‘Er staat veel op het spel’, sprak ik mezelf dramatisch toe voordat ik aan mijn laatste column op deze plek begon. ‘Kies bedachtzaam het onderwerp, denk aan je toon.’ En: ik moet nu schrijven wat ik nooit meer zal kunnen schrijven. Laat ik eens beginnen met zeggen dat ik het doodzonde vind dat de Rotterdambijlage verdwijnt. Onze stad verdient een redactie die zich focust op wat zich hier afspeelt. Wanneer we die verhalen niet prioriteren, zoals jarenlang door de makers van de Rotterdambijlage zo mooi is gedaan, is mijn angst dat de verhalen tussen de regels door wegvallen. Ja, de krant zal blijven schrijven over Rotterdam, zo benadrukte hoofdredacteur René Moerland afgelopen weekend, maar of de krant hiermee voorbij de verslaglegging van incidenten kan gaan, zal moeten blijken. Moerlands stukje op deze pagina was niet heel hoopgevend. De kolom waarin het einde van de Rotterdambijlage werd aangekondigd is op de stadspecifieke alinea’s identiek aan het afscheid van de Amsterdambijlage, de tekst gekopieerd en geplakt. De trouwe lezers, de makers van de bijlagen en de stad verdienen meer dan een reproduceerbaar format.

Rotterdam verdient wat mij betreft sowieso méér ruimte in de krant. Met alleen wonen en bouwen kan al een heel katern gevuld worden, noem het bijvoorbeeld gentrificatieverhalen. Of de eeuwige en verdomde armoede onder Rotterdammers, met name op Zuid, niet in de laatste plaats vanwege het Nationaal Programma Rotterdam Zuid – de samenwerking tussen het Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en OM, met als doel een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid – waar sinds 2012 miljarden euro’s in zijn rondgepompt, maar waarvan niemand weet welke maatregelen nou effectief zijn, en welke niet.

En dan is er nog het racisme dat welig tiert binnen het Rotterdamse politiekorps, maar waar burgemeester Aboutaleb het liever niet over wil hebben. Onlangs berispte de burgervader van alle Rotterdammers BIJ1-raadslid Mieke Megawati Vlasblom, omdat zij in de raad had gesteld geen vertrouwen te hebben in de politie, nadat twee agenten in een proces-verbaal hadden gelogen dat een verdachte geweld tegen hen zou hebben gebruikt. Uit beeldmateriaal zou later blijken dat juist de agenten de geweldplegers waren geweest. „Ik verzet me tegen het beeld dat het hele korps niet goed is”, sprak Aboutaleb. „Wij als politiek dragen bij aan het beeld.” Dat het gebrek aan vertrouwen in de politie niet aan incidenten of individuele agenten hangt, maar komt doordat ook de burger het systemische probleem binnen het korps ziet, zou juist Aboutaleb moeten beseffen. Volgende maand staat hij 14 jaar aan het roer. Hij zou het historische besef moeten hebben. Ik zou een bloemlezing kunnen geven van alle incidenten, beginnend bij de eerste keer dat in Nederland, in Rotterdam, op grote schaal preventief fouilleren werd ingezet in 1999, toen het nog illegaal was, maar mijn toon wordt er niet leuker van.

Rotterdam is ook de stad van de racistische appjes van agenten, en van de appjes over de omgebrachte jonge vrouw Hümeyra over wie een agent „weer een Turk minder” schreef. Rotterdam is de stad van hardhandig (zeg maar gerust: gewelddadig) ingrijpen door de politie bij een protest tegen de racistische figuur Zwarte Piet. Rotterdam is de stad van hardhandig ingrijpen door de politie bij het Woonprotest en bij politie-eenheid Rotterdam kan een agent een arrestant ‘kutn*ger’ noemen en daar eerst mee wegkomen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt men niet voor niets. Hier in Rotterdam zetten ze politiepaarden in.

Hasna El Maroudi is journalist, columnist en programmamaker

