van 2022 en de Messi die in 2014 de WK-finale verloor, zit in zijn gedrag buiten de lijnen. De bondscoach vindt het belangrijk dat de andere internationals op het persoonlijke vlak bij Messi in de buurt komen. En zo geschiedde. Deels komt dat door hem zelf. Messi is zich gaan openstellen naar de anderen in wie hij geen directe concurrenten ziet. Deels komt dat ook door de nieuwe generatie internationals die ‘de oude meester’ een glorieus afscheid gunnen. De ietwat saaie Scaloni geldt als het perfecte bindmiddel van een hechte spelergroep.

Officieus ’s werelds beste

De Copa América van 2021 was voor Argentinië een prachtig voorproefje. Voor het eerst sinds 1993 wonnen ze het kampioenschap van Zuid-Amerika. Uitgerekend in het Maracanã-stadion van Rio de Janiero. De Copa van Messi. Zijn ploeggenoten zorgden ervoor dat hij het middelpunt van de feestvreugde werd. Argentinië maakte afgelopen zomer eveneens indruk door Europees kampioen Italië op Wembley in de Finalissima met 3-0 te verslaan. Daarmee was de kampioen van Zuid-Amerika officieus ‘de beste van de wereld’. Maar die titel telt niet voor de Argentijnse ploeg.

Met Scaloni als regisseur, Messi als hoofdrolspeler, 25 internationals als figuranten en de grootste aanwezige aanhang van alle deelnemers is het land een van de favorieten. Bij de Argentijnen lijkt het vooral te draaien om het afscheid van Messi. Nu zijn einde nadert hebben de fans hem onvoorwaardelijk in de armen gesloten. Ze zullen Messi vrijdag in het Lusail-stadion naar een overwinning op Nederland willen schreeuwen. Scaloni vindt het prima. Als hij wereldkampioen wordt, gunt hij zijn sterspeler alle eer.

Spel van Oranje Van Gaal doceert Louis van Gaal heeft niet veel op met vergelijkingen tussen het heden en het verleden. Op de laatste persconferentie voor de kwartfinale tegen Argentinië legde hij aan de internationale pers uit waarom Oranje nu anders speelt dan het Nederlands elftal dat vooral in 1974 wereldfaam maakte met revolutionair spel. Volgens de bondscoach wordt voetbal niet meer zo gespeeld zoals in 1974 of in 1988, het jaar van het gewonnen EK. „Toen was het nog een open spel. Dat is het niet meer. Daar kan je van vinden wat je vindt. Maar zo is het voetbal geëvalueerd. Het blijft altijd mogelijk om beslissende momenten te krijgen. Die men zich over jaren nog zal herinneren.”